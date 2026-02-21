Įspėja apie aktyvią priešiškų valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklą socialiniuose tinkluose

 „Telegram“ kanalu verbuojamam asmeniui siunčiamos žinutės pavyzdys

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (AOTD) prie KAM ragina išlikti budriems ir informuoja apie aktyvią priešiškų valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklą socialiniuose tinkluose. Internetinėse susirašinėjimų platformose platinami pasiūlymai vykdyti priešiškų valstybių interesus atitinkančias užduotis Lietuvoje – fiksuojami atvejai, kai asmenys, dažniausiai prisistatantys užsienio piliečių vardais ir pavardėmis, už atlygį prašo platinti etninę nesantaiką kurstančius užrašus.

Viename iš pastarųjų AOTD fiksuotų atvejų socialiniame tinkle „Telegram“, verbuojamo asmens prašoma išplatinti skrajutes su užrašu užsienio kalba „Vilnius mūsų“. Už atliktą darbą siūlomas atlygis. Verbuojamam asmeniui paprašius apmokėti patirtas išlaidas už spausdinimą, atsisakoma, nurodant prieš tai užklijuoti bent dalį skrajučių ir taip užtikrinti užduoties įvykdymą. „Šias skrajutes atspausdink spalvotu spausdintuvu A6 formatu, iškirpk ir priklijuok judriose vietose, geriausia klijuoti arčiau miesto centro, nufotografuok kiekvieną skrajutę. Atsiųsk man visas nuotraukas –  atsitiktinai tikrinsim skrajutės matomumą, po patikrinimo gausi 50 eurų už 100 skrajučių“, – rašoma verbuojamam asmeniui išsiųstose žinutėse.

Asmenims verbuoti naudojami įvairūs būdai – gali būti manipuliuojama arba šantažuojama, pasinaudojant asmens pažeidžiamumu, tokiu kaip prasta finansinė padėtis, priklausomybės ar ideologija.

Verbuojant socialiniuose tinkluose iš pradžių prašoma atlikti nesudėtingo pobūdžio užduotis, tokias kaip paminklų išniekinimas apipilant juos dažais, užrašai ant sienų ar politinio pobūdžio plakatų, skrajučių, lipdukų platinimas. Vėliau siūlomos sudėtingesnės užduotys – užverbuotų asmenų gali būti prašoma šnipinėti: stebėti, fotografuoti bei siųsti priešiškoms žvalgybos ir saugumo tarnyboms surinktą informaciją apie Lietuvos kariuomenės karinius dalinius, NATO pajėgų dislokacijos vietas, karinio transporto judėjimą Lietuvos keliais, ypatingos svarbos ir kitą civilinę infrastruktūrą. Vėliau siūloma įvykdyti sabotažo veiksmus Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

AOTD turimais duomenimis, pasiūlymų užsakovai yra asmenys, susiję su priešiškų valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybomis, todėl raginama išlikti budriems ir nepriimti siūlymų vykdyti tokio pobūdžio užduotis, kurios turi neteisėtos veikos požymių.

Lietuvos žvalgybos tarnybos primena, kad Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas užtikrina teisėtą galimybę būti atleistiems nuo baudžiamosios atsakomybės asmenims, laiku ir tinkamai informavusiems apie jau vykdomą šnipinėjimo veiką arba pirmuosius tokios veiklos žingsnius, kai jiems yra siūloma rinkti bei teikti priešiškų valstybių žvalgybos ir saugumo  tarnyboms tiek įslaptintą, tiek neįslaptintą, viešo pobūdžio informaciją bei vykdyti kitas užduotis. Raginame asmenis, kontaktavusius su priešiškomis užsienio žvalgybos ir saugumo  tarnybomis, kreiptis į Lietuvos žvalgybos institucijas ir tokiu būdu ne tik pasinaudoti galimybe būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės, bet ir prisidėti užkardant planuojamas ir vykdomas nusikalstamas veikas.

KAM inform.


