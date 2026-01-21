Pažangi dantų diagnostika Trakuose: ką pacientui suteikia 3D tomografija?

Šeimos klinika „Meliva“ Trakuose
Šiandien odontologijoje kaip niekada svarbus tikslumas – nuo jo priklauso ne tik gydymo sėkmė, bet ir paciento komfortas, gijimo trukmė, net pačių procedūrų poreikis. Todėl šeimos klinikoje „Meliva“ Trakuose (anksčiau – „InMedica“ klinika) pacientų diagnostikai taikoma pažangi trimatė technologija – 3D odontologinis kompiuterinis tomografas. Šis modernus aparatas leidžia gydytojams matyti tai, kas nematoma įprastose rentgeno nuotraukose, ir užtikrinti pacientams saugesnį, tikslesnį ir labiau pagrįstą gydymą.
Kuo ši technologija ypatinga?
Skirtingai nei tradicinės dvimatės rentgeno nuotraukos, 3D tomografija sukuria erdvinį burnos, žandikaulių ir dantų vaizdą. Gydytojas gali matyti audinius iš visų pusių, tiksliai įvertinti kaulo būklę, šaknų formą, uždegiminius židinius ar kitas problemas, kurios gali likti nepastebėtos įprasto tyrimo metu.
Kaip sako klinikos gydytojas odontologas Justas Norinkevičius, 3D kompiuterinė tomografija leidžia trimatėje erdvėje įvertinti ne tik dantis, bet ir aplinkinius audinius: kaulo struktūrą, alveolinio nervo poziciją, sinusų padėtį. „Tai suteikia galimybę tiksliai suplanuoti gydymą dar prieš jį pradedant, ypač implantacijos, chirurginių ar sudėtingų endodontinių procedūrų atvejais. Tokiu būdu galima objektyviau vertinti gydymo galimybes bei sumažinti komplikacijų riziką“, – aiškina jis.
Kada reikalingas toks tyrimas?
3D tomografijos tyrimas dažniausiai atliekamas, kai gydytojui reikia išsamios informacijos prieš planuojant sudėtingesnį gydymą. Pavyzdžiui, ruošiantis dantų implantacijai, norint tiksliai nustatyti, ar pakanka kaulo, kurioje vietoje saugu sriegti implantą, ar arti nėra nervų ir pan. Taip pat – endodontinio gydymo metu, kai reikia tiksliai pamatyti šaknų kanalus, lūžius ar uždegimo židinius. 3D tomografija labai padeda ir prieš chirurgines intervencijas: šalinant protinius dantis, cistas ar planuojant kaulo priauginimą.
Gydytojas odontologas Justas Norinkevičius
„Įprastas rentgeno vaizdas yra dvimatis, todėl tam tikros struktūros gali persidengti arba likti nepastebėtos, – sako gydytojas. – 3D tomografija leidžia aiškiai pamatyti paslėptus uždegiminius židinius, kaulo trūkumą, šaknų anatomijos ypatumus ar žandikaulio struktūrą, kuri gali daryti įtaką gydymo eigai.“
Kuo tai naudinga pacientui?
Pacientui tai reiškia daugiau aiškumo ir pasitikėjimo. Gydytojas tiksliai mato, kur yra problema ir kaip ją spręsti, todėl galima išvengti netikslumų ar pakartotinių procedūrų. Gydymas tampa saugesnis – aiškiai matomos svarbios struktūros, tokios kaip nervai ar sinusai, todėl sumažėja jų pažeidimo rizika. Visa tai padeda užtikrinti sklandų gijimą ir ilgalaikį rezultatą.
„Pacientams svarbu žinoti, kad tai greitas, neskausmingas ir saugus tyrimas, – pabrėžia gydytojas. – Tačiau dėl santykinai didesnės spinduliuotės dozės jis taikomas tik tada, kai to tikrai reikia – kai kiti atlikti tyrimai nėra pakankamai informatyvūs, norint tiksliai įvertinti klinikinę situaciją“, – teigia J. Norinkevičius.
Ką reiškia moderni įranga būtent čia, Trakuose?
Šeimos klinikoje „Meliva“ Trakuose naudojamas kompiuterinis tomografas Carestream Dental CS 8200 Access 3D 10×10 – vienas naujausių ir pažangiausių tokio tipo įrenginių rinkoje. Jis užtikrina aukštą vaizdo kokybę net tais atvejais, kai burnoje yra metalinių restauracijų. Tai leidžia gydytojui tiksliai įvertinti situaciją ir itin sudėtingais atvejais.
3D tomografija labai padeda ir prieš chirurgines intervencijas: šalinant protinius dantis, cistas ar planuojant kaulo priauginimą
Ši įranga sukurta taip, kad gydytojas galėtų greitai gauti išsamų vaizdą ir priimti pagrįstus sprendimus. Tai reiškia daugiau tikslumo, mažiau rizikos ir dar daugiau dėmesio kiekvienam pacientui. Prietaise įdiegtos ir pažangios dirbtinio intelekto funkcijos, padedančios automatiškai atpažinti svarbiausias struktūras ir taip užtikrinti dar saugesnį gydymą.
Tikslesnis vaizdas – geresnis rezultatas
3D tomografija – tai ne tik technologinis žingsnis į priekį, bet ir reali nauda kiekvienam pacientui. Ji padeda gydytojui matyti daugiau, dirbti tiksliau ir pasirinkti tinkamiausią gydymo kelią, o pacientui užtikrina daugiau aiškumo, mažiau streso ir geresnį rezultatą.
Šeimos klinikoje „Meliva“ Trakuose tokia diagnostika jau prieinama visiems, kuriems svarbi šypsenos sveikata ir ilgalaikė gyvenimo kokybė.
Šeimos klinika „Meliva“
Vytauto g. 37-25, Trakai
Tel. (0 528) 74 446
Daugiau informacijos apie klinikoje teikiamas paslaugas https://inmedica.lt/klinikos/5/vytauto-g.-37-25-trakai
PR