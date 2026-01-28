Susisiekimo ministras: „Kaimynystėje turime neprognozuojamą, cinišką režimą“

Europos Parlamento Transporto ir turizmo komiteto posėdis Briuselyje. ES/Johannos Geron nuotr.
Lietuvai ir visam rytiniam Europos Sąjungos (ES) flangui susiduriant su kontrabandinių balionų antskrydžiais, GPS signalų trikdžiais ir kitomis iš Rusijos ir Baltarusijos kylančiomis hibridinėmis atakomis, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad būtinas bendras Europos atsakas, stiprinant transporto sektoriaus atsparumą visoje Bendrijoje.
Apie tai ministras kalbėjo antradienį dalyvaudamas Europos Parlamento Transporto ir turizmo komiteto posėdyje Briuselyje.
„Akivaizdu, kad savo kaimynystėje turime neprognozuojamą, cinišką režimą, kuris nuosekliai pažeidinėja visas įmanomas tarptautines taisykles – net ir tas, kurios skirtos tiesioginiam keleivių saugumui užtikrinti. Su nekantrumu laukiame Europos Komisijos iniciatyvos dėl Rytų pasienio regionų, kurioje tikimės tiek papildomo dėmesio šio regiono transporto iššūkiams, tiek ir papildomo finansavimo bei paramos priemonių nuo neprognozuojamo režimo veiksmų nukentėjusiam Europos verslui“, – sakė susisiekimo ministras J. Taminskas.
Kreipdamasis į Europos Parlamento narius, J. Taminskas pažymėjo, kad kontrabandiniais balionais tikslingai taikomasi į Lietuvos oro uostus, siekiant sutrikdyti jų veiklą, taip pat paminėjo, kad Baltarusija neteisėtai užgrobė ir savo teritorijoje sulaikė ES vežėjus bei jų turtą.
Susisiekimo ministras taip pat paragino sukurti teisinį reguliavimą, kuris leistų didinti bendros transporto sistemos atsparumą, stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų transporto šakų ir sektorių bei užtikrinti tam reikalingą finansavimą, ypač būsimoje ES finansinėje programoje nuo 2028 m.
„Europos Sąjungos transporto sektoriaus atsparumas ir transporto paslaugų užtikrinimas hibridinių grėsmių akivaizdoje – svarbiausias artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas. Kviečiu susitelkti bendram darbui jau dabar, kad Europos transporto sektorius būtų pasirengęs atlaikyti panašius išbandymus ir galėtų prisidėti tiek prie ES augimo, tiek ir prie jos gynybos“, – teigė J. Taminskas.
Ministro kreipimasis į Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetą buvo surengtas glaudžiai bendradarbiaujant su šio komiteto vicepirmininku ir Lietuvos europarlamentaru Virginijumi Sinkevičiumi.
Europos Sąjungos transporto, vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministrų susitikimuose nuolat diskutuojama apie koordinuoto ES atsako į Baltarusijos režimo ir kitų hibridinių atakų poreikį. Situaciją atidžiai stebi Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO), o Europos prokuratūra nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus 2025 m. antroje pusėje buvo keliolika kartų sutrikdytas Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbas. Iš viso paveikta per 350 skrydžių ir apie 51 tūkst. keleivių.
Šio antradienio vakarą dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos vėl apribojus sostinės oro uosto veiklą, buvo paveikta keli šimtai keleivių. Iš Briuselio į Lietuvą laiku sugrįžti negalėjo ir susisiekimo ministras J. Taminskas.
Dėl hibridinių atakų J. Taminskas pernai jau kreipėsi į ICAO ir Europos Komisijos Mobilumo ir transporto atstovus.
Susisiekimo ministerijos pranešimas