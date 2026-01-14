„Sausio 13-oji tautos atmintyje“ – istorijos ir vienybės pamoka Mažuosiuose Lygainiuose

Sauliaus Marcinkonio nuotr.
Edvard Mackevič, bibliotekininkas
Sausio 10 d., minint kruvinų 1991 m. sausio įvykių 35-ąsias metines, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko ypatingas susitikimas pavadinimu „Sausio 13-oji tautos atmintyje“. Renginyje dalyvavo kaimo gyventojai, svečiai ir tie, kuriems Lietuvos kovos už laisvę atmintis vis dar gyva ir svarbi.
Susitikimas prasidėjo Lietuvos himno klausymusi ir giedojimu, kuris suteikė iškilmingą ir pakilią nuotaiką visam renginiui. Bibliotekos darbuotojas Edvard Mackevič pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė svečius, tarp kurių buvo: laisvės gynėjas ir Šaulių sąjungos narys dr. Audrius Skaistys, Lietuvos Respublikos Seimo narė Gintarė Skaistė, Pagirių seniūnijos seniūnė Agata Toločko, Trakų rajono gyventojai. Svarbiausias programos akcentas buvo įkvepianti laisvės gynėjo dr. Audriaus Skaisčio paskaita, kurioje jis išsamiai papasakojo apie 1991 m. sausio 13 d. įvykių, prasidedančių sausio 8 d., istorinį kontekstą ir jų toli siekiančias pasekmes Lietuvai. Pranešėjas pasidalijo ne tik istoriniais faktais, bet ir asmeniniais prisiminimais – tuo metu jam tebuvo 17 metų ir jis mokėsi dešimtoje klasėje. Jo ryškus pasakojimas padėjo dalyviams geriau suprasti laisvės kainą ir atsakomybę už istorinės atminties išsaugojimą.
Jaudinantis susitikimo elementas buvo Mažųjų Lygainių kaimo gyventojų – Viktoro Balionio, kuris sausio įvykių metu ėjo policijos komisaro pareigas, ir Rimanto Antano Skaisčio, tuo metu gyvenusio Karoliniškių mikrorajone, prisiminimai. Jis pasakojo, kaip ginant Seimą vaišino susirinkusius žmones sumuštiniais ir karšta arbata. Parlamento narė Gintarė Skaistė taip pat pasidalijo savo apmąstymais, prisimindama, kaip šie dramatiški įvykiai paveikė ją vaikystėje.
Sauliaus Marcinkonio nuotr.
Ypatinga akimirka buvo nežinomo autoriaus eilėraščio apie gyvenimą tremtyje deklamavimas, kurį atliko Mažųjų Lygainių gyventoja Rūta Maniušė. Kūrinys giliai sujaudino publiką ir sukūrė apmąstymų atmosferą.
Vėliau susitikime dr. A. Skaistys atsakė į susirinkusiųjų klausimus, be kita ko, kalbėdamas apie savo labdaringą veiklą Ukrainoje. Jis apibūdino gyvenimo realijas Rusijos dažnai bombarduojamose ir mažiau karo paveiktose vietovėse, pabrėždamas tarptautinio solidarumo svarbą.
Laisvės gynėjų dienos proga sveikino Pagirių seniūnijos seniūnė Agata Toločko, linkėdama visiems taikos, vienybės, abipusės pagarbos ir to, kad laisvė niekada nebūtų savaime suprantama, o brangintų ateities kartų. Savo ruožtu Parlamento narė Gintarė Skaistė palinkėjo visiems drąsos ginant demokratines vertybes, ištikimybės istorinei tiesai ir pilietinės atsakomybės kasdieniame gyvenime.
Susitikimo dalyviai vieningai pabrėžė, kad Sausio 13-oji – ne tik liūdesio ir gedulo dėl žuvusiųjų, bet ir šlovės, pasiaukojimo bei tautinės vienybės diena. Įvairių politinių pažiūrų ir tautybių žmonės, atvykę iš visos Lietuvos, stojo ginti nepriklausomybės. Jų ryžto ir drąsos dėka šiandien galime gyventi laisvoje šalyje.
Susitikimas baigėsi diskusija prie stalo, paskatinusia tolesnį minčių ir prisiminimų mainus. Organizatoriai padėkojo dr. Audriui Skaisčiui už įsimintiną susitikimą ir paskaitą „Sausio 13-oji tautos atmintyje“ – tikrą pilietiškumo pamoką.
Dėkojame už nuoširdų pasidalijimą patirtimi ir reikšmingą indėlį kuriant pagarbą Lietuvos laisvės kovotojams ir jų aukai. Linkime stiprybės, sveikatos ir sėkmės tęsiant šią nepaprastai svarbią misiją Lietuvos atminčiai.