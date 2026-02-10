„Meta“ blokavo neautentiškų paskyrų administruotą Kapčiamiesčio poligono temai skirtą „Facebook“ grupę

Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinis krizių valdymo centras (toliau – NKVC) informuoja, kad kompanija „Meta“, valdanti socialinį tinklą „Facebook“, užblokavo netikrų ir neautentiškų paskyrų administruotą grupę „Taikus“ Rūdninkų ir Kapčiamiesčio karinis poligonas“. Tai padaryta po to, kai NKVC analitikai kreipėsi į kompaniją pateikdami surinktus duomenis, kad šioje grupėje per 80 proc. vartotojų turi neautentiškoms paskyroms („botams“) būdingus požymius, o grupės administratorių autentiškumas taip pat kelia daug abejonių.
Kompanija „Meta“ taip pat pranešė, kad per 2000 „Facebook“ įtartinų vartotojų paskyrų, aktyviai dalyvavusių diskusijose dėl Kapčiamiestyje planuojamo steigti poligono, pagal kompanijos procedūras privalės identifikuotis bei įrodyti savo autentiškumą. Analitikų vertinimu, tai tik formalumas prieš pašalinant šį neautentiškų paskyrų tinklą iš nacionaliniam saugumui svarbių diskusijų socialiniuose tinkluose.
„Sveikoje demokratinėje visuomenėje diskusijos gali ir būna aštrios, tačiau jos turi būti pagrįstos realių žmonių argumentais, o ne manipuliatyviu automatizuotų paskyrų keliamu informaciniu triukšmu. Todėl botų ir kitų neautentiškų paskyrų dalyvavimas nacionaliniam saugumui jautriose diskusijose yra neleistinas, nes jos gali dirbtinai kelti įtampą, daryti įtaką viešajai nuomonei ir kompromituoti valstybės sprendimus. Tik apsaugodami informacinę erdvę galime užtikrinti visuomenės atsparumą ir pasitikėjimą valstybės institucijomis. Tuo pačiu, valstybės pareiga – užtikrinti koordinuotą komunikaciją bei neleisti, kad gyventojai būtų palikti nežinioje. Svarbu užtikrinti aiškius, greitus ir nebiurokratinius atsakymus į visus bendruomenės klausimus. Institucijos daro viską, kad Kapčiamiesčio gyventojai gautų išsamią, tikslią ir profesionaliai parengtą informaciją apie steigiamą poligoną“, – pažymi NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Primename, kad NKVC, kartu su koordinuojama tarpinstitucine informacinių incidentų analitikų komanda, atliko viešų „Facebook“ grupių stebėseną ir nustatė koordinuoto neautentiško elgesio apraiškas, susijusias su Kapčiamiesčio poligono tema. Analizės metu NKVC fiksavo, kad sausio 5–12 dienomis visose su Kapčiamiesčio poligonu susijusiose „Facebook“ grupėse suaktyvėjo neautentiškos paskyros. Nors ne visose grupėse buvo nustatytas koordinuotas šių paskyrų veikimas, dalyje jų identifikuoti aiškūs organizuotos veiklos požymiai.
Tyrimo laikotarpiu NKVC identifikavo mažiausiai vieną botų tinklą, sudarytą iš kone 1000 paskyrų, kurių elgesys pasižymėjo itin aukštu automatizacijos ir koordinacijos lygiu. „Botų“ aktyvumas buvo telkiamas nakties metu – pavyzdžiui, iš sausio 11 d. į sausio 12 d. – o paskyrų geografinis pasiskirstymas (Indonezija, Filipinai, Tailandas, Zambija ir kt.) aiškiai neatitiko organiško, realių vartotojų veikimo modelio.
„Botų“ tinklo veikimas buvo nustatytas 2024 m. įkurtoje „Facebook“ grupėje „Taikus“ Rūdninkų ir Kapčiamiesčio karinis poligonas“, kuri iki 2025 m. pabaigos buvo skirta Rūdninkų poligono aktualijoms aptarti. 2025 m. gruodžio viduryje, suaktyvėjus diskusijoms dėl Valstybės gynimo tarybos sprendimo, grupės temų laukas išsiplėtė ir ėmė apimti Kapčiamiesčio poligono klausimą. Gruodžio 23 d. grupės pavadinimas buvo pakeistas, o administratorių rolę perėmė neautentiškoms paskyroms būdingų požymių turintys profiliai.
Analizė parodė, kad „botų“ tinklas, labai tikėtina, buvo panaudotas siekiant dirbtinai padidinti grupės matomumą ir sustiprinti klaidinančio turinio sklaidą Lietuvos vartotojams. Iki „botų“ įsitraukimo grupėje buvo kiek mažiau nei 200 realių vartotojų, tačiau po aktyvaus neautentiškų paskyrų veikimo narių skaičius šoko iki 1700, vėliau viršijo 5 tūkstančius, o grupė buvo tapusi antra populiariausių Kapčiamiesčio poligono temai skirtų grupių.
LRV.lt inform.