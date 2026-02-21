Sukčiams gyventojai vėl atidavė 170 000 eurų

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja, kad gyventojai, patikėję apgaulingais pranešimais, įvairiems sukčiams atidavė virš 170 000 tūkstančių eurų. Suvestinėje detaliau aprašoma, kaip jie buvo apgauti. Vyrauja klasikiniai modeliai, apie kuriuos Lietuvos gyventojai perspėjami kiekvieną dieną.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1975 m.) pranešimas, kad 2025 m. gruodžio mėn. Vilniuje, būdama namuose, socialiniame tinkle „Facebook“ susipažino su nepažįstamu rusakalbiu vyru, kuris, pasiūlęs investuoti pinigus investicinėse platformose, apgaule išviliojo 33 880 eurų. Surinkta medžiaga pagal LR BK 182 str. 2 d.
Vasario 18 d. Policijos departamente gautas moters (gim. 1948 m.) pranešimas, kad vasario 17 d. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 8 995 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1949 m.) pranešimas, kad vasario 17 d. apie 11 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę energetikos paslaugų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 14 000 eurų. Surinkta medžiaga pagal LR BK 182 str. 1 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1939 m.) pranešimas, kad vasario 17 d. apie 16 val. 45 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 20 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas pranešimas, kad vasario 17 d. apie 17 val. Vilniuje, nepažįstami asmenys iš moters (gim. 1934 m.) apgaule išviliojo 1 400 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1940 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 9 val. 30 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 31 200 eurų, kuriuos atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 9 val. 30 min. Vilniuje, moteriai (gim. 1977 m.) paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotoja ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 7 000 eurų, kuriuos ji atidavė atėjusiam nepažįstamam vyrui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 10 val. Vilniuje, nepažįstama moteris, patekusi į moters (gim. 1935 m.) butą, apgaule išviliojo 3 500 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1943 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 11 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę energetikos paslaugų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 37 000 eurų, kuriuos atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1940 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną, apie 11 val. 25 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu bei pasakęs, kad turimus pinigus reikia registruoti dėl sukčiavimų, apgaule išviliojo 11 400 eurų, kuriuos atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Vasario 18 d. Vilniaus apskr. VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 13 val. 30 min. Vilniuje, moteriai (gim. 1942 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę energetikos paslaugų bendrovės darbuotoja bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 2 050 eurų, kuriuos ji atidavė atėjusiai nepažįstamai moteriai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
