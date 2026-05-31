Lūžio taškas: kariuomenėje kuriamas junginys, centralizuosiantis ir plėtosiantis tolimojo nuotolio smūgio bepiločiais pajėgumus, pasirinktas istorinis ANBO pavadinimas

2026-05-312026-05-28
Autonominių Nuotolinių Bepiločių Operacijų (ANBO) junginys

Gegužės 27 d. Brigados generolo Kazio Veverskio poligone (Kazlų Rūdos sav.) Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras pristatė sprendimą formuoti Lietuvos kariuomenės karinį vienetą – Autonominių Nuotolinių Bepiločių Operacijų (ANBO) junginį. Šio junginio pagrindinė užduotis ir tikslas – apjungti ir centralizuoti Lietuvos kariuomenės ir kitų ginkluotosioms pajėgoms priklausančių institucijų bepiločių orlaivių pajėgumus bei plėtoti tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamomis priemonėmis.

„Karas Ukrainoje aiškiai parodė, kad dronai tapo labai svarbia modernios karybos dalimi, todėl turime ne vytis procesus, o juos centralizuoti ir plėtoti kryptingai. Tai naujas etapas Lietuvos kariuomenės dronų pajėgumų stiprinime. Centralizuojame resursus, suteikiame šiems pajėgumams aiškią struktūrą ir aiškią vystymo kryptį: žvalgyba, puolamieji ir gynybiniai veiksmai, giluminio smūgio pajėgumų vystymas Lietuvos kariuomenėje“, – pristatydamas naują junginį kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras

Lietuvos karo aviacijos kūrėjo Antano Gustaičio naudoto trumpinio „ANBO“ vardu pavadintam junginiui keliamos užduotys fokusuojamos į tolimojo nuotolio smūgius nepilotuojamomis priemonėmis, tačiau numatoma, kad priešdroniniai pajėgumai bei elektroninė kova irgi bus šio junginio dalimi. Šių pajėgumų, kurie taip pat apims ne tik oro, bet ir sausumos bei jūrinius dronus, vystymui per artimiausius kelerius metus numatytos šimtus milijonų eurų siekiančios investicijos.

„Lietuvos kariuomenė ir Krašto apsaugos ministerija kryptingai dirba, kad saugumas šalyje būtų užtikrintas. Greitiname įsigijimų procesus, investuojame šimtus milijonų eurų į oro, sausumos ir jūrinius dronus, stipriname priešdroninius pajėgumus. Taip pat bendradarbiaujame su ukrainiečių ekspertais – šis naujasis bepiločių orlaivių junginys tiesiogiai atliepia šiuolaikinio mūšio lauko poreikius ir suteikia galimybes pritaikyti inovacijas bei eksperimentuoti“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Junginio ANBO kūrimas yra dviejų metų darbo pasekmė – 2024 m. Lietuvos kariuomenėje pradėti kurti dronų mokymo pajėgumai ir pradėti ruošti operatoriai, gebantys atlikti pajėgų apsaugą iš oro, vykdyti tolimuosius žvalgybinius skrydžius, aptikti priešą, atpažinti taikinius ir perduoti duomenis ugnies priemonėms. Įvertinus turimą įdirbį, Ukrainos karo patirtį ir plėtros perspektyvą, priimtas sprendimas nepilotuojamus pajėgumus centralizuoti ir plėtoti, ypatingai atsižvelgiant į tolimojo nuotolio smūgių vystymą. Junginio ANBO kūrimą koordinuoja Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba, baigus formuoti vienetą jis veiks lygiagrečiai su kitomis kariuomenės pajėgomis ir bus tiesiogiai pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui. Vystant pajėgumus konsultuojamasi su jau veikiančius modelius turinčiomis Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis.

Nuotr. aut. št. srž. sp. Lukas Tamošiūnas ir srž. Irma Kriščiūnienė

Lietuvos kariuomenės pranešimas

