Futbolo mėgėjų turnyras

2026 m. vasario 7 d.

2026 m. vasario 7 d. Kazlų Rūdoje vyko mėgėjų salės futbolo turnyras „CityCup“, kuriame dalyvavo 8 komandos iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Kaišiadorių, Trakų ir Kazlų Rūdos.

Turnyro nugalėtojais tapo FK Trakai, įrodę savo pranašumą finale prieš FK Panama. Trečią vietą užėmė FK Liūtai, ketvirtą – FK Šumskas.

Individualūs apdovanojimai atiteko: geriausias turnyro žaidėjas – Matas Siaurusevičius (FK Trakai), rezultatyviausias žaidėjas – Nojus Petrikaitis (FK Panama), geriausias vartininkas – Pavel Truselevič (FK Šumskas).

FK Trakai pergalė dar kartą įrodo, kad futbolas Trakuose gyvuoja ir gyvuos!

FK Trakai inform.


