Apie išmokas ir socialines paslaugas skirtingais gyvenimo atvejais – vienoje vietoje

Skirtingais gyvenimo atvejais valstybė šalies gyventojams teikia įvairią socialinę paramą – išmokas ir socialines paslaugas. Ne visada gyventojai žino, kokią pagalbą galėtų gauti ir kur reikėtų jos kreiptis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad visą naujausią informaciją apie tai galima rasti vienoje vietoje – ministerijos informacinėje svetainėje www.kasmanpriklauso.lt.
Svetainėje pateikiama informacija yra nuolat atnaujinama ir aktuali visiems žmonėms – auginantiems vaikus, nusprendusiems įvaikinti ar globoti, netekusiems darbo ar patiriantiems finansinių sunkumų, susirgusiems ar slaugantiems šeimos narį, norintiems įsigyti ar išsinuomoti būstą, sulaukus senatvės ar netekus artimo žmogaus.
Auginantys vaikus svetainėje suras informaciją apie motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas ir jų dydžius bei mokėjimo tvarką, vienkartinę išmoką gimus vaikui, vaiko priežiūros kompensacinę išmoką, vaiko pinigus, nemokamą mokinių maitinimą ir paramą mokinio reikmenims, Šeimos kortelę. Pasiryžę įvaikinti ar globoti vaiką, sužinos apie jiems priklausančias išmokas, pilnametystės sulaukę globojami vaikai – apie vienkartinę išmoką įsikurti.
Šeimos gali ne tik gauti įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, kurios skirtos stiprinti šeimas bei sudaryti joms palankesnes sąlygas. Vaikus auginančios šeimos www.kasmanpriklauso.lt taip pat suras informaciją, kokiomis šeimą stiprinančiomis socialinėmis paslaugomis jos gali pasinaudoti, pavyzdžiui, tėvystės mokymų, šeimos konsultavimo, mediacijos, neformaliojo vaikų švietimo ir kitos paslaugos, teikiamos visose šalies savivaldybėse. Teisę gauti bazinio paketo paslaugų turi bet kuri Lietuvos šeima.
Slaugantys ar nuolat prižiūrintys artimąjį ras informaciją apie ligos išmokas ir jos dydžius, dirbantieji, taip pat ir savarankiškai, – apie jiems priklausančias socialines garantijas susirgus. Šalies gyventojai sužinos, kokiais atvejais jiems priklauso išmoka slaugant sergantį šeimos narį, kokios išmokos ir kompensacijos priklauso nustačius profesinę ligą ar įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
Jeigu sunku suderinti darbinius ir asmeninius interesus su artimojo priežiūra, galima prašyti didesnės pagalbos – periodiškai teikiamų socialinių paslaugų į namus ar socialinių paslaugų įstaigoje, taip pat – laikino atokvėpio paslaugos – šią informaciją gyventojai taip pat ras minėtoje svetainėje.
Gyventojai, apsilankę interneto svetainėje, sužinos apie visas pensijų rūšis ir jų dydžius: senatvės pensiją, išankstinę senatvės pensiją, našlių, vienišo asmens, netekto darbingumo, valstybines, šalpos pensijas, priemokas mažiausių pensijų gavėjams, taip pat – apie socialines paslaugas senjorams ir jų šeimoms.
Gyventojai suras informaciją ir apie jiems priklausančias kompensacijas už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį ir pan.
Žmonės su negalia sužinos apie jiems priklausančias pinigines išmokas: šalpos negalios pensiją, socialinio draudimo negalios pensiją, finansinę pagalbą studentams su negalia, taip pat paramą būsto ar aplinkos pritaikymui asmenims su negalia ir kt. Čia taip pat pateikta apibendrinta informacija apie bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, kurias žmonės su negalia gali gauti savo namuose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėje, laikino atokvėpio paslaugą, kuria gali pasinaudoti prižiūrintieji artimąjį su negalia.
Darbo netekę šalies gyventojai sužinos, kokiais atvejais priklauso ilgalaikio darbo išmoka, kas turi teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką. Taip pat suras informacijos apie valstybės pagalbą sugrįžti į darbo rinką, užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas, kokias nemokamas darbo rinkos paslaugas galima gauti Užimtumo tarnyboje.
Finansinių sunkumų patiriantys šalies gyventojai ras informacijos apie piniginę socialinę paramą, socialinės pašalpos dydžius, sužinos, kokius kriterijus privalu atitikti norinti gauti būsto šildymo, karšto bei geriamojo vandens išlaidų kompensacijas, kada priklauso papildoma išmoka prie vaiko pinigų, nemokamas maitinimas vaikams, kompensacija už būsto nuomą ar valstybės parama jaunai šeimai, ketinančiai įsigyti pirmąjį būstą.
Netekę artimo žmogaus sužinos apie laidojimo pašalpą, našlių ar našlaičių pensijas, draudimo išmokas mirus apdraustajam, paramą mirusiojo palaikams iš užsienio parvežti, suras atsakymus, kur dėl šių išmokų reikia kreiptis.
