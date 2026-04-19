„Zabava“. Daina vis gyva

Tatjana Maškevič
Yra kolektyvų, kurie tiesiog koncertuoja. Ir yra tokių, kurie tyliai, per daugelį metų, tampa žmonių gyvenimo dalimi. Trakų kultūros ir meno centro ansamblis „Zabava“ – būtent toks. Šiemet jis mini 15 metų sukaktį – laiką, per kurį susiformavo ne tik repertuaras ar sceninis braižas, bet ir tai, kas sunkiausiai apibūdinama žodžiais: ryšys tarp žmonių.
Šia proga ansamblis kviečia į šventinį koncertą* – susitikimą, kuriame tilps visa tai, kas buvo kurta per penkiolika metų. Skambės dainos, lydėjusios kolektyvą nuo pat pradžių, sugrįš prisiminimai, o kartu atsiras vietos ir naujoms, dar negirdėtoms muzikinėms akimirkoms. Tai nebus vien tik koncertas – veikiau vakaras, kuriame susitinka praeitis ir dabartis, scena ir salė, atlikėjai ir žiūrovai.
„Zabava“ gimė 2011 metų pavasarį Trakuose, gydytojos Tatjanos Makaršinos iniciatyva. Iš pradžių tai buvo nedidelė bendraminčių grupė – žmonės, kuriuos vienijo paprastas, bet stiprus dalykas – meilė dainai, noras dainuoti savo kalba, saugoti ir perduoti tai, kas jiems brangu. Trakai, kaip daugiatautis miestas, tam buvo natūrali erdvė – čia skirtingos kultūros visada gyveno greta, o „Zabava“ tapo viena iš tų gijų, kurios jas sujungia.
Per metus kolektyvas augo. Prie pirmųjų narių prisijungė vis nauji žmonės iš Trakų, Lentvario, Rūdiškių, Vilniaus. Šiandien tai įvairaus amžiaus, skirtingų patirčių žmonės, kuriuos vis dar vienija tas pats noras kurti kartu. Ansamblio repertuare skamba rusų liaudies ir populiarios dainos, lyriniai kūriniai, romansai, taip pat kitų tautų muzika. Tačiau svarbiausia ne tik tai, kas dainuojama, o kaip daina yra jaučiama.
„Zabava“ koncertai retai būna tik koncertai. Jie dažnai primena mažus sceninius pasakojimus – su kostiumais, personažais, humoru, netikėtais siužetais. Žiūrovas čia nėra tik klausytojas – jis įtraukiamas, tampa šios nuotaikos dalimi. Galbūt todėl ansamblio pasirodymai ne tik pamalonina klausą, bet ir palieka jausmą.
Per penkiolika metų kolektyvas sukūrė ne vieną programą. Vienas ryškesnių momentų – dešimtmečio koncertas „Dešimt metų kartu“. Tą vakarą scena gyveno beveik dvi valandas – skambėjo dainos apie meilę, gyvenimą, ilgesį, džiaugsmą. Publika reagavo gyvai, šiltai, ir tai buvo aiškus ženklas, kad „Zabava“ jau seniai peržengė paprasto ansamblio ribas.
Ansamblis aktyviai dalyvauja miesto gyvenime – nuo šventinių renginių iki teminių programų. Vienas įsimintinesnių pasirodymų vyko per Kalėdas, kai kolektyvas tapo pasakos dalimi – su liaudies personažais, kostiumais ir šventine nuotaika. Tokie pasirodymai ypač stipriai įstringa, nes juose susilieja muzika, teatras ir bendravimas.
„Zabava“ garsas skambėjo ir už Lietuvos ribų – Latvijoje, Jekabpilyje, kur buvo pristatyta programa „Trakų puokštė“. Joje atsiskleidė ne tik ansamblio muzikinė įvairovė, bet ir patys Trakai – kaip skirtingų kultūrų susitikimo vieta. Su “Trakų tautų puokšte“ ansamblis pabuvojo ir daugelyje Lietuvos vietovių nuo Vilniaus iki Biržų. Publika visur įvertino darną, nuoširdumą, atlikimo kokybę.
