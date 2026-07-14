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MMA kitąmet didės 92 eurais ir sieks 1245 eurus „ant popieriaus“

2026-07-142026-07-07
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 Pranešimas spaudai
MMA kitąmet didės 92 eurais ir sieks 1245 eurus „ant popieriaus“
Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Trišalėje taryboje neradus vieningo sutarimo, Vyriausybė šiandien pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pasiūlytam kompromisiniam sprendimui 2027-aisiais metais taikyti 1245 eurų sieksiantį minimalios mėnesinės algos (MMA) dydį, neatskaičius mokesčių, vietoje dabar nustatyto 1153 eurų.

Tai reiškia, kad MMA didės 92 eurais arba 8 proc., tuo metu, minimalus valandinis atlygis – atitinkamai 8 proc. ir sieks 7,61 euro, kai šiuo metu nustatyta 7,05 euro.MMA didinimas palies apie 140  tūkst. darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką.

Preliminariais SADM skaičiavimais, nustačius 1245 eurų MMA ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, MMA uždirbančiųjų pajamos, atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui.

Šiuo metu MMA yra 1153 eurai ir sudaro 45,3 proc. vidutinio bruto atlyginimo (atskaičius mokesčius ji siekia 846 eurus ir sudaro apie 54,5 proc. vidutinio neto atlyginimo).

Moksliniai tyrimai rodo, kad MMA didinimas prisideda prie nedarbo mažėjimo, nes didesnis atlygis skatina į darbo rinką sugrįžti ilgalaikius bedarbius. Didesnė MMA taip pat didina darbuotojų perkamąją galią, tai ypač aktualu regionams, kur uždirbančių MMA yra daugiau. Darbo kodeksas numato, kad MMA galima mokėti tik už nekvalifikuotą darbą.

Lrv.lt inform.

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