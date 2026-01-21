Geležinkelio pervažos Lietuvoje integruojamos į „Waze“ navigacijos programėlę

Siekiant dar labiau didinti saugumą geležinkelio pervažose ir laiku informuoti vairuotojus apie situaciją jose, septynios geležinkelio pervažos, visą parą stebimos pažangiame Pervažų stebėjimo centre, nuo šiol atvaizduojamos ir „Waze“ navigacijos programėlėje.
Integracija su viena populiariausių navigacijos platformų leidžia vairuotojams matyti geležinkelio pervažas realiuoju laiku naudojant kasdienę navigaciją, taip skatinant didesnį atidumą ir saugesnius sprendimus artėjant prie geležinkelio infrastruktūros.
„Papildomos informacijos pateikimas vairuotojams per navigacijos programėles yra svarbi prevencijos priemonė. Ji papildo jau turimas technines saugumo sistemas ir padeda dar labiau atkreipti eismo dalyvių dėmesį į geležinkelio pervažas“, – teigia „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas.
Pažangus Pervažų stebėjimo centras – saugumo pagrindas
Minėtos pervažos visą parą stebimos pažangiame Pervažų stebėjimo centre, kuris buvo įkurtas siekiant užtikrinti didesnį eismo saugumą ir operatyvų reagavimą į pavojingas situacijas. Centre operatoriai centralizuotai stebi eismo padėtį septyniose strategiškai svarbiose geležinkelio pervažose.
Pasak V. Žalimo, ateityje numatoma tolesnė centro plėtra – planuojama, kad jame bus stebima iki 90 geležinkelio pervažų visoje Lietuvoje.
Į stebėjimo centrą investuota 260 000 eurų, o jame įdiegta intelektuali vaizdo stebėjimo ir analitikos sistema leidžia atpažinti judančius objektus (žmones, automobilius, sunkvežimius), fiksuoti automobilių valstybinius numerius, identifikuoti paliktus daiktus, siunčia pavojaus signalus operatoriui, jei objektas sustoja pervažos zonoje.
Kiekvieną pervažą iš skirtingų zonų stebi penkios vaizdo kameros, o operatoriai turi prieigą prie eismo valdymo ir ryšių sistemų. Tai leidžia ne tik įvertinti situaciją pervažose ir jų prieigose, bet ir realiu laiku komunikuoti su traukinių mašinistais bei eismą koordinuojančiais darbuotojais.
Taip pat fiksuojami eismo dalyvių pažeidimai, o surinkta informacija operatyviai perduodama teisėsaugos institucijoms. 2025 metais pervažose visoje Lietuvoje buvo užfiksuotas 1256 pažeidimas.
Stebimos geležinkelio pervažos
Šiuo metu Pervažų stebėjimo centre stebimos šios geležinkelio pervažos:
- Kybartai, J. Basanavičiaus g.;
- Šilainiai–Kėdainiai, Šėtos g.;
- Pilviškiai–Vilkaviškis, Leitmargių g.;
- Šiauliai, Vilniaus g.;
- Kyviškės–Valčiūnai, Pergalės g.;
- Vilnius–Naujoji Vilnia, Subačiaus g.;
- Vilnius–Naujoji Vilnia, Pavilnio g.
Būtent šios pervažos nuo šiol yra matomos ir „Waze“ programėlėje.
AB „Lietuvos geležinkeliai“