Rūdninkų karinio miestelio I etapo darbai bus baigti 10 mėnesių anksčiau nei planuota

Vokietijos brigados štabo pastatas. A. Pliadžio / KAM nuotr.
Didžiausias karinės infrastruktūros projektas Lietuvos istorijoje vyksta dar sparčiau nei planuota – Rūdninkų karinio miestelio I etapo darbai bus baigti ne pusmečiu, o 10 mėnesių anksčiau. Rangovė UAB „Eika Construction“ darbus planuoja užbaigti 2026 m. pabaigoje, kai sutarties terminas įpareigoja darbus pabaigti iki 2027 m. rugpjūčio.
„Sėkmingas ir spartus Rūdninkų karinio miestelio vystymas įrodo, kad Lietuva gali, moka ir daro. Mūsų saugumas kuriamas ne tik žodžiais, bet konkrečiais darbais – statybos darbai bus baigti net 10 mėnesių anksčiau nei numatyta. Lietuvos verslas įrodo, kad gali įgyvendinti ambicingiausius projektus“, – Rūdninkų poligone sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Rūdninkų kariniame miestelyje iškeltas Vokietijos brigados štabo pastato vainikas – tai simbolis, žymintis aukščiausią pastato tašką.
„Įspūdinga matyti, kaip greitai vyksta statybos darbai Rūdninkuose. Laukiame, kada persikelsime į šias naujas ir itin šiuolaikiškas kareivinės“, – sako Vokietijos brigados Lietuvoje vadas brigados generolas Christoph Huber.
Jau yra pabaigti 17 iš 18 pastatų konstruktyvo darbai: bendrabučių sandėliukai ir stoginės pastatai, užbaigtos ginklinės ir sandėlio bei technikos parke esančio garažo pastatų statybos. Šiuo metu vykdomi valgyklos konstrukcijų montavimo darbai.
„Visa mūsų komanda gyvena šiuo projektu ir deda maksimalias pastangas, kad Rūdninkų karinio miestelio I etapo darbus užbaigtume net 10 mėnesių anksčiau, nei buvo planuota. Šiandien jau galime užtikrintai teigti, kad darbai bus baigti kitų metų pabaigoje. Šį rezultatą lėmė ilgametė mūsų patirtis įgyvendinant didelės apimties projektus, itin kruopštus pasirengimas – dar pusę metų iki statybų pradžios 130 specialistų ofise planavo darbus ir projektinius sprendinius – bei glaudus ir konstruktyvus bendradarbiavimas su užsakovu. Simboliška, kad pirmasis ekskavatorius į statybvietę įvažiavo lygiai prieš metus“, – sako „EIKA Construction“ generalinis direktorius Almantas Čebanauskas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas (kairėje). A. Pliadžio / KAM nuotr.
Vokietijos brigadai vystoma infrastruktūra parodo NATO kolektyvinės gynybos stiprinimą regione bei istorinį partnerystės su Vokietija įtvirtinimą. Jau šiandien Lietuvoje tarnauja 500 Vokietijos karių ir civilių, o iki 2027 m. pabaigos jų skaičius pasieks 5 000.
Užbaigus Rūdninkų karinio miestelio I etapą, jame galės gyventi 600 karių ir bus suteikta visa kritinė infrastruktūra – nuo administracijos iki technikos priežiūros. Užbaigus visus miestelio I ir II etapus, juose galės gyventi iki 2 000 karių, o treniruotis ir dirbti – apie 4 000 Vokietijos brigados karių bei 750 civilių specialistų.
Vokietijos brigados perkėlimas į Lietuvą – vienas pagrindinių Vyriausybės prioritetų, kuriam skiriamas ypatingas dėmesys. Visa Rūdninkų poligone sukurta karinė infrastruktūra nuosavybės teise priklausys Lietuvos valstybei, patikėjimo teise ją valdys, naudos ir disponuos Lietuvos kariuomenė.
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