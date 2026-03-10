Deklaravus pajamas laikas patikrinti ir „Sodros“ įmokas

Prasidėjus pajamų deklaravimui, savarankiškai dirbantys gyventojai turėtų nepamiršti ne tik deklaruoti pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), bet ir sumokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas „Sodrai“. O tie, kurie įmokas moka kas mėnesį, turėtų pasitikrinti, ar jų mokėtų įmokų suma sutampa su VMI deklaruotomis apmokestinamosiomis pajamomis.
Ši pareiga aktuali gyventojams, vykdantiems individualią veiklą su pažyma, mažųjų bendrijų ar ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams bei ūkininkams, kurių ūkio ekonominis dydis viršija 4 EDV. Jie iki gegužės pradžios turi deklaruoti pajamas ir nuo jų sumokėti įmokas „Sodrai“.
Įmokų bazė, tai yra suma, nuo kurios mokamos socialinio draudimo įmokos, nustatyta Valstybinio socialinio draudimo įstatyme: 90 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų vykdant individualią veiklą ir individualią žemės ūkio veiklą ar 50 proc. nuo asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos mažųjų bendrijų, ūkinių bendrijų nariams ar individualių įmonių savininkams.
Kur rasti informaciją apie mokėtinas „Sodros“ įmokas
Kaip ir kasmet, „Sodra“ asmeniškai informuoja savarankiškai dirbančius asmenis, kiek ir kokių įmokų jie turi sumokėti po deklaravimo.
Žinutės su informacija apie mokėtinas įmokas siunčiamos į savarankiškai dirbančių žmonių asmenines „Sodros“ paskyras. Pranešimuose nurodoma, kiek VSD ir PSD įmokų reikia sumokėti pagal deklaruotas 2025 metų pajamas.
Žinutėje pateikiama:
- Mokėtina suma – nuo deklaruotų apmokestinamųjų pajamų mokėtina VSD ir PSD įmokų suma
- Likutis – įvertinus anksčiau sumokėtas sumas likusi sumokėti VSD ir PSD įmokų suma
- Mokėjimo terminas – 2026 m. gegužės 4 d.
- Mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys, pavyzdžiui, įmokos kodas.
- Informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.
Pajamas deklaravę gyventojai savo įmokų „Sodrai“ dydį taip pat gali sužinoti prisijungę prie asmeninės paskyros ir patikrinę skiltį „Įmokos“. Paskyrose savarankiškai dirbantys žmonės ras ir daugiau svarbios informacijos apie įmokų mokėjimą bei kitas „Sodros“ paslaugas.
„Sodros“ pranešimas nėra raginimas sumokėti įmokas kuo greičiau. Tai galima padaryti iki deklaravimo laikotarpio pabaigos – šiais metais iki gegužės 4 d. Informacija apie įmokas savarankiškai dirbantiems žmonėms teikiama asmeniškai, kadangi aiškiai ir operatyviai pristatyta informacija daugeliui klientų palengvina įmokų mokėjimo procesą.
Įmokas galima mokėti kartą per metus arba kas mėnesį
Savarankiškai dirbantys gyventojai gali pasirinkti: įmokas „Sodrai“ sumokėti už visus praėjusius metus iki gegužės pradžios, arba mokėti įmokas kas mėnesį. Svarbu prisiminti, kad žmogus įgyja teisę į socialinio draudimo išmokas tik po to, kai sumoka įmokas.
Jei žmogus renkasi mokėti VSD įmokas kiekvieną mėnesį, prireikus jis gali greičiau gauti socialinio draudimo išmokas.
Ką reiškia įmokų mokėjimas kas mėnesį?
Dirbdamas savarankiškai žmogus gali nuspręsti, kokio dydžio VSD įmokas jis mokės kiekvieną mėnesį: pavyzdžiui, nuo faktiškai tą mėnesį uždirbtų ar nuo planuojamų uždirbti pajamų, nuo minimalios mėnesio algos ar nuo kitos sumos.
Labai svarbu įvertinti, ar kiekvieną mėnesį deklaruotos sumos susumavus už metus neviršija įmokų bazės, nustatytos įstatyme: 90 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų vykdant individualią veiklą ir individualią žemės ūkio veiklą ar 50 proc. nuo asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos mažųjų bendrijų, ūkinių bendrijų nariams ar individualių įmonių savininkams.
Deklaruojant pajamas svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad metinė suma, nuo kurios sumokėtos „Sodros“ įmokos ir VMI deklaruota apmokestinamųjų pajamų sutaptų. Tai reiškia, kad negalima sumokėti daugiau įmokų, nei siekia gyventojo deklaruotos pajamos, kadangi socialinio draudimo įmokų bazė visuomet yra susijusi su apmokestinamomis pajamomis.
Taigi, galima sumokėti įmokas į priekį, tačiau deklaruojant pajamas, VMI deklaruojama apmokestinamoji suma ir suma, nuo kurios mokėtos socialinio draudimo įmokos, turi sutapti.
