Nuolatinė globa: kodėl vaikui nepakanka laikinos stotelės?

Įsivaizduokite, kad visą gyvenimą keliaujate su lagaminu, kurio niekada neleidžiama iki galo išsipakuoti. Kiekvieną naktį užmiegate nežinodami, ar kitą mėnesį kambario sienos bus tos pačios spalvos. Būtent taip jaučiasi vaikas, kuriam teko palikti savo namus, nes juose jam buvo nesaugu… Tokiu atveju, siekiant apsaugoti vaiką, jam nustatoma laikinoji globa. Taip prasideda vaiko kelias globos sistemoje…
Laikinoji globa – tai laikinas teisinis sprendimas. Vaikui tuo metu užtikrinama saugi aplinka, o šeimai teikiama pagalba, kad ji galėtų įveikti sunkumus. Pagrindinis laikinosios globos tikslas – sudaryti galimybę vaikui sugrįžti į biologinę šeimą. Kartais šeimai pavyksta atsitiesti ir vaikas grįžta namo. Tačiau kartais grįžimas namo–nebegalimas. Tuomet teismas nustato nuolatinę globą iki kol vaikas sulauks pilnametystės. Čia atsiranda didžiausias iššūkis – kur vaikas praleis šiuos metus? Nustačius nuolatinę globą vaikas ne visada auga globėjų šeimoje…
Šiandien Lietuvoje apie 1000 vaikų gyvena šeiminiuose namuose – aplinkoje, kur juos prižiūri specialistai. Tarp jų – ir trylika Trakų rajono vaikų. Nors pavadinimas skamba jaukiai, svarbu suprasti, kaip atrodo jų kasdienybė: čia vaikai gyvena bendruomenėje, kurioje juos prižiūri specialistai. Tai saugi aplinka, užtikrinanti ugdymą ir rutiną, tačiau vidinis saugumo jausmas gimsta ne iš aplinkos – jis gimsta santykyje…
Raidos psichologija tai patvirtina. Vaikui būtinas pastovus, ilgalaikis ryšys su tuo pačiu suaugusiuoju. Prieraišumo teorijos pradininkas John Bowlby parodė, kad būtent nenutrūkstantis buvimas šalia kuria saugų prieraišumą. Ne taisyklės, ne sistema, o žmogus.
Kai vaikas žino, kad tas pats suaugusysis bus šalia ir rytoj, ir po metų, jo kūnas ir psichika pamažu nustoja gyventi įtampoje. Nuolatinė globa veikia kaip terapija. Tik žinodamas, kad yra saugus „visam laikui“, vaikas gali nustoti „kovoti dėl išlikimo“ ir pradėti tiesiog augti…
Be tokio ryšio vaikas gali tik prisitaikyti. Tačiau prisitaikymas nėra tas pats, kas saugumas.
Vaikai, patyrę išsiskyrimą su tėvais, dažnai išmoksta gyventi budriai. Jų jausmai gali būti prieštaringi – pyktis, protestas, nusivylimas, užsisklendimas ar ribų tikrinimas. Iš šalies tai gali atrodyti kaip sudėtingas ar maištaujantis elgesys. Tačiau dažniausiai tai nėra „blogas vaikas“. Tai vaikas, kuris saugosi.Net ir tada, kai jo teisinė situacija jau aiški, vidinis saugumo jausmas neatsiranda savaime. Jis formuojasi tik per laiką – kai šalia yra pastovus žmogus, kuris neišeina, kuris atlaiko pyktį, klausimus ir tylą.
Todėl kai kurie vaikai gyvena su nematomu lagaminu – ne todėl, kad neturi kur gyventi, o todėl, kad dar nėra tikri, jog gali pasilikti.
Nuolatinis globėjas – tai žmogus ar šeima, kurie pasiryžta tapti vaiko gyvenimo ašimi, pasilieka šalia kasdien ir leidžia tam nematomam lagaminui pagaliau dulkėti palėpėje. Vaikui reikia saugumo, tačiau tam, kad jis galėtų augti, jam reikia žmogaus, kuris liktų…
Jeigu jaučiate, kad galėtumėte tapti tuo žmogumi, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro globos centras padės jums pasirengti ir bus šalia viso globos laikotarpio metu.
Trakų rajono globos centras
Bažnyčios g. 3, Lentvaris
El. paštas: gimk@trakuseimoms.lt