Medinės architektūros miniatiūros Trakuose pasakoja miesto istoriją

Trakų istorinis nacionalinis parkas įgyvendino KPD dalinai finansuotą projektą, kuris penkiomis medinės architektūros miniatiūromis pasakoja Trakų istoriją. Trakų senamiestyje, kuris išsiskiria savo medinės architektūros gausa, įkurdinti penki miniatiūriniai nameliai – savotiškos laiko kapsulės, nukeliančios į ankstesnius laikus, atskleidžiančios tų namų funkcijas.
Lankytojai pro miniatiūrinius langelius galės pažvelgti į limonado krautuvės, smuklės, klebonijos, pašto ir kepyklos vidų, pajusti tų namų dvasią, seniau čia virusį gyvenimą. Tai keičia lankytojo santykį su paveldu, leidžia jį pajausti kitados čia gyvenusių žmonių akimis.
Apie tai išsamiai pasakojama LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ (žiūrėkite nuo 16 min. 20 s):
https://www.lrt.lt/mediateka/video/labas-rytas-lietuva?episode=2000669013&season=%2Fmediateka%2Fvideo%2Flabas-rytas-lietuva%2F2026&fbclid=IwY2xjawQbW0dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBCdWN2WDAwMmw2RnVsNHFLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHph4ehFGHaxB-jjY7wIlmpMJJmLiWlMCcBbmhS6gh7zHxkdzzq_VuOiwBCpq_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
KPD inform.
