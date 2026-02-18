Įsteigtas tarptautinis fondas Ukrainos transporto sektoriui atkurti

Tęsdamos glaudų bendradarbiavimą, Lietuva, Švedija, Kanada ir Ukraina antradienį Stokholme pasirašė susitarimą, kuriuo įsteigiamas specialus Tarptautinio transporto forumo (ITF) paramos fondas Ukrainos transporto infrastruktūrai atkurti. Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sveikina šį žingsnį, pabrėždamas, kad Lietuva toliau teiks visokeriopą pagalbą ir telks tarptautinės bendruomenės palaikymą Ukrainai.
„Nuolatiniai Ukrainos civilinės transporto sistemos bombardavimai ukrainiečiams kelia kasdienių iššūkių ir neretai verčia žmones rizikuoti gyvybe vien tam, kad pasiektų darbo vietas, sveikatos priežiūros įstaigas ar mokyklas. Bendromis pastangomis galime ne tik prisidėti prie sugriautų kelių ir geležinkelių infrastruktūros atkūrimo, bet ir padėti kurti patikimas bei atsparias transporto jungtis su Ukraina“, – sako susisiekimo ministras J. Taminskas.
Pagrindinė naujojo fondo misija – jau dabar, nelaukiant karo pabaigos, telkti tarptautinę finansinę ir analitinę pagalbą neatidėliotiniems Ukrainos civilinio transporto poreikiams: keliams, geležinkeliams, uostams, aviacijai, miesto judumui ir logistikai.
Pasak J. Taminsko, Lietuva toliau aktyviai rems Ukrainą, dalydamasi visa būtina pagalba, patirtimi ir žiniomis, reikalingomis šalies transporto sektoriui atstatyti.
Fondo koordinavimą užtikrins CIG4U (Common Interest Group for Transport in Ukraine) – 2024 m. Lietuvai pirmininkaujant ITF, kartu su Švedija, Kanada ir Ukraina įkurta speciali bendradarbiavimo grupė. Ji padeda šalims keistis aktualia informacija apie neatidėliotinus Ukrainos transporto sistemos poreikius, skatina ilgalaikių transporto jungčių atkūrimo iniciatyvas.
Lietuvos siūlymu, šio fondo vykdomąsias funkcijas perims Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), jau kurį laiką prisidedanti prie Ukrainos atstatymo darbų koordinavimo.
Tarp pirmųjų planuojamų projektų minimas automatizuotų transporto svėrimo sistemų, kurios padėtų mažinti krovininio transporto spūstis, įdiegimas Ukrainos pasienio kontrolės punktuose. Tikimasi, kad naujasis paramos fondas taip pat prisidės prie elektros pastočių, svarbių susisiekimo sektoriui, atkūrimo, finansuos projektus, stiprinančius kritinės transporto infrastruktūros atsparumą bei apsaugą.
Rusija aktyviai taikosi į Ukrainos civilinį transportą – Ukrainos geležinkeliai vien pernai patyrė daugiau kaip tūkstantį smūgių. Didelių nuostolių yra patyręs ir šalies laivininkystės sektorius, jūrų uostai, civilinės aviacijos infrastruktūra, sausumos keliai. Skaičiuojama, kad 2024 m. Ukrainos transporto infrastruktūrai padaryta žala viršijo 38 mlrd. JAV dolerių.
Telkiant paramą Ukrainai, bus bendradarbiaujama su pagrindinėmis tarptautinėmis finansų institucijomis – Pasaulio banku, Europos investicijų banku ir kitomis tarptautinėmis finansų institucijomis. Pažymima, kad šio fondo administravimas bus grindžiamas aukščiausiais skaidrumo ir Europos Sąjungos standartais, prie jo yra kviečiamos prisijungti ir kitos valstybės.
Susisiekimo ministerijos inform.