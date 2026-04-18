Trakų karaimai ir Kazimieras Jogailaitis

Prieš 585 metus 1441 m. kovo 27 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis (1427-1492) suteikė Trakų karaimams Magdeburgo teisę. Kazimiero Jogailaičio privilegijose pažymima: […mes suteikėme jiems vokiečių Magdeburgo teisę ir šiuo raštu ją dovanojame, tad Trakų karaimai turi tvarkytis ir naudotis visais tos teisės skyriais ir straipsniais, kokius nustato Magdeburgo teisės knygos, ir taip pat, kaip Magdeburgo teisė praktikuojama ir taikoma kituose mūsų miestuose, ypač Vilniuje, Trakuose ir Kaune.]
Tai unikalus atvejis istorijoje, kai nekrikščioniškai bendruomenei buvo suteikta krikščioniško miesto teisės privilegija. Minėtose privilegijose aptariama karaimų teisinė padėtis: […minėtieji Trakų karaimai nei svarbiose, nei menkesnėse bylose te neatsako niekam kitam, tik vaitui, kuris tuo metu užims tas pareigas, o vaitas [te atsako] tik mums ir mūsų teisme…]. Toliau privilegijose aptariami karaimų teisiniai santykiai su kitataučiais: […niekas iš mūsų vaivadų, seniūnų ar vietininkų neturi kištis į tų karaimų Magdeburgo teisę, išskyrus tuos atvejus, kai kuris nors karaimas, besinaudojantis Magdeburgo teise, turės kokią nors bylą su lietuviu arba rusu, nesinaudojančiu tokia teise. Tokių bylų vaitas pats neturi spręsti, bet kartu su mūsų vaivada arba jo vietininku.] Privilegijose nurodomi mokesčiai, kuriuos karaimai privalės mokėti valdovui: [ minėtieji Trakų karaimai privalo kartą per metus mokėti mums ir mūsų įpėdiniams tokį činšą ir mokesčius, kokius paprastai moka kiti miestai, kurie naudojasi Magdeburgo teise…]. Aptariamos privilegijose ir pajamos, skirtos karaimams: […Trakų karaimams suteikiame pusę pajamų iš svarstyklių ir vaškinės, kurioje lydomas vaškas, su visomis įprastomis rinkliavomis ir pajamomis.]
Šios valdovo Kazimiero Jogailaičio karaimams suteiktos privilegijos suformavo išskirtinę Lietuvos miestų valdymo istorijoje situaciją: Trakuose kelis šimtmečius egzistavo dvi atskiros, viena nuo kitos nepriklausomos Magdeburgo teise valdomos bendruomenės. Mažasis miestas, arba karaimų gyvenamoji miesto dalis, pagal šią privilegiją buvo traktuojama kaip savarankiškas miestas, turintis savo antspaudą ir iždą. Čia veikė karaimų išrinkto vaito kanceliarija su aktų knygomis, maldos namai – kenesa ir mokykla – midraš. Minėtas privilegijas patvirtindavo ir praplėsdavo visi vėliau valdę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos valdovai. LDK valdovų suteiktomis privilegijomis karaimai naudojosi iki 1795 m., kuomet įvyko trečiasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas.
