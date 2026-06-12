Dar ne paskutinis pasienio policininkų palikuonių susitikimas Linkmenyse

Rūta Neniškienė, Linkmenys, Ignalinos raj.
Gegužės 30 dieną, Ignalinos rajone, Linkmenyse vyko tradicinis Pasienio policininkų, saugojusių Lietuvos-Lenkijos demarkacinę liniją, palikuonių susitikimas. Susitikimas tradiciškai įvyko prie tarpukario pasieniečiams skirto paminklo „Atmintis“. Susitikime dalyvavo renginio organizatorius Antanas Žilėnas, Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, Pasieniečių klubo pirmininkas Valentinas Novikovas, Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos valdybos pirmininkas, Lietuvos šaulių sąjungos plk. Prano Saladžiaus rinktinės vadas Jurandas Rusteika, Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos Jaunimo savanoriškosios tarnybos nariai, kiti garbingi svečiai, giedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“. Renginį vedė Linkmenų seniūnas Jonas Alekna ir Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė.
Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčioje. Kunigas Raimondas Jurolaitis kvietė melstis už taiką ir ramybę bažnyčioje giedant chorui „Aidas“. Šventei tęsiantis lauke prie paminklo, sugiedota Tautiška giesmė, renginio vedėjai skyrė tėviškei eilių. Šventės pradžioje kalbėjęs meras Laimutis Ragaišis akcentavo pasienio ir atminties ryšį, paminėjo pernai į amžinybę išėjusias paskutines gyvas istorijos liudininkes, tris partizanų ryšininkes, tremtines, pasienio policininkų žmonas Onutę Butrimaitę-Laurinienę, Veroniką Paukštytę-Macienę, Angelę Mameniškytę-Kondratavičienę. Meras pabrėžė, kad svarbu išsaugoti atsiminimus ateities kartoms.
Lietuvos šaulių sąjungos plk. P. Saladžiaus rinktinės vadas, Jurandas Rusteika kalbėjo, kad gyvename vertybių devalvacijos laikotarpiu, o kartu ir „ant parako statinės“, kai turime permąstyti savo santykį su tėvyne, kad išvengtume polinkio į nomadizmą ir pasaulio piliečio etiketės, kad būtume pasiruošę, esant reikalui, ją ginti. Pabaigai J. Rusteika palinkėjo, prisiminęs Norberto Černiausko romaną, kad „tai nebūtų paskutinė mūsų vasara“.
Pasieniečių klubo pirmininkas Valentinas Novikovas dėkojo visiems, kurie prie paminklo Linkmenyse susirenka jau aštuonerius metus, ir pridūrė, kad paminklas skirtas ne tik pasieniečiams, bet ir visiems, ištikimiems valstybei. Apgailestavo, kad tarp šįmet sučiuptų kontrabandininkų yra trylika pareigūnų, jį liūdina mažos tėviškės gynėjų algos. Tuo pačiu Valentinas Novikovas įteikė padėkas merui Laimučiui Ragaišiui, plk. Jurandui Rusteikai, choro „Aidas“ meno vadovui Viliui Grušniui, Lietuvos gynybos, kultūros, ir švietimo asociacijos Jaunimo savanoriškos tarnybos vadui Vytautui Bučeliui, fotografui, kino kūrėjui, renginio metraštininkui Eugenijui Ostašenkovui.
Renginio iniciatorius bei organizatorius Antanas Žilėnas atminimo medaliu ir A. Šapokos knyga „Lietuva per amžius“ apdovanojo meno vadovą Vilių Grušnių. Antanas Žilėnas dėkojo susirinkusiems ir prisiminė, kad prieš aštuonerius metus pasienio policininkų palikuonių ainių buvo daugiau. Paminėjo, kad šįmet atvyko Utenos apskrities pasienio policijos viršininko Antano Juodžio proanūkis Bronius Česnavičius. A. Žilėnas visiems priminė, kad šalia paminklo pasodinti šeši ąžuoliukai: Lietuvos 100-mečiui, Utenos apskrities pasieniečių viršininkams Jonui Motiejūnui-Valevičiui, Antanui Juodžiui ir kiti trys – didvyrių ainiams.
Po organizatoriaus kalbos prisiekė Povilo Plechavičiaus karių sąjungos naujieji nariai. Renginį dainomis lydėjo choras „Aidas“, o po oficialiosios dalies visi vaišinosi kareiviška koše bei arbata, grojo Linkmenų kaimo kapela.
Rūtos Neniškienės ir Pasieniečių klubo nuotraukos
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