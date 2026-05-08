Elektromobilių įkrovimo stotelės ar viešas įkrovimas – kas brangiau?

Elektromobilis dažnai pasirenkamas dėl vienos aiškios priežasties – tikimasi važiuoti pigiau. Visgi, tik pradėjus juo naudotis paaiškėja, kad viskas priklauso ne nuo paties automobilio, o nuo to, kur ir kaip jį kraunate. Ir būtent čia atsiranda esminis klausimas: elektromobilių įkrovimo stotelės namuose ar viešas įkrovimas – kas iš tikrųjų kainuoja daugiau? Atsakymas daugeliui būna netikėtas.
Viešas įkrovimas – patogu, bet ne visada pigu
Iš pirmo žvilgsnio viešos įkrovimo stotelės atrodo kaip idealus sprendimas. Nereikia investuoti, nereikia nieko montuoti, tiesiog atvažiuoji ir įkrauni. Tačiau patogumas turi savo kainą.
Viešose stotelėse elektros kaina dažniausiai yra ženkliai didesnė nei namuose. Greito įkrovimo stotelėse ji gali būti net kelis kartus aukštesnė už standartinę buitinių vartotojų kainą. Tai reiškia, kad nors pats elektromobilis efektyvus, jo eksploatacija gali tapti ne tokia pigi, kaip tikėtasi.
Elektromobilių įkrovimo stotelės namuose – kontrolė ir stabilumas
Turint savo elektromobilių įkrovimo stotelę namuose, situacija pasikeičia iš esmės. Jūs kraunate automobilį už savo elektros kainą, o ne rinkos nustatytą tarifą. Tai leidžia planuoti išlaidas ir išvengti kainų svyravimų.
Dar didesnis privalumas atsiranda, kai įkrovimas derinamas su saulės elektrine. Tokiu atveju dalis arba net visa energija gali būti pagaminama jūsų pačių.
Kiek skiriasi realios išlaidos?
Skirtumas tarp šių dviejų variantų per laiką tampa labai aiškus. Jei reguliariai naudojate viešas stoteles, per metus galite sumokėti šimtus eurų daugiau nei kraudami namuose. Per kelis metus ši suma išauga iki tūkstančių. Tuo tarpu įkrovimo stotelės namuose leidžia išlaikyti stabilias ir dažnai mažesnes sąnaudas. Ir čia svarbiausia ne vien momentinė kaina, o ilgalaikis efektas.
APVA parama
Dar vienas svarbus aspektas – valstybės parama. APVA siūloma parama elektromobilių įkrovimo stotelėms leidžia sumažinti įsirengimo kainą, todėl sprendimas tampa gerokai prieinamesnis. Tai reiškia, kad investicija į nuosavą stotelę atsiperka greičiau, o finansinė nauda pasijunta anksčiau. Daugeliui tai tampa lemiamu faktoriumi – vietoj nuolatinių išlaidų pasirenkamas sprendimas, kuris leidžia taupyti ilgalaikėje perspektyvoje.
Patogumas, kuris kainuoja mažiau nei atrodo
Dažnai manoma, kad viešas įkrovimas yra patogesnis, tačiau realybėje kasdienybėje situacija apsiverčia. Turint savo elektromobilių įkrovimo stotelę, automobilis kraunamas naktį, be papildomų sustojimų ar planavimo. Ryte jis jau paruoštas naudoti. Tai ne tik pigiau, bet ir paprasčiau.
Kas iš tikrųjų brangiau?
Galų gale atsakymas yra gana aiškus. Viešas įkrovimas gali atrodyti patrauklus pradžioje, tačiau ilgainiui jis tampa brangesnis pasirinkimas. Elektromobilių įkrovimo stotelės namuose leidžia kontroliuoti išlaidas, sumažinti priklausomybę nuo kainų ir maksimaliai išnaudoti elektromobilio naudą.
Ir jei prie to dar prisideda saulės elektrinė bei APVA parama, skirtumas tarp šių dviejų scenarijų tampa dar didesnis. Vienu atveju jūs mokate už patogumą kiekvieną kartą. Kitu – investuojate vieną kartą ir naudojatės ilgus metus. Ir būtent čia slypi tikroji kaina.
