Socialinė apsauga Trakų rajone

Gyventojams neretai prireikia įvairios pagalbos – nuo socialinių paslaugų ir globos iki finansinės paramos. Tokiais atvejais Trakų rajone pagalbą suteikia trys biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos ir savivaldybėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, taip pat svarbų vaidmenį atlieka Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
Nors socialinių paslaugų teikimas dažnai lieka mažiau matoma savivaldybės veiklos dalis, jų reikšmė gyventojų gerovei yra itin didelė. Kaip šios paslaugos organizuojamos, su kokiais iššūkiais susiduriama ir kuo jos gali padėti gyventojams, kalbamės su Trakų rajono savivaldybės vicemere Jolanta ABUCEVIČIENE.
Gal galėtumėte papasakoti mūsų skaitytojams, kokia socialinė pagalba teikiama rajono gyventojams.
Savivaldybės gyventojams teikiame tikrai labai platų socialinių paslaugų spektrą – pradedant nuo paslaugų šeimoms, auginančioms vaikus, vaikams, baigiant paslaugomis asmenims su negalia, senyvo amžiaus mūsų savivaldybės gyventojams. Paslaugos teikiamos gyventojų namuose, dienos centruose, taip pat teikiamos ir stacionarios ilgalaikės arba trumpalaikės globos paslaugos.
Savivaldybėje veikia trys socialinių paslaugų įstaigos, taip pat kasmet daugėja nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinių paslaugų teikimo gyventojams srityje. Labai vertiname partnerių – nevyriausybinių organizacijų indėlį į socialinių paslaugų užtikrinimą mūsų savivaldybės gyventojams.
Teikiamų paslaugų sąrašas: prevencinės ir socialinės paslaugos (šeimų konsultavimas, darbas su jaunimu, gyventojų informavimas ir konsultavimas, transporto paslauga? ir kt.), šeimų socialinė priežiūra, vaikų dienos socialinė priežiūra, dienos socialinė globa asmenims su negalia (vaikams – dienos centre, asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia – namuose ir dienos centre), ilgalaikė arba trumpalaikė socialinė globa, laikino atokvėpio paslauga, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga, nakvynės namų paslauga, jaunuolių palydėjimo paslauga, pagalbos į namus paslauga, socialinių dirbtuvių paslauga, socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos.
Socialinių paslaugų poreikis nuolat plečiasi. Kaip šios paslaugos augo mūsų rajone?
Labiausiai didėja pagalbos į namus ir dienos socialinės globos gavėjų skaičius, tai lemia ne tik visuomenės senėjimas, bet ir tai, kad gyventojai vis labiau sužino apie galimybes gauti socialines paslaugas, o savivaldybė, savo ruožtu, deda visas pastangas užtikrinti, kad gyventojai, atsiradus poreikiui, paslaugas gautų kuo greičiau ir kokybiškas. Palyginimui – 2025 m. pagalbos į namus paslaugas gavo 166 asmenys, o 2026 m. jau turime 184 gavėjus. Kiekvienais metais plečiame tiek paslaugų spektrą, tiek stipriname jų prieinamumą. Norėtųsi paminėti, kad stiprinant pagalbą globėjams ir globojamiems vaikams, mūsų jaunuoliams, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre įsteigtos papildomos globos koordinatoriaus, socialinės įtraukties koordinatoriaus pareigybės. Dedame išties dideles pastangas stiprindami pagalbą šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, jaunuoliams. 2025 m. savivaldybėje pradėjo veiklą naujas vaikų dienos centras Trakų mieste, tad šiuo metu savivaldybėje veikia 7 vaikų dienos centrai. Svarbu paminėti laikino atokvėpio paslaugą gyventojams, savo namuose prižiūrintiems artimuosius – šiuo metu tokiems gyventojams yra sudaryta galimybė 24/7 principu gauti laikino atokvėpio paslaugą savo namuose. Bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis nuolat ieškome galimybių gerinti paslaugų prieinamumą, dalyvaujame įvairiuose projektuose, šiuo metu kaip tik ruošiamės naujo projekto šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, įgyvendinimui, projekto veiklos turėtų prasidėti jau šiais metais – žinoma, viešinsime, kviesime šeimas naudotis paslaugomis.
Stebėdami kelių paskutinių metų tendenciją galime išskirti naujas paslaugas – nakvynės namų paslauga, socialinių dirbtuvių paslauga, jaunuolių palydėjimo paslauga, laikino atokvėpio paslauga. Kitos paslaugos plėtėsi, daugėjo paslaugų gavėjų ir paslaugų teikėjų.
Galima paminėti finansavimo augimą: 2025 m. paslaugoms buvo išleista 59151,4 Eur, o 2026 m. suplanuota 67873,5 Eur.
