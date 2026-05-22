Bendras Generalinės prokuratūros ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro pranešimas
Šią savaitę skirtinguose Lietuvos regionuose intensyviai vykdytų ir griežtai koordinuotų Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Generalinės prokuratūros, Vilniaus bei Kauno apygardų prokuratūrų veiksmų metu buvo sulaikyti iš viso 27 asmenys, siejami su dviejų nusikalstamų susivienijimų vykdyta kontrabanda tam pritaikytais balionais, padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir kitomis nusikalstamomis veikomis. Sulaikymo bei kituose veiksmuose dalyvavo ir antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Ikiteisminiame tyrime dėl įtariamo nusikalstamo susivienijimo, veikusio Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos, Druskininkų rajonų savivaldybių teritorijose, LKPB pareigūnai, kartu su Generalinės prokuratūros bei Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorais, gegužės 19-21 dienomis sulaikė 17 asmenų.
Tarp sulaikytų – aštuoni Šalčininkų rajono policijos komisariato, du Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato bei trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, kurie įtariami piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi.
Kitiems keturiems šiame tyrime sulaikytiems asmenims, tarp kurių yra ir Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas, pareikšti įtarimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 249 str. „Nusikalstamas susivienijimas“, 199 str. „Kontrabanda“, 199² str. „Neteisėtas disponavimas akcizinėmis prekėmis“, 118 str. „Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką“.
Pradiniai duomenys, kurių pagrindu buvo pradėtas šis sudėtingas ikiteisminis tyrimas, buvo gauti Lietuvos kriminalinės policijos biurui sėkmingai vykdant kriminalinę žvalgybą, kuria siekiama pažaboti balionais vykdomą kontrabandą ir mažinti civilinei aviacijai šia nusikalstama veika keliamą grėsmę bei itin didelę žalą Lietuvos nacionaliniam saugumui ir ekonominiams interesams.
Surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad iš Lietuvoje ir Baltarusijos Respublikoje atskirai veikiančių organizuotų nusikalstamų grupių, siekiančių sistemingo pelno iš akcizinių prekių (cigarečių) kontrabandos, buvo sudarytas itin įslaptintai veikiantis, griežtai organizatorių kontroliuojamas nusikalstamas susivienijimas, galimai tikslingai keliantis grėsmes mūsų valstybei.
Šiuo metu šiame ikiteisminiame tyrime yra 49 įtariamieji, o bendra įtariamųjų areštuoto turto vertė, turimais duomenimis, siekia 4 mln. 200 tūkst. eurų.
Kitame ikiteisminiame tyrime, kuris nuo pernai atliekamas dėl kito įtariamo nusikalstamo susivienijimo, veikusio Alytaus, Druskininkų, Varėnos, Lazdijų rajonų savivaldybių teritorijose, LKPB pareigūnai kartu su Kauno apygardos prokuratūros prokurorais šią savaitę Alytaus rajone sulaikė dar 10 asmenų. Iš viso šiame tyrime yra 11 įtariamųjų, visi jie šiuo metu yra suimti.
Įtarimai šiems asmenims pareikšti pagal Baudžiamojo kodekso 249 str. „Nusikalstamas susivienijimas“, 199 str. „Kontrabanda“, 199² str. „Neteisėtas disponavimas akcizinėmis prekėmis“, 118 str. „Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką“.
Aktyviai šią savaitę vykdant proceso veiksmus pareigūnai iš viso atliko 74 kratas. Jų metu, tiriant abiejų įtariamų nusikalstamų susivienijimų vykdytas veikas, buvo rasta cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis, taip pat kontrabandos organizavimui ir vykdymui naudojamos priemonės: GPS siųstuvai, dronai, žiūronai, termovizoriai, radijo stotys, dideli kiekiai SIM kortelių, sekimo įrangos ieškikliai ir blokatoriai, medžiaginės veido kaukės, pakavimo juostos ir kiti daiktai.
Remiantis tyrimų medžiagose esančiais duomenimis, sulaikyti asmenys galimai yra paminėtų nusikalstamų susivienijimų organizatoriai bei aktyvūs nariai, savo veiksmus koordinavę su Baltarusijoje veikiančiais bendrininkais.
Sulaikymo ir kratų operacijoje dalyvavo virš 100 policijos pareigūnų.
Sulaikyti įtariamieji buvo nustatyti nuo praėjusių metų LKPB ir prokuratūrai ypatingai daug dėmesio bei pajėgų skiriant kovai su organizuotomis nusikalstamomis grupėmis, vykdančiomis kontrabandą aviacijai pavojingu būdu ir darančiomis itin didelę žalą mūsų šaliai.
