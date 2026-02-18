Vietoj keleivių autobusas iš Baltarusijos gabeno kontrabandą

Vilniaus teritorinės muitinės nuotr.
Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai antradienį (vasario 10 d.) sulaikė cigarečių kontrabandą – pustrečio tūkstančio pakelių rūkalų aptikti išslapstyti iš Baltarusijos įvažiavusiame keleiviniame autobuse.
Apie 15 val. iš Baltarusijos įvažiavusio maršrutinio autobuso „Yutong“ vairuotojai (vyko du vairuotojai – abu Baltarusijos piliečiai) Medininkų kelio posto muitininkams deklaravo nieko draudžiamo nevežantys. Tačiau pareigūnai atkreipė dėmesį, kad autobusu važiuoja vos septyni keleiviai (paprastai autobusai būna sausakimši) ir nusprendė transporto priemonę detaliai patikrinti.
Detalios patikros metu vairuotojų miegamosios vietos lubose aptiktoje ertmėje rasta kontrabandinių cigarečių pakelių. Papildomai patikrinus „Youtong“ rentgeno kontrolės sistema, slaptaviečių aptikta dar daugiau – po apmušalu, autobuso grindyse, lubose, kitose konstrukcinėse ertmėse. Iš viso rasta 2 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“, kurių vertė (su mokesčiais) – 12 375 eurų.
Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.
Abu autobuso vairuotojai sulaikyti, o vėliau Vilniaus apylinkės teismo sprendimu jiems skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje.
Lietuvos muitinės pranešimas