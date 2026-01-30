Sporto apdovanojimai Trakuose

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius (pirmas iš dešinės) ir Trakų sporto centro direktorius Mindaugas Čiras (pirmas iš kairės) su 2025 m. sporto nominacijų laureatais, 2026 m. sausio 23 d. Aleksandro Polijančuk nuotr.
Š. m. sausio 23 d. Trakų kultūros ir meno centre vyko Trakų rajono sportininkų apdovanojimų renginys. 2025 m. labiausiai nusipelniusius sportininkus pasveikino Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir Trakų sporto centro direktorius Mindaugas Čiras.
Pagrindinius apdovanojimus pelnė šešių nominacijų laureatai. 2025 m. komandos titulas atiteko „Lentvaris Dragon Boat Team“, puikiai pasirodžiusiai drakonų laivų irklavimo lenktynėse, metų treneriu tapo Edgar Rybakov, ruošiantis ledo ritulio žaidėjus. Geriausiais 2025 m. sportininkais pripažinti irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis, 2025 m. lapkritį Pasaulio paplūdimio sprinto irklavimo čempionate iškovoję 1-ąją vietą ir čempionais tapę antrus metus iš eilės. Apdovanoti ir mokyklose besimokantys aukštus rezultatus demonstruojantys jaunuoliai – 2025 m. sportininkai moksleiviai yra lengvaatlečiai Barbora Gerdvilė ir Matas Kulbokas.
Už aukštų sportinių rezultatų siekimą ir Trakų rajono garsinimą 2025 m. buvo apdovanoti ir šie sportininkai: Markas Varnas (irklenčių sportas), Martynas Varnas (irklenčių sportas), Nedas Nedveckas (muaitai, kikboksas), Orestas Kasperavičius (irklavimas), Rytis Dyškantiukas (lengvoji atletika), Matvej Andžejevski (karatė), Gustas Marcinkevičius (dziudo), Faustas Rimavičius (krepšinis), Oskar Rynkevič (krepšinis), Kęstutis Olbikas (štangos spaudimas), Marijus Butrimavičius (triatlonas), Tomas Varnas (irklenčių sportas), Elena Silickienė (jėgos trikovė), Benas Aleliūnas (krepšinis), Deividas Račkauskas (sportinė žūklė), Ugnė Zalieckienė (žirginis sportas). Pagerbtos ir rajoną reprezentuojančios komandos: Trakų SC aštuonvietė (irklavimas), sporto klubas „Trakai“ (kanupolas), Trakų SC U19 komanda (krepšinis).
Renginio metu Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir Trakų sporto centro direktorius Mindaugas Čiras padėkojo ir sportininkus ruošiantiems specialistams. Už aukšto meistriškumo sportininkų ruošimą ir Trakų rajono garsinimą 2025 m. apdovanoti Dainius Virbickas (lengvoji atletika), Ovidijus Jonas Stalnionis (drakonų laivų irklavimas), Evaldas Bernatonis (sportinė žūklė), Vitalijus Šurpikas (futbolas), Marius Pavlovskis (krepšinis). Už atsakingai atliekamą darbą padėkota Ramutei Kontorovičienei (Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija), Renatai Kviklienei (Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija), Liudvikai Tichonovai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Už svarų indėlį į fizinį aktyvumą ir sportą Trakų rajone apdovanoti Gintautas Valainis, Kęstutis Rimas ir Julija Jurkova.
2025 m. Trakų rajono sporto renginiu be jokių abejonių paskelbtas didžiausias 2025 m. renginys – Pasaulio jaunių U19 irklavimo čempionatas (Lietuvos irklavimo federacija), taip pat – Regionų krepšinio lygos B diviziono finalinis ketvertas (Regionų krepšinio lyga) ir „Lentvaris fest 2025“ (Lentvario seniūnija).
Renginys subūrė įvairių sporto šakų atstovus, trenerius ir jų bičiulius, dar kartą primindamas, kad Trakų rajone auga talentinga sportininkų karta, kurią stiprina profesionalių trenerių darbas ir aktyvus bendruomenės palaikymas. Jų pasiekimai ir nuolatinė bendruomenės parama kuria tvirtas, įkvepiančias ir nuolat augančias sporto tradicijas.
Trakų rajono savivaldybės informacija