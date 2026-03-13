Netekome nusipelniusio Lietuvos irklavimo trenerio Algimanto Mačiulio

Lietuvos irklavimo federacija praneša, kad netekome buvusio irkluotojo ir nusipelniusio Lietuvos irklavimo trenerio Algimanto Mačiulio.
Per ilgus darbo metus specialistas išugdė ne vieną šalies irklavimo talentą, o tarp didžiausių jo auklėtinių laimėjimų – 2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse žaidynėse Kristinos Poplavskajos ir Birutės Šakickienės iškovoti bronzos medaliai. 2001-aisiais už nuopelnus šalies sportui treneris buvo apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde.
Atsisveikinimas su velioniu vyks kovo 14 d. nuo 10:00 val. Trakų laidojimo namų „Liūdesio gėlės“ didžiojoje salėje, Šv. Mišios bus aukojamos kovo 15 d. 14:00 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, o po jų Algimantas amžino poilsio atguls savo gimtinėje Raseiniuose – Kalnujų kaimo kapinėse.
Šeimos prašymu, pasidalinti prisiminimais apie A. Mačiulį ir pagerbti jo gyvenimą galima su vienu baltu rožės žiedlapiu.
Užuojauta artimiesiems