Tačiau tikrasis ansamblio gyvenimas vyksta ne tik scenoje. Jis vyksta repeticijose, pokalbiuose, bendruose darbuose. Čia gimsta eilės, siuvami kostiumai, kuriamos dekoracijos, kepami tradiciniai kepiniai šventėms. Tai erdvė, kur kiekvienas gali būti reikalingas – ne tik kaip atlikėjas, bet ir kaip žmogus.
Dabartinė meno vadovė Natalija Jefimova prisimena, kad “ne ji atėjo į „Zabavą“– „Zabava“ atėjo pas ją”. Pirmasis susitikimas su kolektyvu paliko stiprų įspūdį: akyse matėsi nuoširdus noras mokytis, suprasti dainavimo esmę – kvėpavimą, garsą, intonaciją. Nors pradžia buvo techniškai sudėtinga, ansamblio nariai parodė atkaklumą, kuris ilgainiui virto rezultatais. „Praėjo dešimt metų ir, nepaisant visko, Zabava tapo mano šeima“, – sako ji.
Buvęs meno vadovas Darius Nedvecki šį laiką mena kaip ypatingą. Jam tai buvo ne tik muzika – tai buvo bendras kūrimas: dainos, šokiai, mažos sceninės istorijos. „Kolektyvo nariai – ypač šilti ir kūrybingi žmonės – jie kūrė poeziją, dalijosi savo mintimis ir jausmais. Turėjau galimybę ir pats kurti muziką, netgi atlikti savo autorinę dainą. Dažnai susirinkdavome ne tik repeticijoms, bet ir švęsti gimtadienių bei kitų tradicinių švenčių, kurios dar labiau stiprino mūsų bendrystę. Šie prisiminimai išliks ilgam kaip šilti, prasmingi ir įkvepiantys gyvenimo momentai.”
Pirmoji ansamblio vadovė Natalija Šumskienė prisimena pačią pradžią – paprastą pokalbį, iš kurio gimė idėja. “Trakai, kaip daugiatautis miestas, natūraliai skatino saugoti savo kultūrą. Noras dainuoti protėvių dainas tapo pradžia to, kas šiandien jau turi savo istoriją.
Vieną 2011 pavasario diena susitikome su Tatjana Makaršina ir Valentina Brazovskaja pasitarti ar yra galimybė dainuoti mūsų protėvių dainas. Taip atsirado idėja suburti ansamblį ir pradėti sistemingai repetuoti kultūros rūmuose. Man asmeniškai tai įdomi patirtys, kuri leido mano vaikams augti kartų su ansamblių, dalyvauti miesto koncertuose, projektuose. Linkiu ansambliui Zabava toliau tobulėti ir klestėti”.
Trakų kultūros ir meno centro direktorė Joana Giedraitytė pabrėžia, kad „Zabava“ yra svarbi bendruomenės dalis – kolektyvas, kuris jungia skirtingas kartas ir kuria šiltą, gyvą kultūrinę erdvę. Tai indėlis, kuris matomas ir jaučiamas. “Išties smagu ir svarbu, kad Rusų dainos ansamblis „Zabava“ yra aktyvi ir reikšminga Trakų kultūros ir meno centro bendruomenės dalis. Tai kolektyvas, puoselėjantis tradicijas, telkiantis skirtingų kartų žmones ir savo nuoširdžiais pasirodymais kuriantis šiltą, bendrystės kupiną kultūrinę erdvę. Jų indėlis į Trakų krašto kultūrinį gyvenimą yra svarbus ir vertinamas. Linkime niekada nepavargti repetuoti, kurti ir išlikti iniciatyviems, įkvepiant savo veikla visus aplinkinius.”
Šiandien „Zabava“ yra daugiau nei ansamblis. Tai vieta, kur susitinka žmonės, istorijos ir muzika. Kur daina tampa būdu būti kartu. Penkiolika metų – tai tik skaičius. Svarbiau tai, kas už jo slypi. Ir, panašu, ši istorija dar tikrai nesibaigia.
