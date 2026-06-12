Informacija apleistų žemės sklypų savininkams

Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančių privačių žemės sklypų savininkai raginami tinkamai rūpintis savo nuosavybe ir iki š. m. liepos 1 d. susitvarkyti jiems priklausančius žemės sklypus, antraip sklypas gali būti įtrauktas į nenaudojamų, apleistų sklypų sąrašą.
Savivaldybė administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą nenaudojamų, apleistų sklypų sąrašą iki 2026 m. rugpjūčio 20 d. pateiks Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai žemės sklypų savininkams grėstų didesniais – 2 procentų – žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio tarifais.
Žemės sklypas yra laikomas apleistu:
- kai yra nesutvarkytas taip, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį arba visiškai neprižiūrimas (pvz., kitos paskirties žemė apaugusi piktžolėmis, sklypas nešienaujamas);
- kai žemės sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir teršiančios aplinką medžiagos, statybinis laužas ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai), kaupiamos šiukšlės.
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus informacija
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