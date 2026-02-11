Atsakė, ar būsto nuoma sostinėje toliau brangs: palygino kainas Vilniuje ir Vakarų Europos sostinėse

Ugnius Latvys
Pastaraisiais metais Vilniuje ir kituose šalies didmiesčiuose sparčiai kilusios nuomos kainos šiemet gali nustebinti, sako ekspertai. Kainų dinamiką labiausiai lemia būsto įperkamumas, paskolų sąlygos bei pasiūlos santykis su paklausa. Naujos statybos projektų pasiūlos trūkumas Vilniuje vis dar skatina kainų augimą, tačiau šiemet stebėsime ir būsto kategorijų, kuriose tendencijos keičiasi.
Vidutinė nuomos kaina Vilniuje pernai siekė 14,8 eur / kv. m. ir, vienos iš didžiausių Lietuvoje NT plėtros bendrovės „KAITA Group“ vadovo bei vieno iš partnerių Ugniaus Latvio teigimu, šis skaičius šiemet gali išlikti stabilus ar net kiek mažėti, nors pardavimui skirto būsto kainos, prognozuojama, šiemet toliau augs, augimas gali siekti 7-9 proc., – rašoma pranešime spaudai.
„Parduodamo būsto kainą labiausiai augina paklausos nepavejanti naujos statybos būsto pasiūla. Tuo tarpu nuomos rinkoje dominuoja senesnės statybos būstas, kuris kasmet vis labiau sensta, jo trūkumo nėra, todėl ir kainoms toliau augti šiemet nėra reikšmingų priežasčių. Žinoma, visai kita situacija yra kalbant apie naujos statybos būstą nuomai: jo kainos išliks aukštesnės, o pasiūlos pritrūkus, gali ir vėl imti augti. Tai galioja tiek įprastam, tiek „co-living“ būstui“, – sako U. Latvys.
Būtent bendruomeniškas būstas šiemet susidurs su naujomis tendencijomis, pastebi ekspertas.
„Įdomi dinamika matoma „co-living“ segmente. Šis būstas dažniausiai yra skirtas jauniems specialistams bei studentams, kurie į sostines atvyksta iš kitų miestų ir valstybių bei renkasi įsikurti studijos tipo apartamentuose, turinčiuose tokias bendras erdves, kaip sporto klubas, sauna ar video žaidimų erdvė.
Kelerius metus visoje Europoje ir Lietuvoje stebėjome spartų paklausos tokiems projektams augimą. Jį didžiąja dalimi lėmė itin išaugusios būsto kainos centrinėse didžiųjų miestų lokacijose, taip pat – besikeičiantys visuomenės prioritetai. Augant projektų populiarumui, kasmet sparčiai augo ir nuomos kainos, o pasiūlos trūko, tačiau šiemet, tikėtina, jau fiksuosime naujas tendencijas“, – teigia didžiausią nuomai skirto būsto portfelį Lietuvoje valdančios NT plėtros bendrovės vadovas.
Pasak jo, plėtotojai bei investuotojai netruko pastebėti naują nišą ir, sparčiai ėmus augti „co-living“ projektų pasiūlai, jų kainos mūsų regione šiemet ėmė stabilizuotis.
„Tai – sveikos rinkos tendencija, matome, kad naujakuriai turi vis didesnį pasirinkimą, o „co-living“ erdvių valdytojams dėl jų teks pasivaržyti. Bręstančioje rinkoje vis daugiau dėmesio tenka paslaugų ir erdvių kokybei, tvarumui, patogumui. Lemiamu kriterijumi taip pat išlieka ir lokacija. Brangiau būstus sėkmingai išnuomoti ir veikti pelningai galės jau tik tie, kurie pasiūlys išskirtinę kokybę, gyvenimą itin patrauklioje vietoje bei gebės veikti efektyviai“, – sako U. Latvys.
Ekspertas prognozuoja, kad į kokybę orientuotų ir gerą reputaciją turinčių bendruomeniško būsto projektų nuomos kainos šiemet Vilniuje gali augti 4-7 proc., tuo tarpu naujų ar mažesnę paklausą turinčių būstų kainos, tikėtina, išliks stabilios.
Šiuo metu „co-living“ būsto nuoma Vilniuje vidutiniškai siekia 590 eurų per mėnesį, Rygoje – 530. Tuo tarpu didžiuosiuose miestuose kainos – pastebimai didesnės: Prahoje – 800, Londone – 2 tūkst. eurų. „KAITA Group“ valdomų „Youston“ projektų nuomos kainos Vilniuje ir Rygoje, priklausomai nuo būsto tipo, svyruoja nuo 480 iki 700 eurų, tuo tarpu Prahoje studijos kaina gali viršyti tūkst. eurų, o kitąmet duris atversiančio projekto Londone centre gyventojai mokės 2,5 tūkst. ar daugiau eurų per mėnesį.
„Tokius reikšmingus skirtumus lemia rinkų dinamika: jei Baltijos šalyse ar Prahoje matome paklausą sparčiai besivejančią pasiūlą, tai Londonas, paklausa vis dar nėra atliepta, prieinamo būsto čia trūksta, o bendruomeniškas būstas, jei yra geroje lokacijoje, yra vertinamas ne kaip pigesnė alternatyva, o kaip lygiavertė nuomos alternatyva įprastam būstui“, – teigia „KAITA Group“ vadovas.
1000 bendruomeniškų būstų projektuose „Youston“ Europos sostinėse valdančios bendrovės vadovas pastebi, kad kokybę šioje veikloje didele dalimi užtikrina masto ekonomija ir profesionalus erdvių ir teikiamų paslaugų valdymas, leidžiantis kurti vienodus paslaugų standartus skirtingose rinkose.
„Bendros Europos tendencijos rodo būsto nuomos kainų stabilizaciją: šiems metams prognozuojamas vidutiniškai 1-3 proc. augimas, o tokie aktyvūs miestai, kaip Londonas, yra laikomi išimtimi iš bendros tendencijos. Europos statistika dar kartą pabrėžia aukštos kokybės ir valdymo profesionalumo svarbą: turėdami pasirinkimą, naujakuriai visada rinksis tą projektą, kuris galės pasiūlyti geresnes gyvenimo kokybės sąlygas,geresnę lokaciją mieste“, – teigia U. Latvys.