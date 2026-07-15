Kesminas prieš pasaulio čempionato pusfinalius: „Dvi geriausios komandos susitiks jau dabar“

Pasaulio futbolo čempionate liko keturios stipriausios rinktinės. Ketvirtfinaliuose netrūko nei atkaklių kovų, nei diskusijų dėl arbitrų sprendimų, nei rungtynių eigą iš esmės pakeitusių epizodų.
Svarbiausius mačus aptarti susėdo legendinis Lietuvos futbolo komentatorius Nerijus Kesminas bei buvęs futbolininkas, o dabar komentatorius – Ervinas Kvitkauskas.
Duetas įvertino užtikrintą Prancūzijos žygį, Belgijos pasipriešinimą ispanams, (ne)pelnytą Anglijos pergalę prieš Norvegiją ir dar kartą abejonių palikusią čempionės titulą ginančią Argentiną.
Laidos pabaigoje vyrai taip pat pateikė savo prognozes pusfinalio etapui.
Vilčių nepaliekanti Prancūzija
Ketvirtfinalio etapas prasidėjo Prancūzijos rinktinės pergale 2:0 prieš Maroką. Nors Afrikos atstovai iki tol turnyre demonstravo solidų futbolą, vienų pagrindinių čempionato favoritų barjero peržengti jiems nepavyko.
Kvitkauskas pripažino, kad šiai akistatai ilgos analizės net nereikia.
„Pradėkime nuo Prancūzijos ir Maroko mačo, bet čia ilgai neužsiliksime, nes nėra ką kalbėti – prancūzai tiesiog parodė savo jėgą“, – sakė jis.
Su šia nuomone nesunkiai sutiko ir Kesminas.
„Tai vienintelė komanda, kuri nuo turnyro pradžios važiuoja per visus. Aišku, Paragvajus pabandė vietoje futbolo sužaisti UFC, gal rezultatas 1:0 atrodo kuklesnis, bet tik tiek. Iš esmės, vertinant Prancūzijos futbolą, jie nuo pirmos dienos važiuoja ir nuvažiuoja visiems per galvas be jokių variantų“, – rėžė komentatorius.
Didier Deschampso auklėtiniai šiame mače į vartus smūgiavo 22 kartus, o į vartų plotą – 8. Jie susikūrė daugiau nei tris tikėtinus įvarčius, kai marokiečiai atliko vos 5 smūgius, iš kurių į vartų plotą – 1. Tikėtino įvarčio – 0,15.
„Nereikia net dairytis į statistiką – akies testas. Aš nepamenu, kad Marokas apskritai būtų kažkokią progą susikūręs“, – vertino Kvitkauskas.
„Gal du kartus baudos aikštelėje tebuvo. Nėra apie ką kalbėti“, – kolegai dar kartą pritarė Nerijus.
Vis dėlto ketvirtfinalyje pasibaigęs pasirodymas bendro Maroko turnyro vertinimo nesugadino.
Prieš ketverius metus pasaulio čempionato pusfinalį pasiekusi Afrikos rinktinė šį kartą parodė, kad ankstesnė sėkmė nebuvo vienkartinis atsitiktinumas.
„Prieš ketverius metus jie buvo labiau išsišokėliai, dabar – tai yra dėsningas rezultatas. Paliko tikrai labai solidų įspūdį. Dviejuose pasaulio čempionatuose iš eilės pralaimėta Prancūzijai – vienai geriausių, o gal ir pačiai geriausiai pasaulio komandai“, – sakė Ervinas.
Pasak Kesmino, abejoti dabartinės Maroko rinktinės lygiu nebeleidžia ir jos nuoseklumas.
„Kai komanda dėsningai laikosi pirmajame FIFA reitingo dešimtuke, tu negali abejoti jos kokybe“, – pabrėžė jis.
Pagirtinai kovęsi belgai
Kur kas daugiau intrigos buvo Ispanijos ir Belgijos ketvirtfinalyje. Ispanai pergalę išplėšė rezultatu 2:1, tačiau prieš rungtynes prognozuoto lengvo pasivaikščiojimo nesulaukė.
„Šis mačas buvo šioks toks siurprizas. Tuos rezultatus, kuriuos rašėme, visi nuvertinome belgus, galvojome tik apie tai, kiek jiems prišaudys. Todėl negalime čia dabar labai dideliais ekspertais apsimesti, – su šypsena pripažino Kvitkauskas. – Buvo tikrai sudėtingos rungtynės, belgai gerai laikėsi, reikėjo magiško Mikelio Merino epizodo.“
„Arba vienos vartininko klaidos“, – iš karto atšovė Kesminas.
