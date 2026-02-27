Programuotojų atlyginimai Lietuvoje priartėjo prie Vakarų: kodėl tai bloga žinia pradedantiesiems?

Programavimas. Asociatyvi nuotr.
Lietuva nebėra pigių programuotojų rinka. Per septynerius metus IT specialistų atlyginimai išaugo trigubai ir nuo Vokietijos ar Skandinavijos lygio atsilieka tik penktadaliu. Augančios kainos suteikė ne tik prestižą. Rinkoje formuojasi naujas paradoksas, lemsiantis jaunų IT specialistų karjeros pokyčius.
„Problema ta, kad jaunesniųjų, pradedančių IT specialistų reikia vis mažiau, o vyresniųjų specialistų poreikis auga“, – sako „Adeo Web“ vadovas Irmantas Pakatilis, teigiantis, kad dėl tokios disproporcijos jauno IT specialisto karjeros kelias tik sunkės. Prie to prisideda ir išaugusi jaunesniųjų specialistų pasiūla, ir naujas galimybes siūlantis dirbtinis intelektas (DI).
Akys dar žiba, bet nebe už tiek
„Jei anksčiau Lietuva buvo pigi šalis, kurioje mažos investicijos nešdavo puikių rezultatų, nes mūsų akys tiesiog degė, šiandien situacija pasikeitė. Nors užsidegimas niekur nedingo, specialistų įkainiai labai supanašėjo su Vokietijos, Lenkijos ar Skandinavijos specialistų. Jis nebėra perpus ar tris kartus mažesni nei Vakarų šalyse, kaip būdavo anksčiau“, – sako I. Pakatilis.
Jis įsitikinęs, kad Lietuvos programuotojai lieka konkurencingi – nebe kaina, o darbo kokybe ir požiūriu. „Adeo Web“ vadovui yra tekę girdėti istorijų apie kelis kartus mažesnį valandinį įkainį internete siūlančius Indijos specialistus. Vis dėlto tai baigiasi tuo, kad klientas ne sutaupo, o permoka, nes vėliau tenka perdarinėti nekokybišką darbą.
„Nereikia tikėtis surasti magiškų sprendimų už pigiau svetur, nes taip globalioje rinkoje tiesiog nebūna. Lietuvoje yra tikrai puikių specialistų, ir kainos yra adekvačios pagal visus verslo poreikius.
Po pandemijos, normalizavusios nuotolinį darbą, atlyginimų skirtumai tapo minimalūs – ar žmogus dirbtų iš Lietuvos, ar iš Ukrainos, ar iš Nigerijos. Patyrę vyresnieji specialistai žino pasaulinius atlyginimo rėžius ir jais vadovaujasi.
Kas pasikeitė – tai, kad toliau auga itin patyrusių, vadinamųjų „senior“, programuotojų paklausa, o jaunesniųjų ir pradedančiųjų reikia mažiau, nors universitetai jų parengia daugiau“, – dalijasi ekspertas.
Visi nori „senior’ų“
Kodėl taip išsiskyrė patyrusių ir pradedančių specialistų poreikis? I. Pakatilis įvardija kelias priežastis. Pirma – paprastas užduotis, nedideles svetaines ar programėles galima susikurti patiems, naudojantis naujais ir nebrangiais įrankiais. O tos paslaugos, kurioms atlikti būtini specialistai, tampa vis sudėtingesnės.
„Sistemos, su kuriomis reikia dirbti, kasmet sudėtingėja, ir patyrusių programuotojų įgūdžiai tampa nepamainomi“, – kalba „Adeo Web“ vadovas.
Jis pateikia pavyzdį: prieš dešimtmetį el. parduotuvė prekiavo 10 tūkst. prekių, tikėtina, šiandien ji turi pusantro milijono produktų. Jai tikriausiai reikia tiesioginės integracijos su tiekėjų sistemomis, kurių dabar nebe 2, o 500. Ir, ko gero, yra dešimtys atsiskaitymo būdų, kurie turi veikti sistemoje. Tad reikalavimai specialistų įgūdžiams daug didesni.
Dirbtinis intelektas vienus gelbsti, kitus skandina
DI atsiradimas šioje situacijoje padeda ne visiems. „Jei dirbtinis intelektas būtų išsprendęs realias problemas, dauguma mūsų jau dabar neturėtume darbo. Iš esmės jis tik šiek tiek pagreitina veiklą ir padeda dirbti efektyviau, bet radikaliai nekeičia to, kaip veikia pasaulis“, – svarsto el. komercijos ekspertas.
Jo manymu, DI sprendimai gali pasitarnauti vyresniesiems specialistams, žinantiems, kaip jį panaudoti, kad suefektyvintų savo darbą.
Irmantas Pakatilis, „Adeo Web“ vadovas. Asmeninė nuotr.
„Tačiau jį naudojantys pradedantieji specialistai dažnai aklai pasitiki DI siūlomais sprendimais, todėl nustoja savarankiškai mąstyti ir sulėtina savo profesinį augimą“, – pastebi I. Pakatilis.
Karjeros teks siekti ilgiau
„AdeoWeb“ vadovas sako, kad jaunesniųjų specialistų atlyginimai taip pat kyla, bet ne taip reikšmingai kaip vyresniųjų. Priežastis – šių specialistų dabar yra daugiau, nei rinkai reikia.
Pasak I. Pakatilio, jauniems specialistams ar tiems, kurie svarstys, ką studijuoti aukštojoje mokykloje, reikėtų labai aiškiai išsigryninti, ko jie nori.
„Ar tikrai nori būti programuotoju, jei tave motyvuoja tik darbo užmokestis? Jeigu tavo pašaukimas – gilinti žinias IT srityje, tikriausiai tau nesunkiai pavyks tapti ir vidutinio lygio, o vėliau – vyresniuoju specialistu, ir tas išaugęs darbo užmokestis bus tavo rankose. Bet tai nenutiks einant lengviausiu keliu ir iš karto“, – įsitikinęs ekspertas.
Naujas IT rinkos brandos etapas
Ekspertas vertina, kad Lietuvai pavyko augti su visa pasauline IT rinka ir pasiekti, kad šalies specialistai taptų vertinami už žinias ir darbų kokybę, o ne žemą kainą. Tačiau jaunų specialistų parengimas, anot jo, turėtų būti labiau subalansuotas, kad neturėtume neseniai IT specialybes baigusių, bet darbo nerandančių žmonių pertekliaus.
„Manau, išsilavinimas IT srityje turi būti prieinamas kiekvienam, bet jis neturėtų būti bereikalingai brukamas neatsižvelgiant į tai, kiek tokių specialistų reikia“, – sako I. Pakatilis.
Lietuvos IT rinka, anot jo, pereina į brandesnį etapą – kai konkurencija vyksta ne dėl kainos, o dėl kompetencijos. Tai reiškia, kad sektorius išlieka patrauklus, tačiau laikai, kai į IT buvo galima ateiti dėl mados ar greitų pinigų, baigiasi.
„Šiandien tai tampa ilgalaike profesine investicija ir darbuotojams, ir darbdaviams“, – apibendrina ekspertas.
Zen PR pranešimas