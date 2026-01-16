Kūrybinės dirbtuvės Rūdiškių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ – prisiminimų ir pagarbos Sausio 13-ajai ženklas

Mažiausieji spalvino molines širdeles trispalvės spalvomis, piešė piešinius, kaip jie mato Laisvės dieną. Organizatorių nuotr.
Rasa Verseckienė, Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinio vyriausioji bibliotekininkė
Sausio 13-oji kiekvienais metais kviečia susitelkti, prisiminti ir pagerbti tuos, kurie prieš daugiau nei tris dešimtmečius stojo ginti mūsų Tėvynės laisvės. Šių metų sausio 9 d. Rūdiškių biblioteka kartu su lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomene surengė kūrybines dirbtuves vaikams, skirtas šiai reikšmingai datai paminėti. Jų darbeliai buvo eksponuoti sausio 13 d. Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurioje vyko Mišios ir bendruomenės susibūrimas, skirtas Lietuvos laisvės gynėjų atminimui.
Dirbtuvių metu mažiausieji – darželio ugdytiniai – kartu su auklėtoja Elvyra Karpičiene ir bibliotekininke Rasa Verseckiene kūrė įvairius darbelius: spalvino molines širdeles trispalvės spalvomis, piešė piešinius, kaip jie mato Laisvės dieną. Parodėlė eksponuojama Rūdiškių bibliotekoje. Šios veiklos ne tik skatino vaikų kūrybiškumą, bet ir padėjo jiems suprasti, kokia brangi yra laisvė bei kodėl svarbu ją saugoti.
Priešmokyklinukai buvo supažindinti su trumpa Sausio 13-osios istorija. Vaikams pristatytas Vytauto Landsbergio pasakojimas „Sausio sniegenos“ apie tuometinius įvykius, paaiškinta, ką simbolizuoja degančios žvakutės languose. Smagiausia dirbtuvių akimirka – visų bendra kūryba ir bendruomenės susitelkimas, kai trys kultūros ir švietimo įstaigos suburia vaikus bendram tikslui.
Šios kūrybinės dirbtuvės tapo ne tik prasminga edukacija, bet ir šviesiu bendrystės akcentu, sujungusiu kelių kartų atminimą ir meilę Lietuvai.