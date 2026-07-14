Lietuvoje plečiama gyventojų perspėjimo sistema: bus įrengtos naujos 275 perspėjimo sirenos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų – Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione planuojama įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 mln. eurų vertės viešasis pirkimas.
Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą.
Laikinai pareigas einančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, gyventojų perspėjimo sistemos stiprinimas yra viena svarbiausių investicijų į visuomenės saugumą.
„Savalaikis gyventojų perspėjimas apie galimą pavojų ar krizinę situaciją yra vienas svarbiausių civilinės saugos sistemos elementų. Nuosekliai stiprindami gyventojų perspėjimo sistemą didiname visuomenės saugumą ir galimybes laiku reaguoti į grėsmes. Svarbu, kad investicijos į gyventojų saugumą duoda apčiuopiamų rezultatų – įgyvendinus projekto veiklas, perspėjimo sirenomis bus galima perspėti apie 75 proc. Lietuvos gyventojų“, – sako laikinai pareigas einantis vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius.
Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69 proc. gyventojų.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla pažymi, kad naujų sirenų įrengimas yra svarbus žingsnis stiprinant gyventojų perspėjimo infrastruktūrą regionuose.
„Perspėjimo sirenų įrengimo vietos parinktos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir suderintos su pastatų bei kitų objektų savininkais. Plėsdami perspėjimo infrastruktūrą didiname galimybes kuo greičiau informuoti gyventojus apie gresiančius pavojus, ekstremaliąsias situacijas ar krizes. Ankstyvas perspėjimas leidžia žmonėms laiku priimti sprendimus, kurie gali padėti apsaugoti gyvybę, sveikatą ir turtą, todėl nuosekliai investuojame į modernią, centralizuotą ir patikimą gyventojų perspėjimo sistemą visoje Lietuvoje“, – sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 1 173 perspėjimo sirenos. Įgyvendinus šį projektą jų skaičius padidės iki 1 448 – perspėjimo sirenų tinklas išaugs beveik ketvirtadaliu. Iš jų 527 bus centralizuotai valdomos sirenos. 2029 metais, įgyvendinus visas investicinio projekto veiklas, gyventojų perspėjimui bus naudojamos 1 448 sirenos, iš kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas centralizuotai valdys 1 125 sirenas.
Perspėjimo sirenos yra viena iš gyventojų perspėjimo sistemos dalių. Jos naudojamos gyventojams įspėti apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas, oro pavojų, agresijos grėsmę, mobilizaciją, karo padėtį ir kitus atvejus, kai būtina operatyviai perspėti didelį žmonių skaičių ir vien perspėjimų į mobiliuosius telefonus nepakanka.
Paskutinį kartą perspėjimo sirenos Lietuvoje buvo panaudotos šių metų gegužę, kai Utenos regione, paskelbus oro pavojų, gyventojai buvo perspėti ne tik perspėjimo pranešimais į mobiliuosius telefonus, bet ir aktyvuojant regiono perspėjimo sirenų tinklą.
Sirenų plėtros projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-007-P-0001 „Gyventojų perspėjimo ir informavimo infrastruktūros plėtra Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“. Numatoma darbų sutarties trukmė – 21 mėnuo. Įgyvendinus projektą, Lietuvoje veiks dar platesnis ir efektyvesnis perspėjimo sirenų tinklas, kuris leis operatyviau informuoti gyventojus apie gresiančius pavojus ir padės užtikrinti didesnį visuomenės saugumą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
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