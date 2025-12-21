Su 100-uoju jubiliejumi, gerbiama Ona Liesiene!

Gimtadienis, Lentvaris, Lietuva, Naujienos, Savivaldybė, Seniūnijos, Trakai
2025-12-212026-03-05
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Su 100-uoju jubiliejumi, gerbiama Ona Liesiene!

Lentvario seniūnijos gyventoją Oną Liesienę 100-ojo jubiliejaus proga pasveikino Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė (dešinėje) ir administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, 2025 m. gruodžio 10 d. Arvydo Katkaus nuotr.

Gerbiama Ona Liesiene, jūs švenčiate neeilinę sukaktį – šimtmetį! Tai gražus ir prasmingas gyvenimo kelias, kupinas patirties, išminties ir širdies šilumos.

Jubiliejaus proga Lentvario seniūnijos gyventoją Oną Liesienę aplankė Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė ir administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, perdavusios nuoširdžius mero Andriaus Šatevičiaus sveikinimus.

Šio ypatingo jubiliejaus proga sukaktuvininkei linkėta, kad kiekviena diena dovanotų ramybę, šviesą ir artimųjų dėmesį. Tegul širdis džiaugiasi sukaupta išmintimi ir gražiais prisiminimais, o ateinantys metai atneša tvirtą sveikatą bei daug jaukių akimirkų!

Trakų rajono savivaldybės informacija

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