Garsiniai skaitymai Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos mažiesiems

Garsiniai skaitymai vaikams. Rimos Voverytės nuotr.
Rima Voverytė, Trakų viešosios bibliotekos Dusmenų padalinio vyr. bibliotekininkė
Garsiniai skaitymai vaikams yra ypač naudingi. Jie plečia jų žodyną, lavina kalbinę raišką ir kalbinius gebėjimus, ugdo mažųjų atidumą, pastabumą, atmintį bei intelektą.
Garsinių skaitymų metu vaikai taip pat turi galimybę atsipalaiduoti, nurimti ir pajausti perteikiamo teksto klausymo malonumą. Garsinio skaitymo taikymas ikimokykliniame amžiuje padeda vaikui pažinti jį supantį pasaulį, formuoja teigiamą santykį su knyga nuo pat vaikystės – tai vienas iš būdų pamilti stebuklingą literatūros pasaulį.
Sausio 16 d. garsiniai skaitymai vyko ir Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos ikimokyklinukams bei priešmokyklinukams. Jaukiai susėdę ratu, mažieji klausėsi Trakų viešosios bibliotekos Dusmenų padalinio vyr. bibliotekininkės skaitomos Linos Jakučionytės knygelės „Peliuko istorijos“. Perskaičius atskiras istorijas „Kaip peliukas ruošėsi žiemai“, „Žiema ir paukšteliai“ bei pasakojimą apie tai, kas nutiko peliukui vieną rytą, vaikai guviai atsakinėjo į pateiktus klausimus.
Pabaigus skaityti, dar ilgokai buvo kalbama apie tai, kaip žiemoja pelytės, ką jos valgo ir kur yra jų namai. Vėliau vaikai skubėjo spalvinti pelytę. Piešiniai gavosi itin spalvingi ir puikūs – ačiū vaikams už kūrybiškumą.
Nuoširdžiai dėkojame visam kolektyvui už dar vieną jaukų ir prasmingą pasibuvimą kartu.