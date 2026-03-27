Šios 3 „Ant medinės lentelės“ užtepėlės taps tikra Velykų sensacija – paruošite vos per kelias minutes

Artėjant Velykoms, kai daugelis jau dėlioja šventinio stalo viziją, maisto tinklaraštininkė Kristina Šimkienė, geriau žinoma kaip tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ autorė, dalijasi trimis ryškiaspalvėmis, greitai ir pigiai paruošiamomis bei itin universaliomis užtepėlėmis. Pavasario švenčių metu stalus norisi nukloti įvairių skonių ir spalvų maistu, o tokios užtepėlės puikiai tiks užkandžių lėkštės, pavyzdžiui, su šviežiomis daržovėmis, formavimui.
„Tokios lėkštelės pastaruoju metu yra mano mėgstamiausios net kasdienybėje – čia tiek spalvų ir skonio! Šį kartą dalinuosi šventiškesniu variantu, kuris puikiai tiks Velykų stalui“, – pasakoja Kristina.
Velykos – ypač daug tradicijų turinti šventė. Nuo margučių dažymo, stipriausiojo kiaušinio paieškų bei ridenimo – iki tradicinėmis vaišėmis nukrauto stalo.
„Atliktos lojalių pirkėjų apklausos rezultatai rodo, kad Velykos lietuviams vis dar yra labai tradicinė šeimos šventė. Ant stalo dažniausiai atsiranda patiekalai, kuriuos žmonės prisimena iš vaikystės – kiaušiniai, balta mišrainė ar įvairūs kepiniai. Jei kitų švenčių metu žmonės dažniau leidžia sau improvizuoti, Velykoms dauguma renkasi laiko patikrintus arba dalinimuisi skirtus patiekalus“, – pranešime spaudai sako „Iki“ komunikacijos vadovė G. Kitovė.
Nors ant dažno stalo visuomet atsiranda margučiai, mišrainė, tortai, pyragai ar silkė, vis populiaresni tampa lengvi užkandžiai, kuriuos patogu derinti tarpusavyje ir kurie suteikia šventei gaivos.
Tokio tipo patiekalai ypač tinka tiek Velykų pusryčiams, tiek ilgam šventiniam savaitgaliui, kai norisi gardaus, bet neapsunkinančio maisto. Būtent tokiais receptais dalijasi Kristina bei atskleidžia, kad šios trys užtepėlės – tai pigus būdas vienoje lėkštėje suderinti spalvas, tekstūras ir įvairius skonius, patiekiant su po ranka esančiais ingredientais.
„Šias užtepėles galima patiekti su skrudinta duona, trapučiais, daržovių lazdelėmis, o jei norisi ypač gražaus ir skanaus derinio – šalia puikiai dera vytinta mėsytė, išraiškingi sūriai ir šviežios bei marinuotos daržovės“, – pasakoja populiari tinklaraštininkė.
Kuriant įspūdingą užkandžių lėkštę, svarbiausia – žaisti spalvomis, tekstūromis ir skirtingais skoniais, kad lėkštė ne tik atrodytų gaivi, bet ir siūlytų kuo daugiau atradimų kiekvienam svečiui. Lengviausia pradėti nuo trijų pagrindinių dalių: užtepėlių, traškių elementų (skrudintos duonos, trapučių, duoniukų) ir šviežumo akcentų (agurkų, morkyčių, ridikėlių, alyvuogių).
Papildomai galima pridėti ir baltyminį akcentą – vytintą mėsą, sūrius ar riešutus, kad užkandžių lenta būtų ne tik graži, bet ir soti. O svarbiausias principas – rinktis ingredientus, kurie dera tarpusavyje, tačiau vienas kitą ir papildo: švelni užtepėlė atsiskleidžia greta intensyvesnio skonio, o ryški spalva dar labiau sužiba tarp neutralių atspalvių. Taip sukuriamas harmoningas, subalansuotas ir labai šventiškas rezultatas, kurio džiaugsmas slypi ne tik skoniuose, bet ir pačiame derinimo procese.
Tuno užtepėlei reikės: 150 g kreminio sūrio, 160 g konservuoto tuno savo sultyse, 1 skiltelės česnako, 4 saulėje džiovintų pomidorų, šviežių krapų, 1 a. š. citrinos sulčių, druskos, pipirų
Gaminame:
Sumaišome kreminį sūrį su nusausintu tunu, smulkintu česnaku, saulėje džiovintais pomidorais, krapais, citrinos sultimis, druska bei pipirais.
Avokadų ir grūdėtos varškės užtepėlei reikės: 100 g grūdėtos varškės, 1/2 avokado, 1 a. š. citrinos sulčių, saujelės šviežių krapų, druskos, pipirų, 1/4 a. š. česnako miltelių, 1 a. š. alyvuogių aliejaus, 1 a. š. skysto medaus
Gaminame:
Į maisto smulkintuvą dedame grūdėtą varškę, avokadą, citrinos sultis, krapus, druską, pipirus, česnako miltelius, alyvuogių aliejų ir medų. Sutriname iki vientisos masės.
Keptų paprikų ir avinžirnių užtepėlei reikės: 1 skardinės konservuotų avinžirnių, 100 g. keptų konservuotų paprikų, 1 v. š. alyvuogių aliejaus, 1 v. š. citrinos sulčių, 1 skiltelės česnako, druskos, pipirų
Gaminame:
Visus ingredientus dedame į maisto smulkintuvą ir sutriname iki vientisos masės.
