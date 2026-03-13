Antano Matkevičiaus kūrybos popietė Bijūnuose

Irena Stankevičienė,Trakų viešosios bibliotekos Bijūnų padalinio vyr. bibliotekininkė
Mes džiaugiamės, kad Bijūnų kraštas gali pasigirti ne tik žydinčiais bijūnais, pasodintais parkelyje Lietuvos šimtmečiui paminėti, garsiais šaškininkais, svetingomis šeimininkėmis, išradingais aktoriais, bet ir mūsų krašto debiutuojančiu poetu Antanu Matkevičiumi.
Antanas gimė 1937 m. vasario 5 d. Švenčionių rajone, Naujojo Strūnaičio kaime, darbščioje ūkininkų šeimoje. Mokėsi Strūnaičio septynmetėje mokykloje, ją baigė 1953 m. ir toliau tęsė mokslus tuometiniame Vilniaus žemės ūkio technikume, įgydamas agronomo specialybę. Nuo 1957 m. buvo paskirtas dirbti tuometiniame Vievio rajono „Raudonosios žvaigždės“ kolūkyje, dabar sakytume Bijūnuose. Čia dirbdamas 1970 m. baigė Žemės ūkio akademiją ir įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.
Taigi, Bijūnuose praleisti jau 69-eri metai. Čia prabėgo gražiausi jaunystės laikai, čia sukurta šeima, išauginti vaikai ir anūkai, čia atiduotas visas darbinis potencialas kaip žemės ūkio specialisto, vadovo, ūkininko.
Antanas visuomet buvo jautrios sielos, dainingas ir kūrybingas žmogus, tačiau tik 2015 m. pradėjo kurti eilėraščius ir dainas. Pirmoji kūrybinė kregždė – Bijūnų himnas.
Per trumpą laiką Antanas sukūrė nemažai eilėraščių, kai kuriems ir muziką pats pritaikė.
Padedant Trakų viešosios bibliotekos Bijūnų padalinio vyr. bibliotekininkei ir Bijūnų bendruomenei buvo išleista A. Matkevičiaus poezijos knyga „Saulėlydžio posmai“.
Tarsi gyvenimo išmintis, trapios svajonės ir gamtos jausmai – visa tai apie Bijūnų kaime gyvenančio poeto Antano Matkevičiaus kūrybą. Skaitydamas eiles suvoki žmogaus esybės, gerų darbų, žmoniškumo ir bendrystės svarbą. Naujai išleistos poezijos knygos „Saulėlydžio posmai“ lapuose poetas dovanoja savo gyvenimą, išjaustą laisvę, sujauktą pasaulį, išpažintį, meilę Bijūnų kraštui ir Lietuvai.
Kovo 7 d. į Bijūnų universalaus daugiafunkcio centro salę susirinko gausus būrys A. Matkevičiaus kūrybos gerbėjų. Buvo pristatyta išleista knyga „Saulėlydžio posmai“. Čia skambėjo Antano sukurtos dainos, kurias atliko Bijūnų ansamblis „Pinavija“, vadovaujamas Aleksandro Vasiliausko. Dukra Laimutė, anūkas Rokas, anūkė Barbora, marti Vida, Trakų viešosios bibliotekos Bijūnų padalinio vyr. bibliotekininkė Irena Stankevičienė deklamavo eiles iš išleistos knygos.
Autorių pasveikino LR Seimo nario Kęstučio Vilkausko padėjėja Giedrė Žuromskienė ir įteikė jam padėką. Antano išleista knyga pasidžiaugė ir jį sveikino Aukštadvario asociacijos „Aukštadvario žiburiai“ pirmininkė Jadvyga Dzencevičienė, Bijūnų bendruomenės pirmininkė Inesa Židonytė.
Renginio metu autorius papasakojo apie savo kūrybą, padėkojo ir įteikė dovanas visiems prisidėjusiems prie knygos leidimo.
Bijūnų bendruomenė ir Trakų viešosios bibliotekos Bijūnų padalinys nuoširdžiai dėkoja Trakų rajono savivaldybei už finansinę paramą, kad poetas galėtų dalytis savo kūryba.
Visi tikimės, kad tai buvo pirmoji, bet tikrai ne paskutinė A. Matkevičiaus išleista knyga. Visiems suvienijus jėgas galima padaryti daug didelių ir prasmingų darbų.
