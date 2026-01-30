Sporto apdovanojimai Trakuose

Parašyta: 2026-01-30 | Kategorija: Savivaldybė, Sportas, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius (pirmas iš dešinės) ir Trakų sporto centro direktorius Mindaugas Čiras (pirmas iš kairės) su 2025 m. sporto nominacijų laureatais, 2026 m. sausio 23 d. Aleksandro Polijančuk nuotr.

Š. m. sausio 23 d. Trakų kultūros ir meno centre vyko Trakų rajono sportininkų apdovanojimų renginys. 2025 m. labiausiai nusipelniusius sportininkus pasveikino Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir Trakų sporto centro direktorius Mindaugas Čiras.

Pagrindinius apdovanojimus pelnė šešių nominacijų laureatai. 2025 m. komandos titulas atiteko „Lentvaris Dragon Boat Team“, puikiai pasirodžiusiai drakonų laivų irklavimo lenktynėse, metų treneriu tapo Edgar Rybakov, ruošiantis ledo ritulio žaidėjus. Geriausiais 2025 m. sportininkais pripažinti irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis, 2025 m. lapkritį Pasaulio paplūdimio sprinto irklavimo čempionate iškovoję 1-ąją vietą ir čempionais tapę antrus metus iš eilės. Apdovanoti ir mokyklose besimokantys aukštus rezultatus demonstruojantys jaunuoliai – 2025 m. sportininkai moksleiviai yra lengvaatlečiai Barbora Gerdvilė ir Matas Kulbokas.

Už aukštų sportinių rezultatų siekimą ir Trakų rajono garsinimą 2025 m. buvo apdovanoti ir šie sportininkai: Markas Varnas (irklenčių sportas), Martynas Varnas (irklenčių sportas), Nedas Nedveckas (muaitai, kikboksas), Orestas Kasperavičius (irklavimas), Rytis Dyškantiukas (lengvoji atletika), Matvej Andžejevski (karatė), Gustas Marcinkevičius (dziudo), Faustas Rimavičius (krepšinis), Oskar Rynkevič (krepšinis), Kęstutis Olbikas (štangos spaudimas), Marijus Butrimavičius (triatlonas), Tomas Varnas (irklenčių sportas), Elena Silickienė (jėgos trikovė), Benas Aleliūnas (krepšinis), Deividas Račkauskas (sportinė žūklė), Ugnė Zalieckienė (žirginis sportas). Pagerbtos ir rajoną reprezentuojančios komandos: Trakų SC aštuonvietė (irklavimas), sporto klubas „Trakai“ (kanupolas), Trakų SC U19 komanda (krepšinis).

Renginio metu Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir Trakų sporto centro direktorius Mindaugas Čiras padėkojo ir sportininkus ruošiantiems specialistams. Už aukšto meistriškumo sportininkų ruošimą ir Trakų rajono garsinimą 2025 m. apdovanoti Dainius Virbickas (lengvoji atletika), Ovidijus Jonas Stalnionis (drakonų laivų irklavimas), Evaldas Bernatonis (sportinė žūklė), Vitalijus Šurpikas (futbolas), Marius Pavlovskis (krepšinis). Už atsakingai atliekamą darbą padėkota Ramutei Kontorovičienei (Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija), Renatai Kviklienei (Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija), Liudvikai Tichonovai (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija). Už svarų indėlį į fizinį aktyvumą ir sportą Trakų rajone apdovanoti Gintautas Valainis, Kęstutis Rimas ir Julija Jurkova.

2025 m. Trakų rajono sporto renginiu be jokių abejonių paskelbtas didžiausias 2025 m. renginys – Pasaulio jaunių U19 irklavimo čempionatas (Lietuvos irklavimo federacija), taip pat – Regionų krepšinio lygos B diviziono finalinis ketvertas (Regionų krepšinio lyga) ir „Lentvaris fest 2025“ (Lentvario seniūnija).

Renginys subūrė įvairių sporto šakų atstovus, trenerius ir jų bičiulius, dar kartą primindamas, kad Trakų rajone auga talentinga sportininkų karta, kurią stiprina profesionalių trenerių darbas ir aktyvus bendruomenės palaikymas. Jų pasiekimai ir nuolatinė bendruomenės parama kuria tvirtas, įkvepiančias ir nuolat augančias sporto tradicijas.

Trakų rajono savivaldybės informacija

 


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Sporto apdovanojimai Trakuose
Piešinių konkursas socialinio turizmo tema
Laikinai sustabdytas komunalinių atliekų surinkimas Onuškio ir Aukštadvario seniūnijose
Sėkmingai užbaigtas partnerystės projektas

Renginiai

Kviečiame į Trakų Užgavėnių šventę „Morės piršlybos“
Onuškio parapijos bažnyčioje pagerbtas monsinjoro Vytauto Kazimiero Sudavičiaus atminimas
Piešinių konkursas socialinio turizmo tema
Sėkmingai užbaigtas partnerystės projektas

Kultūra

Kviečiame į Trakų Užgavėnių šventę „Morės piršlybos“
Piešinių konkursas socialinio turizmo tema
Sėkmingai užbaigtas partnerystės projektas
Duetas „Patruliai“ atvyksta į Trakus!

Sveikata

Sergamumas gripu vėl auga: gydytojai ragina neignoruoti pirmųjų ligos simptomų Sergamumas gripu vėl auga: gydytojai ragina neignoruoti pirmųjų ligos simptomų
„Jaunimo linija“ sukūrė pirmąją Lietuvoje emocinės pagalbos programėlę
Paslydote pakeliui į darbą? Štai ką reikia žinoti
Kaip pradėti naudoti aktyvius ingredientus saugiai? Kaip pradėti naudoti aktyvius ingredientus saugiai?
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos