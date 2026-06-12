Trakuose nuskambėjo IX Tautų festivalis

Lietuvoje gyvena didelis ir gražus įvairių tautybių žmonių būrys, kuriuos jungia gimtas kraštas, tradicijos ir papročiai. Puoselėjant tautinę kultūrą ir gilias tradicijas jau devintąjį kartą Trakuose buvo organizuotas spalvingas Tautinių bendrijų festivalis „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai”.
Festivalis yra Trakų kultūros ir meno centro projekto „Tautų avilys” renginys, kurį dalinai finansuoja – Tautinių mažumų departamentas prie LR vyriausybės ir Trakų rajono savivaldybė.
Gegužės 30 d. į Trakus suvažiavo didelis tautų būrys, kurių balsai skambėjo pusiasalio pilyje. Savo kultūrinius lobynus atskleidė – lenkų, karaimų, armėnų, rusų, žydų, ukrainiečių, kirgizų, meksikiečių, kartvelų ir lietuvių meno kolektyvai. Festivalio dalyviai visiems dovanojo savo meilę, šypsenas, dainas, muziką ir margiausius šokius. Pirmuoju akordu, sujungusiu visus dalyvius ir žiūrovus, nuskambėjo daina MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ, kurią atliko lenkų dainų ir šokių ansamblis TROCZANIE bei festivalio vedėjas Giedrius Leškevičius, o šokio žingsneliais papildė liaudies šokių grupės – DIJŪTA, Jaunimo grupė. Po bendrojo kūrinio scenoje skleidėsi, įvairiausiom kostiumų spalvom ir muzikiniais ritmais, tautų kultūros bei charakteriai. Įspūdingais muzikiniais kūriniais visus džiugino: Kauno armėnų bendrijos ansamblis HAYRENIK, Trakų lenkų dainų ir šokių ansamblis TROCZANIE, karaimų vaikų šokių ansamblis OJUN, rusų dainų ansamblis ZABAVA, meksikiečių folkloro šokių grupė Cielito Lindo ir grupe Ambar Mariachi, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro kartvelų folkloro ansamblis PESVEBI bei kartvelų šokių ansamblis MANDILI, Kirgizų bendruomenės atstovai, Visagino kultūros centro ukrainiečių folkloro ansamblis KALYNA ir vaikų ansamblis MAKIVKA, žydų bendruomenės kolektyvas dainų ir šokių ansamblis FAJERLECH. Festivalio pabaigoje smagias, populiarias dainas atliko Rykantų daugiafunkcio centro grupė, kuri paskatino žiūrovus pajudėti šokio ritmu.
Lankytojams buvo siūlomi ne tik įspūdingi meno kolektyvų pasirodymai, bet jie buvo vaišinami tradiciniais tautų patiekalais. Tad visi ragavo – saldžias lenkiškas varškės spurgas, armėnišką baklava, karaimų vestuvinį pyragą “kijovliuk”, ploniausius slaviškus blynus, sakartvelų čurčchela, kirgizų desertą čak-čaką, ukrainietiškus beigelius su riešutais, žydų tradicinę baltą duoną challah.
Projektu „Tautų avilys“ siekiama tęsti tautinių mažumų kultūrų puoselėjimą, tapatybės išsaugojimą, tradicijų tęstinumą, tobulinti meno kolektyvų veiklą, didinti integraciją visuomenės tarpe, plėsti tautų kultūrų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Įvairiomis, prasmingomis veiklomis plečiamas tarpusavio bendravimas, rengiami kultūriniai bei edukaciniai renginiai, į kuriuos kviečiami Trakų rajono bendruomenės nariai, ypač vaikai ir jaunimas. Numatytos projekto veiklos vyks iki pat metų pabaigos bei baigsis tradiciniu, visad laukiamu Romansų vakaru. Tikimės sulaukti daug lankytojų ir dalyvių.
Trakų kultūros ir meno centro informacija
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