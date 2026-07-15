Kolumbijoje buvo minimas ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos vardas

Liepos 4–12 d. Bukaramangos mieste, Kolumbijoje, vykusioje Tarptautinėje fizikos olimpiadoje Lietuvos mokiniai pasiekė išskirtinių rezultatų: iškovoti aukso ir bronzos medaliai. Aukso medalį šioje prestižinėje olimpiadoje Lietuvos atstovas pelnė po dešimtmečio pertraukos ir vos trečiąkart per visą mūsų šalies dalyvavimo joje istoriją.
Po įtemptos kovos auksą Kolumbijoje iškovojo jau ne pirmą kartą fizikos olimpiadose dalyvaujantis Robertas Juknevičius, Kauno technologijos universiteto gimnazijos IV klasės mokinys, mokytojas Darius Virbukas.
Bronzos medalį pelnė Lukas Mažrimas, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos III klasės mokinys, mokytojas Saulius Žukauskas.
Trys mokiniai gavo pagyrimo raštus: Žygimantas Lečickis, Vilniaus licėjaus II klasės mokinys, mokytojas Eugenijus Rudminas; Armandas Grinkevičius, Trakų Vytauto Didžiojo IV klasės mokinys, mokytojas Andrius Storta; Marius Chadzevičius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus IV klasės mokinys, mokytoja Raimonda Beinortienė.
Lietuvos mokinių komandai vadovavo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto docentas ir Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC ) vyriausiasis mokslo darbuotojas Jevgenij Chmeliov bei FTMC mokslo darbuotojas Vytautas Jakštas.
Komandos vadovai neabejoja – išskirtiniai šių metų rezultatai bus įrašyti į šalies švietimo istoriją.
„Tai yra tik trečias aukso medalis, kurį Lietuvai pavyko iškovoti per visą dalyvavimo tarptautinėse fizikos olimpiadose laikotarpį. Paskutinį kartą iš tarptautinės fizikos olimpiados aukso medalį Lietuvos komanda buvo parsivežusi prieš 10 metų“, – pasakoja Jevgenij Chmeliov.
Anot jo, šis pasiekimas rodo, kad mūsų mokiniai turi pakankamai žinių, ryžto ir užsispyrimo siekti aukščiausių rezultatų bei sėkmingai konkuruoti su tradiciškai fizikos olimpiadose aukso medalius laiminčiais Pietryčių Azijos šalių atstovais.
Gediminas Beresnevičius, mūsų šalies mokinių dalyvavimą tarptautinėse olimpiadose organizuojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Gebėjimų ugdymo skyriaus vadovas, sakė, kad šių metų tarptautinės fizikos olimpiados rezultatai – tai ne vien vieno medalio istorija.
„Tai visos Lietuvos komandos atkaklaus darbo, mokytojų ir vadovų profesionalumo bei nuoseklaus gabių mokinių ugdymo rezultatas. Roberto Juknevičiaus iškovotas aukso medalis yra išskirtinis pasiekimas, tačiau ne mažiau svarbios ir kitų komandos narių sukauptos patirtys, įgytos žinios bei motyvacija siekti dar aukštesnių rezultatų ateityje. Tarptautinės olimpiados ugdo jaunus žmones, kurie nebijo sudėtingų iššūkių, geba kūrybiškai spręsti problemas ir ateityje prisidės prie Lietuvos mokslo bei technologijų pažangos“, –teigė G. Beresnevičius.
Laimėtojas pergalės akimirką sako įsiminęs ilgam
Aukso medalis tapo dėsningu Roberto Juknevičiaus trejų metų nuoseklaus tobulėjimo ir sunkaus darbo rezultatu.
Jaunuolis jau anksčiau įrodė savo meistriškumą: 2025 m. tarptautinėje fizikos olimpiadoje jis pasipuošė sidabru, o šių metų birželį tokį patį rezultatą pakartojo ir Europos fizikos olimpiadoje.