Kokias socialines paslaugas šiuo metu galėtumėte išskirti, dėl kurių gyventojai kreipiasi dažniausiai ir kurių poreikis vis didėja?
Didžiausias augimas yra paslaugų, skirtų senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, – labiausiai auga pagalbos namuose ir dienos socialinės globos paslaugų poreikis. Džiugina, kad gyventojai vis aktyviau kreipiasi dėl asmeninės pagalbos – ji skirta labiausiai darbingo amžiaus asmenims su negalia, kuomet asmeniui yra skiriamas asmeninis asistentas, taip pat gauname vis daugiau prašymų dėl laikino atokvėpio paslaugos asmens namuose. Stebėdami šias tendencijas manome, jog ir ateityje aktualiausias bus šių paslaugų poreikis, todėl ir toliau didiname finansavimą šioms paslaugoms, stipriname savo įstaigų žmogiškuosius išteklius, į pagalbą telkiamės nevyriausybines organizacijas, kaip paslaugų teikėjus.
Su kokiais didžiausiais sunkumais susiduriate – finansiniais, žmogiškųjų išteklių trūkumu ar kitais?
Nesame išskirtinė savivaldybė, todėl patiriame sunkumų kaip ir daugelis. Visų pirma didėja valstybės perkeliama finansinė našta savivaldai, todėl kiekvienais metais paslaugoms išleidžiame vis daugiau savivaldybės biudžeto lėšų. Taip pat patiriame iššūkių dėl socialinių darbuotojų pritraukimo – nepaisant, kad pastaraisiais metais mūsų savivaldybė išsiskiria kaip viena iš pirmaujančių pagal socialinių paslaugų srities darbuotojų, ypač individualios priežiūros darbuotojų, darbo užmokesčio dydžiu, tačiau visgi su sunkumais pritraukiant šios srities specialistus susiduriame. Savivaldybėje nuolat skiriame dėmesio šios profesijos darbuotojų pritraukimui, ne tik nustatydami konkurencingą darbo užmokestį, tačiau taip pat ir skatindami pagarbą profesijai – kasmet organizuojame socialinių darbuotojų profesinės dienos minėjimo šventę, didžiausių pasiekimų turintys darbuotojai yra įvertinami ir skatinami mero padėkomis, kitais apdovanojimais. Labai kviestume socialinius darbuotojus jungtis prie mūsų rajone socialines paslaugas teikiančių stiprių ir profesionalių kolektyvų.
Kokias paslaugas teikdami susiduriate su daugiausiai iššūkių?
Šiuo metu daugelyje savivaldybių stebimos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų trūkumas. Nors mums šį paslaugų poreikį patenkinti sekasi neblogai – naudojamės ne tik savivaldybės įstaigų – Čižiūnų socialinių paslaugų centro, Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės teikiamomis paslaugomis, bet ir perkame paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų, veikiančių tiek mūsų savivaldybėje, tiek ir aplinkinėse savivaldybėse. Artimiausiais metais ketiname plėsti ir mūsų savivaldybės socialinių paslaugų infrastruktūrą – jau suplanuota grupinio gyvenimo namų asmenims su negalia statyba, būstų, reikalingų apsaugoto būsto paslaugai teikti, pirkimas. Kaip jau minėjau, visuomenė sensta ir senyvo amžiaus asmenims skirtų paslaugų poreikis vis didės. Manau, kad, nepaisant to, jog artimiausiais metais stiprės nevyriausybinių organizacijų jiems teikiamų paslaugų sektorius, savivaldybė taip pat nesiliaus stiprinti turimos paslaugų teikimo infrastruktūros, žinoma, prioritetu laikydama asmenį su negalia, stengdamasi senyvo amžiaus asmenį kuo ilgiau išlaikyti namų, šeimos aplinkoje ir užtikrindama reikiamas paslaugas asmeniui bei pagalbą jo šeimos nariams namuose, tokiu būdu prisidėdama nutolinant ar išvengiant stacionarios socialinės globos paslaugų.
Ar lengva gauti slaugą rajone. Kokios būtų Jūsų įžvalgos?
