Su šalčiais atkeliavo ir iššūkiai elektromobilių vairuotojams: paaiškino, kaip juos spręsti

„Enefit“ nuotr.
Šaltuoju metų laiku elektromobilių vairuotojai susiduria su iššūkiais – baterijos greičiau išsikrauna, lėčiau įkraunamos, o įkrovimo laidai stringa lizduose. Nors nemažai vairuotojų dėl to kaltina viešųjų įkrovimo stotelių operatorius, pagrindinė problema neretai slypi kitur.
Žiemą elektrinių transporto priemonių baterijos greičiau išsikrauna ir yra įkraunamos, tačiau vairuotojai gali išvengti nesklandumų tinkamai pasirūpindami elektromobiliu.
Žiemą kyla papildomų bėdų
Viena iš kartais žiemą elektromobilių savininkams kylančių bėdų – įkrovimo lizduose užstrigę laidai – kurią vairuotojai laiko stotelių operatorių kalte, nors tai dažniausiai susiję su pačiu elektromobiliu, pranešime žiniasklaidai sako „Enefit“ viešojo įkrovimo tinklo plėtros vadovas Tomas Žilionis. Vis dažniau klientai kreipiasi į aptarnavimo centrą, nes įkrovę elektromobilius ir baigę sesiją negali atjungti laido.
„Dažnai tai įvyksta dėl klimato sąlygų. Jei laidas apšalęs ar turintis drėgmės – jis gali sureaguoti su įkrovimo lizdu, kuris, tikėtina, saugumo sumetimais užblokuojamas. Vairuotojai susiduria su iššūkiais atjungdami laidą iš įkrovimo lizdo. Vis dažniau bendraujame su elektromobilių savininkais, kuriems yra naujiena kad automobilis „užrakina“ laidą. Mūsų specialistai stengiasi pagelbėti su problemomis susidūrusiems vairuotojams. Visgi tai sprendžiama paprastai – keletą kartų užrakinant ir atrakinant transporto priemonę“, – aiškino T. Žilionis.
Dar vienas galimas sprendimo būdas, kurį tokiu atveju gali atlikti operatorius – stotelės perkrovimas, tačiau tai nebūtinai išspręs situaciją. Vairuotojai tokioje situacijoje taip pat turi alternatyvų. Kiekviena transporto priemonė turi mechaninį mygtuką, svirtelę ar dirželį, kurį panaudojus lizdą atblokuoti galima mechaniškai, rankiniu būdu.
Kiekvienas gamintojas į elektromobilius šią galimybę įdiegia vis kitoje vietoje, tad elektromobilių vairuotojams rekomenduojama peržiūrėti naudojimo instrukcijas bei išsiaiškinti, ką daryti, jei taip nutiktų.
Baterija lėtėja dėl cheminių reakcijų
Socialiniuose tinkluose vairuotojai dalijasi, kad įkrovimo stotelės neveikia pilnu pajėgumu, pavyzdžiui, elektromobilį kraunant 120 kW galios įkrovimo stotelėje, jis įkraunamas tik 50-70 kWh greičiu. Tai įprastai reiškia, kad nemaža dalis stotelės potencialo tiesiog „prapuola“. Kuo didesnė stotelės galia – tuo brangesnė kilovatvalandės kaina, tad nenuostabu, jog tai kelia vairuotojų pasipiktinimą.
Elektromobilių baterijos veikla šaltuoju metų laiku lėtėja, nes ličio jonų akumuliatoriai yra jautrūs temperatūros pokyčiams. Sulėtėjus reakcijoms pačioje baterijoje mažėja akumuliatoriaus galimybės išlaikyti įkrovą. Kadangi energija perduodama lėčiau, ilgiau trunka ir pats įkrovimas. Įkrovimo pradžioje gauta energija naudojama baterijos ir elektromobilio šildymui. Tyrimų duomenimis, kai kurių elektromobilių nuvažiuojamas atstumas žiemą gali sutrumpėti net 35 proc.
Daugelyje šiuolaikinių elektromobilių įrengtos akumuliatoriaus valdymo sistemos, kurios bateriją pačios pašildo ir paruošia įkrovimo sesijai. Nors tai šiek tiek padeda optimizuoti procesą, jis vis tiek trunka ilgiau nei įkrovimas šiltesnėmis sąlygomis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net greitasis įkrovimas atšiauresnėmis sąlygomis gali ir nebūti toks efektyvus – įkrovimo greitis gali nepasiekti didžiausio potencialo dėl sistemos, apsaugančios akumuliatorių nuo staigaus temperatūrų pokyčio.
„Neretai susidūrę su panašiomis problemomis, „Enefit“ klientai kreipiasi į mus, manydami, kad tai sistemų klaidos ir kaltė. Bendraujame, bandome išsiaiškinti klientų problemas ir jas padėti išspręsti. Dažniausiai paaiškėja, kad tai – ne stotelės, o paties elektromobilio ypatumai. Tam, jog baterija galėtų priimti pilną galią – ją reikia paruošt prieš įkrovimą – paprasčiausiai pašildyti. Naujesniuose modeliuose gamintojai yra įdiegę šią funkciją ir poros mygtukų paspaudimu bateriją iš anksto paruošia įkrovimui“, – kalbėjo T. Žilionis.
Vairuotojai gali išlaikyti baterijos našumą
Dėl šalto oro baterija gali išsikrovinėti net nevažiuojant, jei transporto priemonė ilgai stovi šaltyje. Nors tai paprastai yra laikina bėda, akumuliatoriaus talpa normalizuojasi jam įšilus, vairuotojai taip pat gali šį tą padaryti, kad sumažintų nuostolius.
Žiemą labai naudinga statyti automobilį uždaroje vietoje, pavyzdžiui, garaže, kur aplinkos temperatūra – aukštesnė nei lauke. Vairuotojai, įkrovimo stoteles turintys namuose, gali laikyti elektromobilį nuolat prijungtą prie elektros tinklo – daugelis elektromobilių gali išlaikyti akumuliatoriaus šilumą, taip sumažindami įkrovos praradimo tikimybę.
Naudinga išsiaiškinti ir pasitelkti paties elektromobilio šilumos valdymo sistemas: daugelyje šiuolaikinių elektromobilių įrengtos šilumos sistemos, skirtos reguliuoti akumuliatoriaus temperatūrą net ir tada, kai automobilis nenaudojamas.
Taip pat galima įkrauti akumuliatorių vidutiniu lygiu: žiemą geriausia palaikyti 20–80 % įkrovos lygį. Įkrovimas iki 100 % gali padidinti akumuliatoriaus apkrovą, o per mažas įkrovimas – sumažinti efektyvumą. Įkrovimas vidutiniu lygiu taip pat užtikrina, kad akumuliatorius veiktų optimaliu našumu. Kita vertus, derėtų vengti trumpų, dažnų įkrovimų, nes jie žiemą gali būti mažiau efektyvūs. Kai tik įmanoma, reikėtų užtikrinti ilgesnius, nepertraukiamus įkrovimus.