„Per pastarąsias Europos ir tarptautines fizikos olimpiadas kelis kartus buvau gana arti aukso medalio, tad šis paskutinis pasiekimas man reiškia dar daugiau. Net ir šioje olimpiadoje teorinių užduočių metu po pirmųjų trijų valandų ir vėl maniau, kad aukso medalis liks nepasiektas, tačiau per likusį laiką pavyko surinkti itin daug taškų. Tą momentą, kai buvo paskelbtas paskutinis sidabro medalis ir paaiškėjo, jog pagaliau pavyko iškovoti auksą, prisiminsiu, manau, dar labai ilgą laiką“, – įspūdžiais dalijosi aukso medalio laimėtojas Robertas.
Savo komandos draugo sėkme nuoširdžiai džiaugėsi ir jauniausias Lietuvos delegacijos narys. Pirmą kartą Tarptautinėje fizikos olimpiadoje dalyvavęs tik ką dešimtą klasę baigęs Žygimantas Lečickis neslėpė, kad vyresnio kolegos pasiekimas jam tapo didžiuliu įkvėpimu:
„Nors šioje olimpiadoje šįkart man teko pasitenkinti pagyrimo raštu, esu pasiryžęs kruopščiai ir atkakliai ruoštis kitų metų iššūkiams – Europos fizikos olimpiadai Turkijoje ir Tarptautinei olimpiadai, kurią planuojama surengti Saudo Arabijoje. Patirtis Kolumbijoje man parodė, kad viskas yra įmanoma, todėl į Lietuvą grįžtu degdamas noru dar stipriau kibti į mokslus ir kitąmet kovoti dėl aukščiausių vietų“, – kalbėjo Ž. Lečickis.
Tarp įspūdingos gamtos ir iššūkių
Visgi šių metų olimpiada Kolumbijoje išsiskyrė ne tik aukštais rezultatais, bet ir neeiliniais organizaciniais iššūkiais, teigė dalyviai.
Nepaisant įspūdingos Santandero regiono gamtos ir kultūrinės programos, dalyvavimas renginyje pareikalavo milžiniškos dalyvių emocinės ištvermės.
Lietuvos komandos narys Lukas Mažrimas renginio atmosferą apibūdino itin kinematografiškai: „Jei pagal šios olimpiados įvykius kas nors parašytų spektaklį, tai būtų puiki tragikomedija, kurioje ryškiomis spalvomis išpieštos visos įmanomos žmogaus emocijos. Nors išgyventi šią tragikomediją tiesiogiai kartais buvo labai nemalonu, visa tai man paliko stiprų įspūdį, todėl šia prasme tai buvo geriausia gyvenimo patirtis.“
Vienas iš komandos vadovų Vytautas Jakštas minėjo, jog vienu didžiausių išbandymų dalyviams tapo olimpiados eksperimentinė užduotis.
„Pati savaime ji buvo sukurta itin įdomiai ir išradingai, tačiau dėl organizatorių techninių problemų bei nekokybiškos įrangos eksperimentas daugeliui mokinių tiesiog neveikė taip, kaip buvo numatyta. Strigusi technika sukėlė papildomą sumaištį ir milžinišką įtampą. Šis neplanuotas stresas iš moksleivių atėmė brangų laiką ir kai kuriais atvejais neabejotinai galėjo turėti neigiamos įtakos galutiniams komandos rezultatams“, – pasakoja V. Jakštas.
Nepaisant visų organizacinių dramų ir techninių kliūčių, Lietuvos jaunieji fizikai dar kartą įrodė, jog geba konkuruoti su stipriausiais pasaulio protais, o parsivežamas auksas liudija apie aukščiausią mūsų šalies talentų lygį.
Mūsų komandos nariai pasakojo Kolumbijoje susipažinę ir su išeivijos lietuviais, atstovavusiais Liuksemburgui bei Belgijai.
„Buvo netikėta ir džiugu šiame tarptautiniame renginyje susitikti tautiečių ir girdėti lietuvių kalbą, tačiau tai taip pat pabrėžė ir šaliai opią „protų nutekėjimo“ problemą“, – minėjo jie.
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA)
Palikite komentarą