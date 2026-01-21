Dėl grėsmės valstybės saugumui leidimų gyventi Lietuvoje pernai neteko daugiau kaip 1,7 tūkst. baltarusių ir rusų

Praėjusiais metais keliančiu grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai iš viso pripažintas 1721 Baltarusijos ir Rusijos pilietis, rodo Migracijos departamento turimi statistiniai duomenys.
2025 metais, įvertinus surinktą viešą ir neviešą informaciją bei duomenis, gautus iš Valstybės saugumo departamento, konstatuota, jog grėsmę valstybės saugumui kelia 1634 Baltarusijos piliečiai. Tai beveik triskart daugiau nei užpernai, kuomet tokie sprendimai buvo priimti dėl 598 baltarusių.
Pernai 391 Baltarusijos piliečiui nuspręsta neišduoti leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, kai dėl jo buvo kreipiamasi pirmą kartą, o 1023 – nepakeisti šio dokumento, kuomet užsieniečio turėtas leidimas baigė galioti.
Migracijos departamento iniciatyva panaikinta 214 Baltarusijos piliečių turėtų ir vis dar galiojusių leidimų laikinai gyventi Lietuvoje.
Vienam baltarusiui atsisakyta išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, o penkiems – tokie dokumentai panaikinti.
2025 m. grėsme valstybės saugumui iš viso pripažinti 87 Rusijos piliečiai. Tai mažiau nei užpernai, kuomet tokie sprendimai priimti dėl 125 rusų.
Praėjusiais metais 14 rusų nuspręsta neišduoti leidimų laikinai gyventi Lietuvoje, 28 – atsisakyta juos pratęsti. Dar 13 Rusijos piliečių panaikinti anksčiau jų turėti vis dar galioję leidimai laikinai gyventi.
Neišduoti leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, kai asmuo dėl jo kreipiasi pirmą kartą, nuspręsta 4 Rusijos piliečiams, o 28 rusai neteko leidimų nuolat gyventi, kuomet tokį dokumentą nuspręsta panaikinti Migracijos departamento iniciatyva.
Visiems šiems užsieniečiams taip pat yra uždrausta atvykti į Lietuvą.
Migracijos departamentas primena, kad 2022-ųjų pabaigoje įvesta prievolė užpildyti specialų klausimyną taikoma visiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams nuo 18 metų amžiaus, kai jie teikia prašymus išduoti ar pakeisti teisę gyventi Lietuvoje suteikiančius dokumentus arba pageidauja įforminti naują leidimą laikinai gyventi šalyje.
Klausimyną pildantys užsieniečiai privalo pateikti informaciją apie savo išsilavinimą, ankstesnes darbovietes, tarnybą ginkluotosiose pajėgose, kontaktus su NATO bei Europos Sąjungai nepriklausančių šalių valstybinėmis institucijomis, o taip pat – išdėstyti savo požiūrį į Rusijos agresiją Ukrainoje.
Rusijos bei Baltarusijos piliečių prašymus ir gaunamą informaciją vertinantis Migracijos departamentas, prieš priimdamas sprendimą, visada bendradarbiauja bei konsultuojasi su trimis šalies institucijomis – Valstybės saugumo departamentu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba bei policija, o esant poreikiui – ir su kitomis šalies žinybomis bei įstaigomis.
Migracijos departamentas prie VRM