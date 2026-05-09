Inga Gackienė, Trakų viešosios bibliotekos Onuškio padalinio vyr. bibliotekininkė
Radijas jau šimtą metų yra neatsiejama žmonių kasdienybės dalis – jis lydėjo tiek svarbiausius istorinius įvykius, tiek paprastą buitį. Nuo pirmųjų transliacijų iki modernių imtuvų radijas tapo tiltu tarp pasaulio ir namų, tarp žinių, muzikos ir žmonių prisiminimų.
Gegužės mėnesį, minint radijo 100-metį, Onuškio bibliotekoje pristatoma paroda „Laiko bangomis: Radijo istorija žmonių namuose“. Joje eksponuojami onuškiečių sunešti įvairių laikotarpių radijo imtuvai, atspindintys ne tik technikos raidą, bet ir asmenines istorijas, gyvenimo būdą bei laikmečio dvasią.
Paroda veiks visą gegužės mėnesį ir bus nuolat pildoma. Jei tarp savo daiktų rasite Jums brangų radijo imtuvą ir nuspręsite juo pasidalinti, jis taip pat galės tapti šios ekspozicijos dalimi, praturtindamas parodą naujais prisiminimais ir istorijomis.
Parodoje galima pamatyti skirtingų epochų radijo aparatus – nuo senesnių, stacionarių modelių iki kompaktiškų nešiojamų radijukų. Tarp eksponatų – „VEF-221“ radijo imtuvas, garsėjęs savo patikimumu ir paprastumu, taip pat „Universum“, „DAD“ ir „Caution“ nešiojami radijai, kurie liudija apie radijo evoliuciją į lengvus, mobilius kasdienio naudojimo įrenginius.
Kiekvienas radijas šioje parodoje pasakoja savo istoriją – apie laikus, kai šeimos rinkdavosi klausytis naujienų, muzikos ar laidų, kai radijas buvo pagrindinis ryšys su pasauliu. Tai – ne tik technikos objektai, bet ir prisiminimų nešėjai, atspindintys žmonių gyvenimus ir emocijas.
Ši ekspozicija kviečia pažvelgti į radiją ne tik kaip į technologiją, bet ir kaip į kultūros bei bendruomenės dalį, kuri jau šimtmetį jungia žmones per „laiko bangas“.
