Netekome nusipelniusio Lietuvos irklavimo trenerio Algimanto Mačiulio

2026-03-132026-03-13
Algimantas Mačiulis

Lietuvos irklavimo federacija praneša, kad netekome buvusio irkluotojo ir nusipelniusio Lietuvos irklavimo trenerio Algimanto Mačiulio.

Per ilgus darbo metus specialistas išugdė ne vieną šalies irklavimo talentą, o tarp didžiausių jo auklėtinių laimėjimų – 2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse žaidynėse Kristinos Poplavskajos ir Birutės Šakickienės iškovoti bronzos medaliai. 2001-aisiais už nuopelnus šalies sportui treneris buvo apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde.

Atsisveikinimas su velioniu vyks kovo 14 d. nuo 10:00 val. Trakų laidojimo namų „Liūdesio gėlės“ didžiojoje salėje, Šv. Mišios bus aukojamos kovo 15 d. 14:00 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, o po jų Algimantas amžino poilsio atguls savo gimtinėje Raseiniuose – Kalnujų kaimo kapinėse.

Šeimos prašymu, pasidalinti prisiminimais apie A. Mačiulį ir pagerbti jo gyvenimą galima su vienu baltu rožės žiedlapiu.

Užuojauta artimiesiems 🙏

