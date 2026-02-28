Vakarienė per 30 minučių: patiekalas, kuris patiks net žuvies skeptikams

Upėtakis. Pexels.com nuotr.
Upėtakis – viena iš tų žuvų, kuri neretai laikoma labiau šventinio stalo pasirinkimu, tačiau iš tiesų puikiai tinka ir kasdieniams patiekalams. Jo skonis nėra intensyvus, todėl patinka net vaikams ar tiems, kurie žuvies paprastai vengia. Žuvis vis dar dažnai atsiduria lietuvių lėkštėse rečiau nei mėsa ar paukštiena, nors mitybos specialistai nuolat primena apie jos naudą.
„Upėtakis vertinamas pirkėjų dėl švelnaus skonio, minkštos tekstūros ir didelės maistinės vertės. Jame gausu visaverčių baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, vitamino D bei B grupės vitaminų. Kaip tik šią savaitę upėtakį pirkėjai gali įsigyti už itin patrauklią kainą, tai puiki proga pasigaminti maistingą vakarienę, kuri nudžiugins skonio receptorius“, – pranešime spaudai sako prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Kaip išsirinkti upėtakį, kad patiekalas nenuviltų?
Renkantis šviežią upėtakį svarbu atkreipti dėmesį į kelis požymius. Žuvis neturėtų turėti stipraus kvapo. Šviežias upėtakio kvapas yra neutralus. Filė spalva turi būti tolygi, be patamsėjimų ar pilkų dėmių, o paviršius drėgnas, bet ne lipnus.
Jeigu perkate visą žuvį, verta pasižiūrėti į akis, jos turėtų būti skaidrios, neįdubusios. Oda turi būti blizgi, stangri, o paspaudus pirštu – greitai atgauti formą. Tai ženklas, kad žuvis yra šviežia ir tinkama ruošti.
Jei renkatės šaldytą upėtakį, svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar pakuotėje nėra daug ledo kristalų. Jų perteklius dažnai rodo, kad produktas buvo atitirpintas ir vėl užšaldytas. Tokia žuvis praranda dalį skonio ir tekstūros, o kepant dažniau išsausėja.
Upėtakio sultingumas priklauso nuo paruošimo būdo
Viena dažniausių klaidų ruošiant žuvį – per ilgas kepimas. Upėtakiui pakanka palyginti trumpo laiko orkaitėje, todėl svarbu stebėti kepimo procesą. Dažniausiai 180–190 laipsnių temperatūroje žuvis iškepa per 12–15 minučių, priklausomai nuo filė storio.
Kad žuvis neišsausėtų, prieš kepimą ją verta apšlakstyti alyvuogių aliejumi arba uždengti kepimo popieriumi. Taip pat galima į kepimo indą įdėti kelias citrinos riekeles – jos ne tik suteiks aromato, bet ir padės išlaikyti drėgmę.
Prieskonių gausa nebūtina, upėtakio skonis pakankamai švelnus, todėl jam užtenka druskos, pipirų ir šlakelio citrinos sulčių. Jei norisi įvairesnio aromato, galima naudoti krapus, čiobrelius ar rozmariną, tačiau svarbu nepadauginti, kad neužgožtų natūralaus žuvies skonio.
Prie žuvies idealiai dera šviežios, traškios daržovės. Upėtakio receptas, kuris patiks visai šeimai.
Orkaitėje keptam upėtakiui su gaiviomis salotomis paruošti jums reikės:
- Upėtakio filė
- 1–2 v. š. alyvuogių aliejaus
- Druskos, juodųjų pipirų pagal skonį
- Pusės citrinos sulčių
Salotoms paruošti jums reikės:
- Saujos smidrų
- 4–5 ridikėlių
- Ilgavaisio agurko
- Saujos slyvinių pomidorų
Padažui jums reikės:
- 1–2 v. š. alyvuogių aliejaus
- 1 a. š. citrinos sulčių arba obuolių acto
- Žiupsnelio druskos
Gaminame:
Upėtakio file nusausinkite, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir citrinos sultimis. Dėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą ir kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 12–15 minučių, kol žuvis iškeps, bet išliks sultinga.
Smidrus trumpai apvirkite arba apkepkite sausoje keptuvėje 2–3 minutes, kad išliktų traškūs. Ridikėlius, agurką supjaustykite plonais griežinėliais, o slyvinius pomidorus – pusiau. Viską sumaišykite, užpilkite paruoštu padažu.
Patiekite keptą upėtakį su gaiviomis salotomis. Skanaus!