Rungtynėse 71-ąją minutę Belgijos rinktinė turėjo pakeisti skausmus pajutusį pagrindinį savo vartininką Thibaut Courtois, vietoje kurio į aikštę žengė Senne Lammensas.
Nepraėjus nė 20 minučių jis nesugavo ispanų smūgiuoto kamuolio, kurį antruoju bandymu į vartus iš kelių metrų pasiuntė būtent Merino, pergalingą įvartį pelnęs antrame etape iš eilės.
Belgijos pasipriešinimas dar labiau stebino įvertinus problemas, su kuriomis komanda susidūrė prieš pat ketvirtfinalį. Jos gretas išretino traumos, o prieš rungtynes iškrito ir Youri Tielemansas.
„Belgai žaidė su visiškai avarine sudėtimi – išdraskyta, ištampyta komanda. Prieš rungtynes prarado Youri Tielemansą. Pažiūri į tą sudėtį, tuomet pažiūri į ispanus, kurie turi prabangą nuo suolo kelti Pedri, Ferraną Torresą, tą patį Merino… Faktas, daug nulėmė ir Thibaut Courtois keitimas. Buvo žavu žiūrėti, kaip ta komanda laikosi“, – Belgijos rinktinę gyrė Kvitkauskas.
Pastaraisiais metais belgus lydėjo kalbos apie vadinamosios auksinės kartos eros pabaigą. Vis dėlto Kesminas dėl šalies futbolo ateities pernelyg nesijaudino.
„Aš manau, kad su belgų kartų kaita viskas bus tvarkoje. Vienu metu atrodė skausmingai. Atrodo, ir Roberto Martinezas daug praknisęs buvo – tu laikai žmones iki tol, kol reikia tiesiai į senelių namus vežti.
O tie žaidėjai, kurie jau galėjo žaisti 25-erių, dabar jau 30-ies, ir tu sakai, kad atėjo laikas drastiškai kartų kaitai. Visiškai neatėjo laikas – tu praknisai tą laiką. Bet, manau, viskas bus tvarkoje“, – dėstė komentatorius.
Norvegai paleido anglus iš savo rankų
Dar viena dramatiška kova vyko tarp Anglijos ir Norvegijos rinktinių. Anglai triumfavo 2:1, tačiau Kesmino teigimu, pagal antrojo kėlinio vaizdą pergalės labiau nusipelnę buvo norvegai.
„Jeigu nevyniojant į vatą, tai antrasis kėlinys buvo visiškai norvegų. Anglams labai pasisekė – norvegai antrajame kėlinyje turėjo laimėti, – dėstė Kesminas. – Bet, na, kaip sakoma, sekasi geriausiems.“
Rungtynėse netrūko ir ginčytinų epizodų. Prieš pirmąjį Anglijos įvartį kamuolys pataikė į virš aikštės buvusį trosą, tačiau teisėjas žaidimo nesustabdė. Ataka tęsėsi, o ją tiksliu smūgiu užbaigė Jude’as Bellinghamas.
FIFA iškart po mačo išstojo su viešu pranešimu, kad jų kamuolio davikliai neužfiksavo jokio kontakto, nors vaizdo medžiagoje matyti, kad kamuolys po norvegų vartininiko išsmūgiavimo atsitrenkė į trosą bei pakeitė skriejimo trajektoriją.
„Keista, kad toje situacijoje nebuvo švilpuko. Taip, tos situacijos visiškai tiesiogiai privesti prie įvarčio negalima, nes anglams dar reikėjo daug padaryti – nubėgti, susikurti, Bellinghamui dar išpildyti situaciją. Bet FIFA vėl užsidengia ausis ir akis bei skelbia, kad nieko nebuvo“, – kritikavo Kvitkauskas.
Antrajame kėlinyje norvegai pasiuntė kamuolį į vartus per kampinį, tačiau po VAR peržiūros įvartis buvo atšauktas dėl Erlingo Haalando pražangos.
Kesminas pripažino, kad taisyklėse tokius epizodus galima vertinti skirtingai, tačiau pats būtų norėjęs, jog įvartis būtų įskaitytas.
„Tai visada, kaip sako Paulius Malžinskas, yra pilkoji zona – gali švilpti, gali nešvilpti. Man gaila to įvarčio, nes, mano supratimu, ta pražanga, jei ir turėjo kažkokią įtaką įvykių eigai, tai labai minimalią. Būtų buvę smagu pažiūrėti, kaip anglai bandytų gelbėtis iki antrojo kėlinio pabaigos“, – kalbėjo jis.
