Minint 100-ąjį Davido Attenborough’o gimtadienį Lietuvoje pasirodo jo knyga apie paukščius

Knyga „Paukščių gyvenimo paslaptys" ir seras Davidas Attenborough'as.
Lietuvoje veiklą pradeda nauja leidykla „Natura Libris“, kurios dėmesio centre – knygos apie gamtą. Pirmasis leidyklos kūdikis – žymaus gamtininko ir keliautojo Davido Attenborough’o knyga „Paukščių gyvenimo paslaptys“. Tai visame pasaulyje pripažintas kūrinys, į lietuvių kalbą išverstas pirmą kartą. Ateityje leidykla skaitytojams siūlys tiek grožinės literatūros kūrinių, tiek mokslinių ir pažintinių leidinių, kviečiančių skaitytoją atrasti gamtos įdomybes.
Pirmoji knyga – sero Davido Attenborough’o klasika
Vienas iš leidyklos įkūrėjų, ornitologas Marius Karlonas teigia, kad pirmąja leidyklos knyga „Paukščių gyvenimo paslaptys“ pasirinkta neatsitiktinai.
„Gegužės 8-ąją seras Davidas Attenborough’as švenčia 100-ąjį gimtadienį. Jis – vienas žymiausių ir labiausiai nusipelniusių gamtininkų istorijoje, turintis išskirtinį gebėjimą sudominti ir įtraukti skaitytoją pasakojimais apie gamtoje vykstančius procesus. Ne vienas žmogus savo kelią į gamtos pažinimą pradėjo būtent jo dėka. Todėl jį ir pasirinkome pirmuoju leidyklos autoriumi, o šią knygą – pirmuoju leidiniu. Norime pagerbti šį iškilų gamtininką, skleisti jo palikimą ir kartu paskatinti daugiau Lietuvos gyventojų domėtis gamta“, – sako M. Karlonas.
Knyga skaitytojus kviečia į išsamią ir įtraukiančią kelionę po paukščių pasaulį: nuo skrydžio mechanikos ir sparnuočių elgsenos iki sudėtingų komunikacijos bei poravimosi strategijų. Aiškia, įtaigia ir kiekvienam suprantama kalba parašytas leidinys atskleidžia, kokie išradingi, prisitaikantys ir nuolat stebinantys yra paukščiai.
Leidykla gimė iš augančio visuomenės domėjimosi gamta
Pasak „Natura Libris“ vadovės Rugilės Stanelienės, leidyklos atsiradimą paskatino augantis visuomenės domėjimasis aplinkosauga ir patikimos, kokybiškos informacijos apie gamtą poreikis.
„Patys mėgstame, renkamės ir skaitome geras knygas, todėl norėjome, kad lietuvių kalba jų būtų daugiau. Visuomenei sąmoningėjant ir vis labiau įsitraukiant į aplinkosaugą, siekiame leisti literatūrą, kuri padėtų nepasiklysti informacijos gausoje, formuoti pagrįstą požiūrį ir supažindintų su gerąja pasaulio patirtimi. Kartu norime užpildyti mokslo populiarinimo literatūros spragas lietuviškoje rinkoje, kad kiekvienas, norintis pažinti gamtą, rastų knygą, lydinčią šioje atradimų kupinoje kelionėje“, – sako R. Stanelienė.
Pasak jos, leidykla orientuosis į įvairaus amžiaus skaitytojus – ir vaikus, ir suaugusiuosius, skatindama ne tik pažinti gamtą, bet ir ugdyti santykį su ja.
„Augindami vaikus, jaučiame atsakomybę perduoti jiems supratimą, kad gamtoje esame ne tik svečiai. Norime, kad jie pažintų, suprastų gamtą ir ugdytųsi jausmą, jog patys yra jos dalis“, – pabrėžia R. Stanelienė.
Ypatingas knygos pristatymas ir gimtadienio minėjimas Vilniuje
Kartu su knygos pasirodymu visuomenė kviečiama į renginį, skirtą leidyklos debiutui ir iškilaus gamtininko jubiliejui paminėti.
Gegužės 7 d. 18.30 val. Vilniuje, kino centre „Forum Cinemas Vingis“, vyks knygos pristatymas ir Davido Attenborough’o 100-ojo gimtadienio minėjimas. Renginio metu bus rodomas dokumentinis filmas „Attenborough rojuje“, o po peržiūros vyks diskusija, kurioje dalyvaus Lietuvos gamtininkai Aurelija Plūkė, Marius Karlonas ir Mindaugas Survila. Diskusiją moderuos Rugilė Matusevičiūtė.
Renginį organizuoja „Natura Libris“, „Sengirės kinas“, „Ornitostogos“ ir Britų ambasada Vilniuje.
