Trakų ugniagesiai gelbėtojai: gaisrų rajone padaugėjo

Žiema kasmet ateina ne tik su šventine nuotaika, bet ir su didesne nelaimių rizika. Šaltuoju metų laiku žmonės daugiau laiko praleidžia namuose, o netinkamas būsto šildymas, būtinų atsargumo priemonių nesilaikymas kūrenant krosnis, gali baigtis skaudžiomis pasekmėmis. Žiemos metu padaugėja ir skendimų, kadangi žmonės lankosi ant užšalusių vandens telkinių sugalvodami įvairių, kartais ir labai pavojingų, pramogų.
Šiemet gaisrai negailestingi. Lietuvoje ugnis šiais metais jau nusinešė 19 gyvybių.
Trakų rajono savivaldybėje 2026 metų sausio mėn. kilo 15 gaisrų. Palyginus su 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai kilo 11 gaisrų, gaisrų šiemet padaugėjo 36 proc. Žūčių gaisruose tiek 2026 m., tiek 2025 m. sausio mėnesiais pavyko išvengti.
Per minėtą laikotarpį 9 gaisrai kilo gyvenamosios paskirties pastatuose, t. y. 60 proc. visų gaisrų. Gaisrai kilo Trakų r. sav., Trakų sen., Trakuose dviejų aukštų mediniame gyvenamajame name, Trakų r. sav., Lentvario sen., Matiškės k. vieno aukšto su mansarda mediniame gyvenamajame name, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudoniškių k. vieno aukšto mediniame gyvenamajame name, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Rūdiškėse mūriniame dviejų aukštų daugiabutyje, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k. dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name, Trakų. r. sav., Paluknio sen., Paluknio k. dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k. dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name pagalbinėse patalpose, Trakų r. sav., Trakų sen., Varnikų k. dviejų aukštų mediniame gyvenamajame name, Trakų r. sav., Trakų r. sav., Lentvario sen., Valų k. karkasiniame dviejų aukštų gyvenamajame name.
2 kartus liepsnojo pagalbinio ūkio paskirties pastatai (13,33 proc. visų gaisrų). Gaisrai kilo Trakų r. sav. Trakų sen., Trakuose mediniame sandėliuke, Trakų r. sav., Trakų sen., Paleniškių k. ūkiniame pastate.
Ugniagesiai gelbėtojai 4 kartus vyko gesinti transporto priemonių, tai sudarė 26,67 proc. visų gaisrų. Automobiliai degė Trakų r. sav. Senųjų Trakų sen. Padumblės k. ir Zinkiškių k., Trakų r. sav., Trakų sen., Markutiškių k. ir Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvaryje.
Pagrindinės gaisrų priežastys – krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai (33,33 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai (26,67 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (26,66 proc.), neatsargus žmogaus elgesys (6,67 proc.), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (6,67 proc.)
Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nuotr.
Be gaisrų gesinimo, šių metų sausio mėnesį ugniagesiai gelbėtojai atliko ir 17 gelbėjimo darbų. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo atlikti 8 gelbėjimo darbai, šiemet jų poreikis padidėjo. Ugniagesiai gelbėtojai 8 kartus talkino kitoms specialiosioms tarnyboms. 3 kartus važiavo pašalinti ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusių medžių. 5 kartus važiavo į transporto avarijas. 1 kartą atliko gelbėjimo darbus vandenyje.
Šešis kartus Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos važiavo į pagalbą kaimyniniuose rajonuose (Varėnos r. sav., Elektrėnų r. sav. ir Vilniaus r. sav.).
Trakų rajono savivaldybės seniūnijose vyksta savivaldybės organizuojami susitikimai su gyventojais. Juose dalyvauja Trakų PGT pareigūnai. Susitikimuose gyventojams pateikta 2025 m. tų seniūnijų gaisrų statistika ir jų priežastys.
Šaltuoju metų laiku taip pat padaugėja gaisrų, susijusių su šildymo įranga. Paspaudus šalčiams, gaisrai neretai kyla dėl perkaitinamų krosnių, židinių ir dūmtraukių gedimų arba netinkamo jų eksploatavimo. Ugniagesiai gelbėtojai primena gyventojams imtis visų įmanomų saugumo priemonių.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija