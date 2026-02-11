Futbolo mėgėjų turnyras

FK Trakai komanda
2026 m. vasario 7 d. Kazlų Rūdoje vyko mėgėjų salės futbolo turnyras „CityCup“, kuriame dalyvavo 8 komandos iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Kaišiadorių, Trakų ir Kazlų Rūdos.
Turnyro nugalėtojais tapo FK Trakai, įrodę savo pranašumą finale prieš FK Panama. Trečią vietą užėmė FK Liūtai, ketvirtą – FK Šumskas.
Individualūs apdovanojimai atiteko: geriausias turnyro žaidėjas – Matas Siaurusevičius (FK Trakai), rezultatyviausias žaidėjas – Nojus Petrikaitis (FK Panama), geriausias vartininkas – Pavel Truselevič (FK Šumskas).
FK Trakai pergalė dar kartą įrodo, kad futbolas Trakuose gyvuoja ir gyvuos!
FK Trakai inform.