Kaip jau minėjau – dedame dideles pastangas užtikrindami socialinių paslaugų poreikį mūsų savivaldybės gyventojams, taip pat ir trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos. Iš esmės, galime pasidžiaugti, jog jau ne vienus metus esame viena iš nedaugelio savivaldybių, kurių gyventojai reikiamas paslaugas gauna per įmanomai trumpesnį terminą ir socialinių paslaugų teikimo pradžios nelaukia eilėse. Šiuo metu turime keletą asmenų, laukiančių stacionarių socialinės globos paslaugų Čižiūnų socialinių paslaugų centre, tačiau noriu pastebėti, jog norinčių gauti paslaugas būtent šiame centre skaičius auga ir dėl itin aukštų centro teikiamų paslaugų kokybės, todėl sulaukiame ir kitų savivaldybių gyventojų susidomėjimo, žinoma, prioritetas teikiamas mūsų savivaldybės gyventojų poreikių tenkinimui. Dėl stacionarios globos paslaugų kainų norėčiau pažymėti, jog asmenų mokėjimas už šias paslaugas yra sukonstruotas, visų pirma, palankesnio sprendimo asmeniui principu, t. y. asmuo už paslaugas nemoka daugiau nei 80 proc. jo gaunamų pajamų, pvz., senatvės pensijos. Tuo atveju, jei asmuo gauna dar ir individualios priežiūros kompensaciją, ši kompensacija 100 proc. skiriama sumokėti už asmeniui teikiamas paslaugas. Esame palyginus nedidelė savivaldybė, todėl siekiame skirti individualų dėmesį kiekvienam žmogui, kiekvienai situacijai. Išties esu dėkinga savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, kurio darbuotojai įsigilina į kiekvieno žmogaus problemas ir poreikius, ieško palankiausių gyventojui sprendimų. Atidžiai vertinant kiekvieną individualų atvejį, žmogaus, šeimos situaciją, prireikus prie šių paslaugų finansavimo prisidedame ir savivaldybės lėšomis, pvz., jei asmens pajamos yra nepakankamos paslaugoms apmokėti.
Labai svarbios ir reikalingos yra paslaugos į namus ir neįgaliųjų pavėžėjimas – ko gero, tai viena iš tų nedaugelio paslaugų, turinčių didžiausią poreikį. Kaip sekasi įgyvendinti šios paslaugos plėtrą?
Dėl transporto paslaugos asmenims su negalia – šias paslaugas teikia dvi savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos bei mūsų savivaldybėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Pritariu, kad transporto paslauga yra labai svarbi mūsų savivaldybės gyventojams, todėl skiriame šios paslaugos užtikrinimui dėmesį tiek per paslaugą teikiančių nevyriausybinių organizacijų finansavimą, tiek stiprindami mūsų, savivaldybės, įstaigų materialinę bazę, įskaitant ir aprūpinimą transporto priemonėmis. Mano žiniomis, nepaisant pavienių atvejų, kai dėl objektyvių priežasčių – transporto užimtumo, nepavyksta gauti paslaugos gyventojo norimu laiku, ši paslauga gyventojams užtikrinama tinkamai. Artimiausiais metais turėsime didinti finansavimą šios paslaugos užtikrinimui taip pat ir dėl didėjančių sąnaudų.
Ar gyventojai lengvai gali gauti informaciją apie jiems priklausančią paramą?
Visą informaciją galima rasti savivaldybės interneto svetainėje, kurioje informacija nuolat atnaujinama, taip pat stengiamės dalintis aktualiomis naujienomis socialiniame tinkle, skelbiame spaudoje. Atkreipiu dėmesį, kad savivaldybės interneto svetainė yra visiškai pritaikyta asmenų su negalia poreikiams, be kita ko, informacija yra skelbiama ir lengvai suprantama kalba. Gyventojai gali kreiptis, konsultuotis su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kurie visuomet yra pasirengę atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus, padėti rasti geriausius sprendimus.
Kokius pokyčius planuojate artimiausiu metu?
Artimiausiu metu padaugės pagalbos į namus, dienos socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugas teikiančių įstaigų – tikiu, kad nauji paslaugų teikėjai sudarys dar geresnes sąlygas savivaldybės gyventojams gauti paslaugas laiku ir kokybiškas. Tęsime jau vykdomus projektus ir pradėsime naujus – vaikams su negalia, jaunuolių priklausomybių prevencijos, pagalbos asmenims, grįžusiems į savivaldybę iš įkalinimo įstaigų, jaunuoliams, savarankiškai negalintiems apsirūpinti būstu. Įsteigsime dar vienus grupinio gyvenimo namus, pradėsime teikti apsaugoto būsto paslaugą. Toliau stiprinsime Globos centro teikiamas paslaugas globėjams ir globojamiems vaikams, įtvirtinsime palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimą. Didelis iššūkis yra visoje Lietuvoje vykstantis deinstitucionalizacijos procesas, kurio siekiamybė yra užtikrinti paslaugas namuose ir kuo arčiau namų, bendruomenėje, asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia, nors nuolat stengiamės bendrauti šiais klausimais su gyventojais, paslaugų gavėjais, tačiau ruošdamiesi šiems pokyčiams ir vėl kviesime dialogui šeimas, tiek auginančias vaikus su negalia, tiek prižiūrinčias jau suaugusius savo šeimos narius, bendrų, geriausiai gyventojų interesus atitinkančių, sprendimų paieškai.
Ačiū Jums už pokalbį.
Kalbėjosi Gražina KARPOVIČIENĖ, laikraščio „Trakų žemė“ žurnalistė
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