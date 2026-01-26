Legendinės žirgų lenktynės „Sartai 2026“ sugrįžta į Dusetas

Sugrįžus tinkamiems orams, sausio 31 d. Dusetos virs Lietuvos žiemos sostine, kurioje vyks viena įspūdingiausių tradicinių žiemos švenčių – ristūnų žirgų lenktynės „Sartai 2026“. Šiemet šventė ypatinga – ji ne tik grįžta į Dusetų hipodromą, bet ir žymi simbolinę Raudonojo ugninio arklio metų pradžią.
Renginio organizavimu rūpinasi Zarasų rajono savivaldybė kartu su Žemės ūkio ministerija. Sportinę dalį koordinuoja Žemės ūkio ministerija kartu su Respublikine lenktyninių žirgų lyga bei UAB „Lietuvos žirgynas“.
Lankytojų laukia ne tik įtemptos kovos ant ledo tako, bet ir gausi pramogų programa: nuo ledinių maudynių iki garsių grupių koncertų bei meno parodų.
Renginio metu automobilius statyti visose tam skirtose vietose bus galima nemokamai. Siekiant sumažinti automobilių spūstis numatytas vienpusis eismas, tačiau renginio lankytojų, norinčių laiku suspėti į renginio atidarymo pradžią, prašoma įvertinti savo kelionės laiką.
Renginio programa
Ryte – pažintis su istorija ir iššūkiai kūnui:
- 08.30 val. Istorinis žygis „Un Sartų“ – 10 km pažintis su vietos praeitimi kartu su gidu Ramūnu Keršiu.
- 10 val. Pradeda šurmuliuoti sertifikuota tautodailės ir amatų mugė. Lankytojus pasitiks Aukštaitijos regiono muzikantai, o gerą nuotaiką užtikrins vedėjai Margarita Veikšrienė ir Antanas Laurinkevičius.
- 13.30 val. Drąsiausiųjų laukia „Dusetų ruonių“ organizuojamos ledinės maudynės – tikras energijos užtaisas stebėtojams ir dalyviams.
Vidurdienį – azartas ir oficialus startas:
- 11.30 val. Iškilmingas renginio „Sartai 2026“ atidarymas. Programoje: vėliavos pakėlimas, šventinės ugnies įžiebimas, Zarasų rajono savivaldybės merės Nijolės Guobienės bei Žemės ūkio ministerijos atstovų sveikinimai. Renginį ves Loreta Sungailienė ir Egidijus Stancikas.
- 12.30–15:30 val. Pagrindinis akcentas – ristūnų žirgų lenktynės ledo taku. Greičiausi žirgai ir geriausi važnyčiotojai susikaus dėl prestižinių apdovanojimų.
Vakaro kulminacija: Didžiojoje scenoje pasirodys žiūrovų pamėgti kolektyvai:
- 12.30 val. „Hansanova“
- 13 val. „Jonis“
- 14 val. „Sadūnai“
Kultūrinis vakaras Dusetose:
- 17 val. Dusetų dailės galerijoje bus atidaryta tarptautinė paroda „Žirgas mene“.
- 18 val. Šventę vainikuos grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas (bilietus platina bilietai.lt).
Daugiau informacijos galite rasti www.sartaidusetose.lt
ŽUM inform.