Čempionai toliau neįtikina
Čempionės titulą ginanti Argentina ketvirtfinalyje po atkaklios kovos 3:1 įveikė Šveicariją, tačiau galutinis rezultatas, anot pašnekovų, neatspindėjo rungtynių vaizdo.
Iki 72-os minutės komandos žaidė lygiomis sudėtimis, o iniciatyva net labiau priklausė šveicarams. Situacija pasikeitė tik po raudonos kortelės.
„Kol kas niekaip neįtikina – labai sunki pergalė per pratęsimą prieš Žaliąjį Kyšulį, vos vos išvengta pralaimėjimo prieš Egiptą. Dabar, kol rungtynės vyko vienuolika prieš vienuolika iki 72-os minutės, mačas taip pat labiau priklausė šveicarams.
Ypač po to, kai Šveicarija išlygino rezultatą, tas ritmas visiškai buvo jų pusėje. Na, o tada ta raudona kortelė…“ – pasakojo Kvitkauskas.
Raudona kortelė Breelui Mbolo buvo skirta po VAR peržiūros, kuomet nustatyta, kad puolėjas aikštės viduryje akivaizdžiai suvaidino kontaktą ir nelegaliai išprovokavo varžovo pražangą. Jam buvo skirta antroji geltona kortelė po to, kai pirmąjį gavo iš grubų gynybinį epizodą pirmojo kėlinio pabaigoje.
„Taisyklė yra taisyklė, tu turi jos laikytis. Bet faktas – iš žiūrovo perspektyvos norėtųsi matyti tą konkurencingą vienuolika prieš vienuolika futbolą, – pridūrė Kesminas. – Tokiose situacijose aš pateisinčiau teisėją, jei jis priimtų liberalesnį sprendimą.“
Kvitkausko nuomone, bausmė neatitiko paties nusižengimo reikšmės ir turėjo pernelyg didelę įtaką ketvirtfinalio baigčiai.
„Smulkus nusižengimas, kur aikštės viduryje bandai išprovokuoti pražangą. Nežinau, kiek ji lemtinga rungtynių kontekstui. Bet komanda yra nubaudžiama taip, kad nuo 72-os minutės nebevyksta futbolas“, – teigė jis.
Galiausiai Nerijus pasidalijo ir trumpu įspūdžių apie šių metų Argentinos rinktinės žygį.
„Man jie atrodo užsikonservavę laike. Atvažiavo tokie patys, kokie buvo 2022-aisiais Katare. Tik klausimas, ar to užteks“, – svarstė komentatorius.
Pusfinalio prognozės
Ispanija – Prancūzija
Pirmajame pusfinalyje antradienį susitiks Ispanijos ir Prancūzijos rinktinės. Pasak Kesmino, tai galėtų būti finalas.
„Vertinant visą čempionatą, mano supratimu, dvi geriausios čempionato komandos žais būtent šiame pusfinalyje, – sakė Nerijus. – Su visa pagarba anglams ir argentiniečiams.
Būtent komandiniu žaidimu prancūzai ir ispanai man yra pranašesni, nes Anglijoje ir Argentinoje daug nulemia žvaigždės. Jude’as Bellinghamas pas anglus apskritai, mano nuomone, yra čempionato MVP, o pas argentiniečius taip pat daug sukasi aplink Lionelį Messi.“
Prognozės:
Nerijus Kesminas: 1:1, po baudinių laimės Ispanija
Ervinas Kvitkauskas: 3:2 laimės Prancūzija
Paulius Vaitiekūnas: 3:1 laimės Prancūzija
Anglija – Argentina
Kitame pusfinalyje trečiadienį susikaus Anglijos ir Argentinos futbolininkai. Beje, akistata tarp šių šalių rungtyniaujant Lioneliui Messi bus pirmoji istorijoje.
„Nenoriu tikėti šita Argentina, ji dar nieko nėra įrodžiusi šiame čempionate, – neigiamai čempionų šansus vertino Kvitkauskas. – Galvojome, kad dabar su šveicarais bus pirmasis tikrasis jėgų pasitikrinimas. Tas patikrinimas tik dar daugiau klausimų iškėlė. Iki raudonos kortelės, mano nuomone, argentiniečiai buvo prastesnė komanda.“
Prognozės:
Nerijus Kesminas: 2:1 laimės Anglija
Ervinas Kvitkauskas: 3:1 laimės Anglija
Paulius Vaitiekūnas: 3:2 laimės Anglija
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