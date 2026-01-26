Iššūkiai žiemą: sniegas, galintis paveikti „BMW“ automobilio važiuoklę

Asociatyvi Unsplash nuotr.
Nors pastaruoju metu žiemos nebėra tokios gilios, kokios buvo kadaise, masyvaus snygio vis dar pasitaiko. Vieni „BMW“ vairuotojai šiuo puikiu gamtos reiškiniu savotiškai žavisi, tačiau daugeliui tai yra papildomas galvos skausmas, o neretai ir piniginiai nuostoliai. Šiuo atveju nekalbame apie skirtas baudas už chuliganišką vairavimą. Labiau tai yra susiję su važiuoklės komponentais, kuriems snieginga žiema neretai tampa lemiama. AVKparts specialistai sako, kad žiemos metu „BMW“ važiuoklės komponentus veikia ne tik sniegas.
Nelygumai, virstantys važiuoklės problemomis
Ne paslaptis, jog „BMW“ automobilių važiuoklė yra savotiškai sudėtingas mechanizmas, sudarytas iš daugybės skirtingų dalių. Vokietijos pramonės milžinas „BMW“ jau nuo seno savo automobilių važiuokles projektuoja taip, kad vairuotojai kelyje galėtų mėgautis maksimaliu įmanomu komfortu bei, žinoma, vairuojamo automobilio stabilumu kelyje. Tačiau patogumas ne visuomet reiškia visapusišką patikimumą. Žiemos metu kelyje neretai pasitaiko atvejų, kuomet sniegas ant kelio dangos suformuoja itin kietus kalnelius, kuriuos gali būti sunku pastebėti. Užvažiavus ant tokio kalnelio netrukus yra pajaučiamas stiprus smūgis į ratą, kuris yra perduodamas į pakabos svirtis, šarnyrus bei amortizatorius. Tai gali paskatinti apatines važiuoklės svirtis sulinkti, o tai neišvengiamai lemia iškraipytą ratų suvedimą. Žinoma, smulkūs ledo kalneliai ne visuomet reiškia šią problemą, tačiau kelyje nepastebėta didesnę kliūtis gali akimirksniu sukelti važiuoklės problemų.
AVKparts ekspertai taip pat pabrėžia, jog tokiu atveju neretai nukenčia ir sailenblokai. Šios iš gumos bei metalo pagamintos dalys akimirksniu patiria dideles apkrovas, o tai gali priversti guminę detalės dalį sutrūkinėti, dėl ko taip pat gali atsirasti važiuoklės girgždėjimas, kuris daugelio „BMW“ vairuotojų yra tikrai pažįstamas. Tokios bei panašios situacijos yra itin pavojingos tuomet, kai kelias yra padengtas šviežiu sniegu, o po juo yra susiformavę minėti apledėjusio sniego kalneliai. Tokiu atveju pamatyti kliūtis yra itin sudėtinga, tad šviežiai apsnigtais ne pagrindiniais keliais reikėtų važiuoti itin lėtai, o drąsiau jaustis yra rekomenduojama tik pagrindiniuose keliuose.
Guminės važiuoklės dalys
Taip pat verta paminėti, ir tai, jog guminės BMW dalys, esančios važiuoklėje žiemos metu dėl žemos temperatūros sukietėja bei tampa mažiau elastingomis. Puikiu pavyzdžiu galima laikyti ne tik jau minėtus sailenblokus, tačiau taip pat ir amortizatorių gumas, važiuoklės įvores ir dar daugiau. Pernelyg sukietėjusios gumos sunkiau susidoroja su staigesniais bei stipresniais smūgiais, tad plyšimo galimybė padidėja. Plyšus gumoms, metalinės šių detalių dalys neišvengiamai praranda geometriją ir neretai pradeda judėti tomis kryptimis, kuriomis neturėtų. Tai lemia pašalinius garsus važiuoklėje bei, žinoma, sumažėjusį sukibimą su keliu, kuris žiemos metu yra ypatingai svarbiu elementaraus saugumo veiksniu.
Amortizatorių problemos
Dar viena tiesiogiai su važiuokle susijusi problema, su kuria neretai žiemos metu susiduria daugelis „BMW“ vairuotojų – prišalę amortizatoriai, taip pat galintys daryti įtaką kitiems važiuoklės komponentams. Ne paslaptis, jog amortizatoriaus vidus yra užpildytas specialia alyva, kuri, deja, esant žemai temperatūrai sutirštėja. Tirštesnė alyva neišvengiamai reiškia, kad amortizatorius tampa mažiau veiksmingu, o kelio nelygumų sukurta smūgio energija yra paprasčiau perduodama kitiems važiuoklės komponentams. Taigi, prišalę amortizatoriai gali tapti ne tik ypač daug diskomforto keliančiu kietesniu važiavimu, tačiau ir padidinta tikimybe patirti elementarias, jau anksčiau minėtų važiuoklės dalių problemas. AVKparts specialistai sako, kad nors žiema „BMW“ vairuotojams gali teikti nemažai džiaugsmo, vis dėlto mėgautis juo reikėtų atsargiai ne tik dėl bendro saugumo, tačiau taip pat ir dėl važiuoklės būklės.
