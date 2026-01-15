„Addere“ Raseiniuose įsigijo istorinį vienuolyno pastatą: čia planuojama teikti ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugas

Raseinių vienuolynas
UAB „Addere“, valdanti slaugos ligoninių tinklą „Addere Care“, plečia savo veiklą – Raseiniuose įmonė įsigijo buvusio Domininkonų vienuolyno pastatą, esantį greta bažnyčios. Nekilnojamąjį turtą įsigijo „Addere“ valdoma bendrovė „Raseinių vienuolynas“.
Pastato restauraciją planuojama pradėti artimiausiu metu. Jame ketinama įkurti ilgalaikės stacionarios sveikatos priežiūros paslaugų centrą bei dienos centrą. Pastarojo veikla bus orientuota į geriatrijos arba paliatyviosios pagalbos paslaugas – atsižvelgiant į Raseinių rajono gyventojų poreikius.
Sandorio vertė neskelbiama.
Numatoma, kad paslaugos šiame pastate bus pradėtos teikti 2028 metais. Po rekonstrukcijos čia bus įrengta apie 100 stacionarių lovų ir dienos centras. Į projekto įgyvendinimą „Addere“ planuoja investuoti 4–5 mln. eurų. Pradėjus veiklą, Raseiniuose bus sukurta apie 100 naujų darbo vietų sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistams.
„Mūsų įmonė jau veikia Raseinių rajone – čia teikiame asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientų namuose. Todėl šis žingsnis yra nuoseklios, atsakingos ir ilgalaikės plėtros dalis. Esame Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro narys ir džiaugiamės galėdami prisidėti prie rajono stiprinimo, kurdami aukštos kokybės paslaugas, paremtas skandinaviška slaugos filosofija“, – sako UAB „Addere“ direktorė Kristina Judinė.
Pasak jos, „Addere“ yra Švedijos karalienės Silvios įkurtos organizacijos „Silviahemmet“ partnerė Lietuvoje ir vienintelė įstaiga Baltijos šalyse, turinti „Silviahemmet“ sertifikatą, patvirtinantį įmonės pasirengimą slaugyti demencija sergančius žmones pagal švediškos slaugos standartus.
„Tai mums suteikia galimybę ne tik užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, bet ir kryptingai investuoti į darbuotojų kompetencijų stiprinimą. Turime savo slaugytojų padėjėjų mokyklą, taip pat galimybę darbuotojams nuotoliniu būdu įgyti „Silviahemmet“ mokymus ir sertifikatus. Į Raseinius ateiname ne tik su patirtimi, bet ir su ilgalaike vizija“, – pabrėžia K. Judinė.
Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius palankiai vertina planuojamas investicijas ir jų reikšmę vietos bendruomenei.
„Tokie projektai Raseiniams yra itin svarbūs – jie ne tik prisideda prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo, bet ir kuria naujas darbo vietas bei atgaivina istorinį paveldą. Džiaugiamės, kad investuotojai mato Raseinių potencialą ir renkasi atsakingą, bendruomenės poreikius atliepiančią plėtrą“, – sako Raseinių rajono savivaldybės meras.
Kristina Judinė taip pat pažymi simbolinę šio projekto reikšmę: „Mūsų paslaugose integruojama ir dvasinė pagalba sergančiam žmogui, todėl itin prasminga, kad veikla bus vykdoma buvusio vienuolyno pastate. Tikime, jog ši aplinka pacientams suteiks ramybės ir leis išlikti arti bažnyčios bei joje teikiamų dvasinių paslaugų.“
Vilniaus dominikonų vienuolyno, kuris iki šiol buvo Raseinių vienuolyno savininkas, prioras brolis Jokūbas Marija Goštautas OP džiaugiasi naujuoju pastato etapu: „Buvęs vienuolynas mums yra labai svarbus ir brangus mūsų vienuolijos paveldo objektas, kuriame liko įamžinta Lietuvos dominikonų istorijos dalis. Labai norėjome, kad jame veiktų prasmingą misiją atliekanti įstaiga. Džiaugiamės, kad vienuolyno ansamblis bus išsaugotas ir čia įsikurs sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai, kaip ir mums, itin svarbi ligonių sielovada.“
Apie UAB „Addere“ įkurta 2020 metų gruodį. Pirmoji įmonės valdoma slaugos ligoninė duris atvėrė Trakuose, kur šiuo metu slaugoma apie 240 pacientų.
2026 metų pavasarį „Addere“ planuoja atidaryti analogų Lietuvoje neturintį slaugos paslaugų centrą Vilniuje, kuriame slaugos paslaugos bus derinamos su kurortologijos ir SPA elementais. Čia taip pat veiks modernus paliatyviosios pagalbos dienos centras. „Addere Care“ veikla yra grindžiama į asmenį orientuotos slaugos principu, siekiant išsaugoti žmogaus orumą ir užtikrinti visapusišką – fizinių, psichologinių ir dvasinių – poreikių atliepimą.
Įmonė taip pat teikia slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas pacientų namuose Vilniuje ir Raseinių rajone. Didelį dėmesį „Addere“ skiria specialistų rengimui – Trakuose veikia įmonės įkurta slaugytojų padėjėjų mokykla, o visi darbuotojai turi galimybę įgyti tarptautiniu mastu pripažįstamus „Silviahemmet“ slaugos sertifikatus.
UAB „Addere“ yra Švedijos karalienės Silvios globojamos iniciatyvos „Queen Silvia Nursing Award“ partnerė ir organizatorė Lietuvoje bei oficiali organizacijos „Silviahemmet“ partnerė, diegianti pažangius, tarptautiniais standartais pagrįstus slaugos sprendimus.
