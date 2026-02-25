Vasario 19 d. vykusio Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2026 metų biudžetas, siekiantis 115,4 mln. eurų. Biudžetas, palyginti su praėjusių metų, padidėjo 16,8 proc., pernai jis siekė 98,8 mln. Eur, o 2024 m. – 83,9 mln. Eur. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms skirta 67,2 mln. Eur ir tai yra 15,3 proc. daugiau nei pernai.
Didžiausi asignavimai – švietimui ir sportui
2026 m. biudžete didžiausi asignavimai, kaip ir anksčiau, numatyti ugdymo kokybės, mokymosi aplinkos užtikrinimo ir sporto programoms. Šiai sričiai suplanuota skirti 12,6 proc. didesnę sumą nei pernai – 43,5 mln. Eur. Daugiausia lėšų – 39,2 mln. Eur – numatyta švietimo įstaigų veiklai finansuoti, 266 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui, 155 tūkst. Eur – vaikų socializacijos ar prevencinėms programoms, švietimo srities renginiams remti.
Šiemet 21 proc. daugiau lėšų numatyta sporto įstaigų veiklai finansuoti, sporto, turizmo ir laisvalaikio renginiams, sporto rėmimo programai, jos sudaro 1,4 mln. Eur. Įstaigų veiklai finansuoti bus skirta 1,3 mln. Eur, sporto rėmimo programai – 113 tūkst. Eur.
Prioritetas – socialinė apsauga
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa išlieka prioritetinė. Šių metų biudžete jai numatyti asignavimai yra 13,9 proc. didesni nei pernai ir siekia 12,3 mln. Eur. Iš jų 5,1 mln. Eur bus skirta socialinėms programoms ir paramai, 3,9 mln. Eur – socialinių įstaigų veikloms finansuoti, 2,2 mln. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms, 305,5 tūkst. Eur –lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti.
Investicijos rajono plėtrai ir infrastruktūrai
Vadovaujantis 2026 m. biudžetu, viešosios infrastruktūros priežiūrai ir plėtrai suplanuota skirta 17,2 mln. Eur, iš kurių 12,4 mln. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, 2,3 mln. Eur – valstybės biudžeto lėšos, 1,5 mln. Eur – infrastruktūros plėtros įmokos. Statybos ir infrastruktūros darbams naujajame biudžete numatyti 3,5 mln. Eur asignavimai, kelių priežiūros ir plėtros darbams – 3,7 mln. Eur. Finansavimas bus skirtas dviem rajonui svarbiems projektams – Lentvario baseino ir Trakų miesto parko statybai. Savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimui bus skiriamas 1 mln. Eur.
Tęsiami investiciniai projektai, investicijų programai šiemet numatyta 11,1 mln. Eur lėšų, iš kurių 5,1 mln. – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos, 3,9 mln. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Jos bus skirtos švietimo infrastruktūrai ir prieinamumui didinti, socialinio būsto plėtrai, vandentvarkos infrastruktūrai modernizuoti, viešųjų erdvių atnaujinimui ir plėtrai.
2026 m. biudžete numatyta 3,5 mln. Eur aplinkos apsaugos ir kaimo plėtros programoms. Didžiąja dalimi – 1,9 mln. Eur – programose numatytų lėšų bus padengiamos komunalinių atliekų tvarkymo ir administravimo išlaidos, 700 tūkst. Eur bus skirta vaizdo stebėjimo įrangai atnaujinti ir 566 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai.
Naujajame biudžete numatyta skirti 22,9 mln. Eur valdymo programai ir tai yra 5,2 proc. didesni asignavimai nei praėjusių metų biudžete. Valdymo programai skiriamas lėšas sudaro asignavimai savivaldybės darbo organizavimui – 11,8 mln. Eur, renovuotų daugiabučių namų aplinkos sutvarkymo programai – 700 tūkst. Eur ir dalyvaujamajam biudžetui, kuris 2026 m. sieks 140 tūkst. Eur.
Daugiau lėšų kultūrai ir jaunimui
Kultūros ir turizmo, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programoms suplanuota skirti 4,8 mln. Eur. Kultūros įstaigų veiklai finansuoti – 4 mln. Eur, kultūros programoms ir renginiams – 260 tūkst. Eur, o meno kolektyvų veiklai – 55 tūkst. Eur. Finansavimas kultūros programai didėja 11 proc.
Jaunimo programai numatyta 65 tūkst. Eur, iš jų 20 tūkst. Eur – naujai savivaldybės iniciatyvai – skatinamosioms stipendijoms gabiems jauniems asmenims. Iki 2 000 Eur metinės stipendijos skirtos Trakų rajone gyvenantiems jaunuoliams, pasiekusiems reikšmingų rezultatų kultūros, meno, mokslo, sporto ar kitose srityse ir planuojantiems toliau kryptingai ugdyti savo talentus bei atstovauti savivaldybei nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu. Tai investicija į jaunąją kartą, kuri padės jiems augti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų.
Taip pat 15 tūkst. Eur bus skirta jaunimo projektams finansuoti, 10 tūkst. Eur – jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonei.
2025 m. gruodį vykusio Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo pristatytas naujasis šūkis – „Trakų kraštas per amžius“, atspindintis Savivaldybės 2026–2035 m. strateginio plėtros plano viziją: iš istorijos kylantis, į ateitį orientuotas, žmogui ir gamtai draugiškas rajonas, kuriame gyva kultūra, stiprios bendruomenės ir tvari ekonomika. Tai kraštas, kuriame senoji Lietuvos sostinė įkvepia naujoms idėjoms, o gamta ir kultūros paveldas dera su moderniomis paslaugomis bei inovacijomis. Biudžetas sudarytas atsižvelgiant į strateginiame plėtros plane nustatytas kryptis – ekonominę plėtrą, socialinės gerovės stiprinimą ir darnų teritorijų bei infrastruktūros vystymą.
2026 m. Trakų rajono savivaldybės tarybos biudžeto pristatymo skaidrės – ČIA.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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