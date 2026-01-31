N. Bunkė dalijasi įstabiai gardžiu cepelinų receptu: pasigaminkite juos per Pasaulinę cepelinų dieną

Natalija Bunkė
Sekmadienį, vasario 1 dieną, minėsime Pasaulinę cepelinų dieną. Tądien cepelinais mėgausis bene viso pasaulio gyventojai, o savaitgalis – puiki proga pasigaminti šį gardų ir nebrangų lietuviškos virtuvės patiekalą patiems.
Kartu su savo šeima juos skanaus ir žinoma atlikėja, nuomonės formuotoja ir „Lidl“ ambasadorė Natalija Bunkė, kuri pasidalijo ir savo gaminamų cepelinų receptu.
„Man cepelinai, tikriausiai, kaip ir daugeliui tautiečių, yra tas maistas, be kurio neįsivaizduoju savo virtuvės. Žinoma, stengiuosi šį patiekalą gaminti rečiau – kad nepabostų. Vis dėlto, šaltais žiemos savaitgaliais, ko gero, kiekvienas užsinorime sotaus ir jaukaus patiekalo, o cepelinai būtent tokie ir yra“, – pranešime žiniasklaidai sako N. Bunkė.
Cepelinai – bendravimą apjungiantis tiltas
Tūkstančius sekėjų socialiniuose tinkluose turinti nuomonės formuotoja, teigia, kad skanus maistas – ne vien tik būtinybė pavalgyti, bet ir tam tikra bendravimo ceremonija. Ji yra įsitikinusi: maisto ruošimas veikia tarsi tiltas, apjungiantis bendravimą tarp skirtingų žmonių.
„Siūlau visiems pasidaryti cepelinų vakarą ir kartu su draugais, namiškiais, artimaisiais juos pasigaminti. Taip gaminti – ir smagiau, ir laikas neprailgsta. Be to, tikriausiai kiekvienas turime tokį patiekalą, kuris nukelia mus į prisiminimus, ir cepelinai man – vienas tokių. Jie visuomet primena savaitgalį su šeima tėvų namuose. Mano mama gamina labai skanius ir didelius cepelinus, kurie visada jai išeina tobulai. Neslėpsiu: iš jos pati nusižiūrėjau keletą gudrybių, kurios praverčia gaminant cepelinus“, – atvirauja N. Bunkė.
Cepelinams svarbiausia – kokybiški ingredientai
Žinoma atlikėja pabrėžia: norint išvirti tikrai skanius cepelinus, svarbiausia – kokybiški ingredientai, kurie – nebūtinai brangūs.
„Cepelinams svarbiausia – geros ir kokybiškos bulvės, nuo kurių ir priklauso patiekalo sėkmė. Taip pat reikalinga kokybiška šviežia mėsa ir kiti ingredientai. Pasirinkus tinkamus produktus, galima mėgautis ne tik skaniais, bet ir nebrangiais cepelinais. Juos verdant praverčia ir kelios gudrybės, pavyzdžiui, į verdantį vandenį įberti šaukštą bulvių krakmolo: tai neleis cepelinams iširti“, – pataria ambasadorė.
Gardžiau, nei gardu: N. Bunkės cepelinai, kuriuos norėsis pasigaminti kiekvienam
Savaitgalis – puikus metas praleisti laiką kartu su šeima ir pasimėgauti bendru laiku ruošiant gardžius patiekalus, pavyzdžiui, daugelio mėgstamus cepelinus. Tai ne tik itin sotus, bet ir nebrangus patiekalas: vienas svarbiausių ingredientų – kokybiškos bulvės, kurių kilogramas nekainuoja nė euro. N. Bunkė dalijasi savo receptu, kurį neabejotinai verta išbandyti minint Pasaulinę cepelinų dieną.
Patiekalui reikės:
2,5 kg bulvių
400–500 g kiaulienos faršo
2–3 lietuviškų geltonųjų svogūnų
150–200 g smulkintos kiaulienos šoninės
200 ml „Pilos“ grietinėlės (35 proc. riebumo)
250 g baltųjų pievagrybių
1 šaukšto sauso bulvių krakmolo
Druskos, pipirų pagal skonį
Paruošimas:
Nuskuskite bulves. 2–3 bulves išvirkite, likusias sutarkuokite ir nusunkite.
Gauto skysčio neišpilkite: palaukite, kol nusės krakmolas. Tik tada skystį nupilkite, o krakmolą sudėkite į tarkius.
Išvirusias bulves sutrinkite ir sumaišykite su bulvių tarkiu bei krakmolu. Įberkite druskos ir gerai išminkykite tešlą.
Paruoškite įdarą. Susmulkinkite svogūnus, sumaišykite juos su malta mėsa. Įberkite druskos, pipirų ir darsyk sumaišykite įdarą.
Metas formuoti cepelinus. Imkite saują bulvių tešlos, suformuokite blyną, uždėkite įdaro ir užlenkite. Gerai užspauskite kraštus ir suformuokite pailgus kukulius.
Suformuotus cepelinus dėkite į verdantį pasūdytą vandenį. Virkite juos apie pusvalandį, atsargiai vis pamaišant.
Virimo laikas priklauso nuo cepelinų dydžio: kuo jie – didesni, tuo ilgiau verda. Juos virti patartina, kol iškyla į viršų. Be to, rekomenduojama naudoti didelį puodą, kad cepelinai turėtų pakankamai vietos virimui, jie nesuliptų ir nesubyrėtų.
Kol verda cepelinai, paruoškite padažą. Susmulkinkite svogūnus ir pievagrybius.
Suberkite smulkintus svogūnus į įkaitintą keptuvę ir pakepinkite, kol įgaus auksinę spalvą. Sudėkite smulkintus pievagrybius ir pakepinkite dar kelias minutes, kol grybai suminkštės.
Supilkite grietinėlę, įberkite druskos, pipirų ir pamaišykite. Pakaitinkite dar porą minučių.
Sudėkite virtus cepelinus į lėkštę ir užpilkite paruoštu padažu. Skanaus!
