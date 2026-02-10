Korupcijos suvokimo indekse Lietuvai skirti 65 balai ir 28 vieta pasaulyje

2025 m. „Transparency International“ (TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai skirti 65 balai iš 100 galimų ir 28 vieta 182 šalių sąraše (pernai – 63 balai ir 32 vieta). Lietuva užima 12 vietą tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių.
Pirmoje vietoje pasaulyje išlieka – Danija (89 balai). Tarp geriausiai įvertintų šalių taip pat yra Suomija (88 balai), Singapūras (84 balai), Naujoji Zelandija (81 balas) ir Norvegija (81 balas).
Estija šiais metais gavo 76 balus ir užėmė 12 vietą (pernai – 76 balai ir 13 vieta), Latvija gavo 60 balų ir užėmė 37 vietą (pernai – 59 balai ir 38 vieta), Lenkija – 53 balus ir užėmė 52 vietą (pernai – 53 balai ir 53 vieta), Baltarusija – 31 balą ir 124 vietą (pernai – 33 balai ir 114 vieta), Rusija – 22 balus ir 157 vietą (pernai – 22 balai ir 154 vieta).
Europos Sąjungos šalių vidurkis – 62 balai iš 100.
„Lietuvos KSI balas rodo, kad stabiliai išlaikome savo poziciją – tai gera žinia. Tačiau jei norime pasiekti užsibrėžtus tikslus ir stiprinti valstybės atsparumą, neužtenka turėti strategijų ir planų „ant popieriaus“. Antikorupcija turi būti ir apie konkrečius veiksmus praktikoje – aiškią atsakomybę, realiai taikomas taisykles ir pamatuojamą rezultatą. Ypač priimant politinius sprendimus ir leidžiant viešąsias lėšas“, – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovė Ingrida Kalinauskienė.
TI KSI yra vienas garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų, parodantis, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. Esama padėtis įvertinama konkrečiu skaičiumi šimto balų skalėje nuo 0 iki 100, kurioje 0 reiškia labai korumpuotą, o 100 – visiškai nekorumpuotą valstybę. Korupcijos mastą viešajame ir politikos sektoriuose vertina įvairių sričių ekspertai ir verslo lyderiai.
TILS atkreipia dėmesį, jog Nacionalinėje darbotvarkėje korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 metais yra nurodomas siekis 2033 m. Lietuvai KSI vertinime turėti 74 balus.
Atkreipiame dėmesį, kad nustatant Lietuvos 2025 m. KSI buvo remtasi dešimčia šaltinių – vienu daugiau nei pernai: 1. Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators; 2. Bertelsmann Foundation Transformation Index; 3. Economist Intelligence Unit Country Risk Service; 4. Freedom House Nations in Transit; 5. Global Insights Business Conditions and Risk Indicators; 6. IMD World Competitiveness Yearbook; 7. The PRS Group International Country Risk Guide; 8. Varieties of Democracy Project (V-Dem); 9. World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS); 10. World Justice Project Rule of Law Index.
Trumpą rezultatų apžvalgą galite rasti čia (lietuvių k.), su detaliais rezultatais susipažinti galite čia (lietuvių k.) ir čia (anglų k.).
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus pranešimas