Paskelbta geriausia 2025 metų Trakų viešosios bibliotekos bibliotekininkė

Iš kairės: Trakų viešosios bibliotekos l. e. p. direktorė Dovilė Bagdanavičienė, Aukštadvario padalinio vyr. bibliotekininkė Ramunė Jarmalavičiūtė, direktorės pavaduotoja Justina Varičkina. J. Zakarevičiūtės nuotr.
Jolanta Zakarevičiūtė, Trakų viešosios bibliotekos informacijos specialistė
Trakų viešosios bibliotekos konkurso „Geriausias metų bibliotekininkas 2025“ apdovanojimas įteiktas Aukštadvario padalinio vyr. bibliotekininkei Ramunei Jarmalavičiūtei. Šis įvertinimas kasmet skiriamas Trakų viešosios bibliotekos darbuotojui už reikšmingus profesinės veiklos nuopelnus, aukštą profesinę kompetenciją, iniciatyvumą bei aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje veikloje.
Ramunė Jarmalavičiūtė yra Trakų viešosios bibliotekos Aukštadvario padalinio vyr. bibliotekininkė, ilgus metus dirbanti su vietos bendruomene ir skaitytojais. Ji ne tik kasdien užtikrina aukštą bibliotekos paslaugų teikimo kokybę, bet ir nuolat kuria bei organizuoja įvairius kultūrinius, švietėjiškus ir edukacinius renginius, kurie įtraukia skirtingo amžiaus ir pomėgių žmones. Ramunė aktyviai organizuoja literatų sambūrius „Piliakalnių aidai“, kuriuose pristatomi renginio svečiai, skaitoma jų kūryba, meninių iniciatyvų pagrindu jungiama bendruomenė. Svarbu paminėti, kad šis renginys kasmet vyksta bendradarbiaujant su vis gausėjančiu partnerių būriu – telkiami vietos literatai, kviečiami kūrėjai iš kitų regionų, taip plečiant kultūrinį dialogą ir stiprinant bendruomeninius ryšius.
Biblioteka yra draugiška ir vyresnio amžiaus lankytojams. Aukštadvario senjorai čia randa saugią erdvę susitikimams, bendravimui ir dalyvavimui bendruomenės renginiuose. Taip pat svarbu paminėti, kad renginius Ramunė organizuoja ir įvairiose Aukštadvario bendruomenės erdvėse, pavyzdžiui, Šv. Domininko namuose vyksta garsiniai skaitymai.
Savo darbu Ramunė aktyviai palaiko socialinę integraciją ir rūpinasi, kad biblioteka būtų draugiška visiems gyventojams – nuo vaikų iki senjorų. Ne veltui Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos teikiamuose apdovanojimuose Trakų viešosios bibliotekos Aukštadvario padalinys buvo pripažintas „Draugiškiausia biblioteka 2018“. Šis įvertinimas – Ramunės iniciatyvų ir bendradarbiavimo su vietos organizacijomis rezultatas.
Dar kartą sveikiname kolegę ir linkime jai neblėstančios energijos, kūrybiškų idėjų ir dar daug nuostabių iniciatyvų bendruomenės labui!